Асылбек Аюпов: Нацбанк и так регулирует процентную ставку. Зачем придумывать еще что-то?

Эксперт считает, что депутаты, не разбираясь в денежно-кредитной политике, выдвигают некомпетентные предложения.
Сегодня на заседании комитета по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша заместитель председателя комитета Айсара Абдибаева предложила ввести фиксированные максимальные процентные ставки по кредитам, выдаваемые коммерческими банками, а также отозвать лицензии у обменных пунктов, которые не относятся к банкам.
За комментариями редакция Vesti.kg обратилась к доктору экономических наук Асылбеку Аюпову.
— Большинство депутатов не разбираются в денежно-кредитной политике государства и порой выдвигают некомпетентные предложения, — сказал он. — Национальный банк и так является регулятором, который определяет процентную ставку, повышая и понижая которую он стабилизирует финансовый рынок. Самый лучший регулятор — рынок и его механизмы, не нужно ничего придумывать.
Кроме того, Аюпов считает, что обменные пункты не могут создавать искусственно дефицит при должной работе Нацбанка и антимонопольного комитета.
— Курс валюты также устанавливается Нацбанком, у которого есть отдел, контролирующий и отслеживающий обменные курсы, — продолжил он. — Если обменки пытаются договориться, то у Национального банка есть рычаги воздействия на них. К тому же и антимонопольный комитет со своей стороны начнет применять к ним меры.
Источник: vesti.kg
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