Замминистра А.Бакетаев: У нас есть проблемы с неналоговыми доходами. Динамики роста нет

Всего в 2022 году налоговые доходы запланированы в размере 156,2 млрд сомов.
Об этом сегодня, 22 сентября, в ходе общественных слушаний по проекту республиканского бюджета на 2022 год и прогнозе на 2023-2024 годы сообщил первый заместитель министра экономики и финансов Алмаз Бакетаев.
«Из налоговых поступлений в 156,2 млрд сомов планируется получить 99,7 млрд сомов от ГНС и 56,5 млрд сомов от ГТС. Ежегодный темп роста запланирован до 107% к 2024 году. Мы особо не учитываем 2020 год, так как это был очень сложный год.
Но мы ожидаем что доходы по линии ГНС вырастут на 37 млрд сомов в 2022 году. Они уже сейчас идут с превышением плана более чем на 3 млрд сомов. Это все результаты фискализации налоговых процедур», - сказал он.
Замминистра также добавил, что по линии ГТС также ожидается увеличение доходов за счет процедур, направленных на прозрачность работы.
«Налоговые доходы покрывают расходы по защищенным статьям. Но у нас есть сложности по неналоговым доходам. Они не показывают динамики роста. Если мы все поставим в один столбик, то тогда будет видно, что у нас есть некоторые проблемы.
Кроме того, у нас как раз подходят пиковые выплаты по госдолгу. В 2024 году только по внешнему бюджету наши обязательства по выплатам составят 38,8 млрд сомов. Мы должны быть готовы к обслуживанию обязательств по госдолгу», - сказал он.
tazabek.kg
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