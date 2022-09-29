В странах Центральной Азии отмечен быстрый рост зарплаты и госдоходов

В странах Центральной Азии наблюдается очень быстрый рост реальной заработной платы и государственных доходов.
Об этом говорится в очередном докладе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Региональные экономические перспективы».
В нем отмечается, что большинство экономик региона демонстрируют заметную устойчивость к геополитическому обострению, вызванному войной России в Украине. ЕБРР ожидает, что ВВП государств региона вырастет на 4,3 процента в 2022 году и на 4,8 процента в 2023-м.
«Такие центральноазиатские страны, как Казахстан и Туркменистан, сейчас получают рекордные доходы от нефти и газа благодаря повышению цен и увеличению объемов экспорта. В Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан продолжают поступать значительные денежные переводы из России, где резко возрастает спрос на услуги трудовых мигрантов», — говорится в докладе.
Многие государства Центральной Азии выигрывают от того, что российские домохозяйства стремятся получить в этих странах международные платежные карты и разместить там свои валютные сбережения.
Тысячи русскоговорящих (из Беларуси, России и Украины) переезжают и переводят свой бизнес в Центральную Азию, пользуясь преимуществами специальных экономических зон. В результате столичные города региона переживают бум на рынке недвижимости, активно развиваются гостиничный бизнес и сфера общественного питания.
«Региональные экономики, такие как Казахстан и Кыргызстан, также получают выгоду от реэкспорта в Россию компьютеров, бытовой техники и электроники, автозапчастей, электрических и электронных компонентов. Этому во многом способствует мелкая «челночная» торговля», — подчеркивают в ЕБРР.
Курсы региональной валюты, рухнувшие после российского вторжения в Украину, в основном вернулись к довоенным значениям. Финансовые регуляторы ужесточили контроль за соблюдением законодательства, чтобы снизить риск вторичных санкций.
Самой неотложной проблемой, с которой сегодня сталкиваются все экономики Центральной Азии, является инфляция, а в чуть более длительной перспективе — расходы на обслуживание долга.
Инфляция потребительских цен составляет от 10 до 16 процентов, что выходит далеко за пределы целевых коридоров. Она угрожает благополучию многих домохозяйств и подвергает риску структурные реформы и меры фискальной консолидации.
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