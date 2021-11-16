Бакыт Дегенбаев, председатель ассоциации отечественных производителей: «Наши товары без причины проверяются на территории Казахстана»

Б.Дегенбаев: Я далек от того, чтобы заявить, что у производителей все хорошо. Есть много причин.



— Как идут дела у отечественных производителей? Ситуация на границе всегда была проблемой, есть какие-либо подвижки?

— Я далек от того, чтобы заявить, что у производителей все хорошо. Есть много причин. Лимиты на пользование электроэнергией и отключения создают неудобства для производителей. Без света ничего работать не будет, производство остановится. Даже потенциальные инвесторы задумаются: «Сегодня мы инвестируем в Кыргызстан, откроем производственное предприятия, а что будет если завтра отключат свет?» Такое обстоятельство резко понижает наш инвестиционный потенциал.

Что касается текстильной промышленности, то там иногда дела идут хорошо, а иногда плохо. 90% произведенной продукции продается в Россию. Этот товар идет транзитом через Казахстан. Тут возникают огромные проблемы. Наши товары без причины останавливают и проверяют на территории Казахстана. Недавно товар, который обычно доставляют за 5-7 дней, доставили за 25-30 дней, что поставило наших производителей в неловкое положение. Потому что заказы не выполняются своевременно. Это негативно сказывается на нашем инвестиционном потенциале. Если такое будет продолжаться, то в будущем наши заказы могут уйти в другие (конкурирующие) страны.

Вопрос логистики – наша общая слабость. У нас только один маршрут – Россия. Других альтернатив почти нет. Поэтому надо поскорее решить вопрос с логистикой и транзитом. У кыргызских производителей должны быть открыты все четыре стороны света. С этим связаны рост экономики и ВВП.

Источник: газета «Азия news» №44 от 11.11.2021 / стр. 5, gezitter.org