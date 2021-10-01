Омурбек Абдырахманов: Курс сома не зависит от деятельности Национального банка

Бишкек, "Саясат. kg". С 1990 года в Кыргызстане наблюдается отрицательный торговый баланс, импорт превышает экспорт в несколько раз…
— Курс сома не сильно зависит от деятельности Национального банка. Он зависит от того, насколько сильна экономика, каков баланс импорта и экспорта… С 1990 года в Кыргызстане наблюдается отрицательный торговый баланс, импорт превышает экспорт в несколько раз… Развитие будет, когда экспорта больше, чем импорта, тогда и курс сома будет стабильным. Сейчас переводимые мигрантами деньги существенно сглаживают отрицательный баланс. Во время обострения ситуации с Ковид-19 мигранты вернулись и объем переводов сократился. С этим и связано последующее падение курса сома.
Если будут реформы, приедут инвесторы, экономика начнет развиваться, курс сома начнет стабилизироваться. Национальный банк же способен удержать курс сома только во время краткосрочных колебаний.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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