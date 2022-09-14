Фермеры взяли кредитов на покупку племенного скота на 27,8 миллиона сомов

С апреля 2022 года 70 субъектов получили кредиты на покупку крупного рогатого скота на 27 миллионов 860 тысяч сомов.
Такие данные приводит Министерство финансов.
В ведомстве напомнили, что распоряжением кабинета министров запущен проект по кредитованию молочного сектора. Ожидается, что программа позволит увеличить поголовье крупного рогатого скота для производства молока.
Больше всего займов получили фермеры Иссык-Кульской (11,5 миллиона сомов) и Таласской (6 миллионов 410 тысяч) областей. В Чуйской области выдано кредитов на 3 миллиона 150 тысяч сомов, Джалал-Абадской — на 2,8 миллиона и Нарынской — на 4 миллиона.
Кредиты выдаются сельским товаропроизводителям на сумму до 500 тысяч сомов, а фермерским хозяйствам — до 1 миллиона под 6 процентов годовых. Заем можно получить на срок до трех лет.
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