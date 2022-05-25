Доходы финансового сектора Кыргызстана выросли почти в два раза

Расходы организаций финансового сектора за этот же период увеличились на 30 процентов и составили 12,6 млрд сомов.
В январе - марте 2022 года финансовым сектором Кыргызстана получено 24,4 млрд сомов доходов, что в 1,5 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. При этом 93 процентов прироста доходов обеспечено банковским сектором. Об этом сообщает Нацстатком.
В первом квартале 2022 года в финансовом секторе экономики осуществляла деятельность 591 организация, в том числе Национальный банк, 23 коммерческих банка, 309 ломбардов, 146 микрокредитных организаций, 97 кредитных союзов, 14 страховых компаний и одна специализированная финансово-кредитная организация.
Расходы организаций финансового сектора за этот же период увеличились на 30 процентов и составили 12,6 млрд сомов.
"По итогам первого квартала 2022 года предприятиями финансового сектора экономики получена сальдированная прибыль в сумме 11,8 миллиарда сомов, что почти в два раза превысило уровень соответствующего периода прошлого года. Почти 75 процентов суммы прироста прибыли обеспечено Национальным банком и 22 процента - коммерческими банками", - добавили в Нацстаткоме.
Источник: vb.kg
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