Отчет главы кабмина: Средняя зарплата выросла и составила 22,9 тысячи сомов

В январе-мае 2022 года среднемесячная заработная плата составила 22 тысячи 927 сомов.
Об этом сегодня на заседании кабинета министров сообщил его глава Акылбек Жапаров.
По его данным, реальный размер среднемесячной зарплаты с учетом индекса потребительских цен вырос на 6,2 процента.
Чиновник добавил, что наиболее значительное ее повышение наблюдалось в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения на 52,6 процента, искусства, развлечения и отдыха — 48 процентов, образования — 28,3 процента, добычи полезных ископаемых 24,3 процента, профессиональной, научной и технической деятельности — 21,3 процента, транспортной деятельности и хранения грузов — 19,5 процента, строительстве — 18,2 процента, сфере деятельности гостиниц и ресторанов — 17,2 процента, финансового посредничества и страхования — 16,6 процента, административной и вспомогательной деятельности — 15,7 процента, операций с недвижимым имуществом — 14,8 процента.
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