Рост экономики Кыргызстана в 3,8 процента прогнозирует МВФ по итогам 2022 года

По итогам 2022 года рост экономики Кыргызстана составит 3,8 процента.
Об этом говорится в октябрьском обзоре Международного валютного фонда.
При этом в 2023-м рост ВВП может замедлиться до 3,2 процента. Инфляция при этом будет достаточно высокой — 13,5 процента по итогам 2022 года и 12,4 процента — в 2023-м.
В апреле 2022 года МВФ прогнозировал, что в этом году рост ВВП республики составит 0,9 процента, в 2023 году — 5 процентов. Прогнозы по инфляции составляли 13,2 процента и 10,1 процента соответственно.
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