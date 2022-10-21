С е-коммерцией нам не нужен выход к морю. Она позволит нам добиться прорывных показателей в экономике, - А.Исанов 

Сейчас не обязательно иметь выход к морю, сейчас все происходит в виртуальной системе.
Развитие электронной коммерции ставит Кыргызстан на порог кардинальных изменений в экономике. Об этом сегодня, 21 октября, в ходе международного форума E-Commerce EXPO 2022 в Кыргызстане сообщил начальник управления политических и экономических исследований Администрации президента Алмаз Исанов.
«Когда мы начинали работать над условиями для электронной коммерции в Кыргызстане было сложно объяснить для чего это нужно. Со стороны государства могу сказать, что вы для нас — друзья и партнеры. Вы решаете главное — у нас идет борьба с теневой экономикой и ваши инструменты позволяют нам охватить всю страну», - сказал он.
По его мнению, развитие электронной коммерции ставит Кыргызстан на порог кардинальных изменений в экономике и дает ему шанс добиться прорывных показателей в экономике.
«Сейчас не обязательно иметь выход к морю, сейчас все происходит в виртуальной системе. Мы у двери, которая открывает уникальный мир и мы можем пробить те тропинки, по которым пойдут наши дети. Сейчас вы видите, как изменилась структура — экономические ветра, которые ранее дули с севера на юг, сейчас меняют направление. Используя таланты наших программистов, лояльную банковскую систему, мы можем создать сектор экономики, который даст нам новые возможности», - сказал он.
Tazabek
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