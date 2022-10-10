Выплаты от Кумтора в госбюджет в этом году выросли более чем в пять раз

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Кыргызстана.
С января по август текущего года Кумтор выплатил в государственный бюджет 23 миллиарда 913,8 миллиона сомов в виде налогов и обязательных платежей. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Кыргызстана.
Большая часть суммы, или 17 миллиардов 57,7 миллиона сомов, составила ежегодная сумма на развитие минерально-сырьевой базыю Еще 6 миллиардов 856, 06 миллиона сомов - налог на валовый доход Кумтора.
Отметим, в январе - августе 2021 года государственный бюджет от Кумтора в качестве налога на валовый доход получил 4 миллиарда 458,4 миллиона сомов, выплат на развитие минерально-сырьевой базы не было.
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