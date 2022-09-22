Акылбек Жапаров и представитель АБР обсудили план партнерства на 2023-2027 годы

Председатель кабмина назвал приоритетные направления развития страны, в числе которых развитие проектов по возобновляемым источникам энергии и по изменению климата.
Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров встретился с главой Постоянного представительства Азиатского банка развития в КР Канокпан Лао-Арайя. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Акылбек Жапаров отметил, что Азиатский банк развития является стратегическим партнером, оказывающим значимую поддержку нашей стране во всех ключевых областях развития.
«Кыргызская Республика заинтересована в поддержке трансформации экономики страны в диверсифицированную и конкурентоспособную экономику частного сектора, способную создавать рабочие места, интегрироваться в региональные и глобальные производственно-сбыточные цепочки», — сказал он.
Канокпан Лао-Арайя информировала Акылбека Жапарова о предстоящем в октябре визите совета директоров АБР в Кыргызстан и важности обсуждения новой стратегии партнерства со страной на 2023-2027 годы.
Председатель кабмина назвал приоритетные направления развития страны, в числе которых развитие проектов по возобновляемым источникам энергии и по изменению климата.
В ходе встречи обсуждены вопросы разработки новой стратегии партнерства, продвижения текущих проектов финансового учреждения в стране, а также дальнейшее укрепление сотрудничества.
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