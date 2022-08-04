За обмен валюты штраф 17 500 сомов — НБ КР рассказал, в каком случае

В Кыргызстане из-за дефицита наличной инвалюты появился черный рынок.

В частности, объявления о покупке/продаже размещают в мессенджерах.

Совместно с МВД и ГНС проводятся рейды по выявлению лиц, обменивающих иностранную валюту без лицензии Нацбанка КР. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

В Кыргызстане появился черный рынок по обмену наличной инвалюты. В частности, объявления по покупке/продаже размещают в мессенджерах.

НБ КР отмечает, что в последнее время сильно увеличился спрос на наличную инвалюту. Это произошло после введения барьеров на вывоз капитала сначала в России, затем в Казахстане вследствие прекращения поставок в РФ наличных долларов и евро. Дефицит наличного доллара наблюдается и в других странах региона.

Нацбанк напомнил, что из-за недостатка валюты запретил банкам, обменным бюро и микрофинансовым организациям вывозить наличные доллары. Также введены ограничения для банков по обмену валюты с бюро (не более суммы оборотных средств). Это мера нужна для предотвращения валютных спекуляций и сговора между банками и обменными бюро.

"Текущие условия и обстоятельства создают благоприятную среду для возникновения разного рода нерегулируемых рынков по обмену валюты. Однако в соответствии с законодательством Кыргызстана осуществление деятельности по обмену наличной иностранной валюты без соответствующей лицензии будет являться нарушением, за которое предусмотрена ответственность согласно законодательству страны", — говорится в сообщении.

Национальный банк на постоянной основе проводит мероприятия по пресечению безлицензионной деятельности. Например, совместно с МВД и ГНС проводит рейдовые проверки для выявления лиц, осуществляющих обмен наличной иностранной валютой без лицензии Национального банка. С начала 2022 года проведено 11 проверок, наложены административные штрафы на 10 физических лиц на 175 тысяч сомов.

НБ КР напоминает о наказании за обмен без лицензии:

- 17,5 тысячи сомов — штраф для физлиц;

- 55 тысяч — штраф для юрлиц.

"По итогам изучения Telegram-каналов, предлагающих обмен, направлены письма в правоохранительные органы о рассмотрении деятельности отдельных лиц на соответствие законодательству Кыргызстана. Данный вопрос со стороны правоохранительных органов изучается для принятия соответствующих мер", — отмечает Нацбанк.

Подчеркивается, что ситуация на валютном рынке в данный момент стабильная, Национальный банк ежедневно ее мониторит и ведет разъяснительную работу среди руководителей и сотрудников обменных бюро по недопущению нарушения законодательства.

"Отечественные коммерческие банки активно проводят работу по обеспечению необходимым объемом наличных долларов посредством их ввоза из-за рубежа. Это требует дополнительных временных затрат, в том числе в вопросах налаживания и организации логистики поступления наличной иностранной валюты с зарубежными контрагентами", — сообщает НБ КР.

В пресс-службе добавили, что операции с безналичной иностранной валютой проводятся в любых объемах по запросам граждан.

Sputnik Кыргызстан