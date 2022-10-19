Со спецсчета для Баткена на единовременные компенсации израсходовано 63.4 млн сомов

В министерстве напомнили, что это единовременная компенсация пострадавшим гражданам, чьи дома сгорели.

По состоянию на 18 октября на спецсчет по Баткенской области поступило 327 млн 432 тысячи сомов, израсходовано 63 млн 450 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Неиспользованный остаток составляет 268 млн 967 тысяч сомов (с учетом входящего остатка от прошлого года в сумме 4 млн 898 тысяч сомов).

В министерстве напомнили, что это единовременная компенсация пострадавшим гражданам, чьи дома сгорели.

Экономист