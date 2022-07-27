Россия предоставит Кыргызстану грант в $10 миллионов. На что потратят

Россия выделит Кыргызстану в качестве гранта $10 миллионов.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев.

По его словам, деньги пойдут на поддержку бюджета.

Министр уточнил, что первая часть помощи поступит осенью 2022 года. Также, по его словам, в ближайшее время Кыргызстан получит от России пожарную и аварийно-спасательную технику на $8 миллионов.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/240716/