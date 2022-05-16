Асылбек Аюпов: Нацбанк и так регулирует процентную ставку. Зачем придумывать еще что-то?

Эксперт считает, что депутаты, не разбираясь в денежно-кредитной политике, выдвигают некомпетентные предложения.

Сегодня на заседании комитета по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша заместитель председателя комитета Айсара Абдибаева предложила ввести фиксированные максимальные процентные ставки по кредитам, выдаваемые коммерческими банками, а также отозвать лицензии у обменных пунктов, которые не относятся к банкам.



За комментариями редакция Vesti.kg обратилась к доктору экономических наук Асылбеку Аюпову.



— Большинство депутатов не разбираются в денежно-кредитной политике государства и порой выдвигают некомпетентные предложения, — сказал он. — Национальный банк и так является регулятором, который определяет процентную ставку, повышая и понижая которую он стабилизирует финансовый рынок. Самый лучший регулятор — рынок и его механизмы, не нужно ничего придумывать.



Кроме того, Аюпов считает, что обменные пункты не могут создавать искусственно дефицит при должной работе Нацбанка и антимонопольного комитета.



— Курс валюты также устанавливается Нацбанком, у которого есть отдел, контролирующий и отслеживающий обменные курсы, — продолжил он. — Если обменки пытаются договориться, то у Национального банка есть рычаги воздействия на них. К тому же и антимонопольный комитет со своей стороны начнет применять к ним меры.

Источник: vesti.kg