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Экономика
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Кыргызстан в августе направил на обслуживание госдолга 1,7 миллиарда сомов

В августе в бюджете на оплату государственного долга был предусмотрен 1 миллиард 702 миллиона 236 тысяч сомов.

В августе из бюджета на выплату государственного долга Кыргызстана направили 1 миллиард 695 миллионов 171,6 тысячи сомов, сообщает Министерство финансов.

Из них большую часть средств, а именно 1 миллиард 172 миллиона 19,8 тысячи сомов, направили на выплату внешнего долга, еще 523 миллиона 151,8 тысячи сомов - на внутренний долг.

В августе в бюджете на оплату государственного долга был предусмотрен 1 миллиард 702 миллиона 236 тысяч сомов.


 

URL: https://www.vb.kg/422452

           

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