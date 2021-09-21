Эльдар Абакиров: У сельчанок есть возможность ежемесячно зарабатывать 25-30 тысяч

В Чуйской области стартовал проект «Кыргыз айыл текстиль».

Причиной реализации стала безработица, сказал в эфире «Марал» инициатор проекта — экономист Эльдар Абакиров.

Он отметил, что много думал над решением проблем миграции и безработицы. Услышав от бишкекскиех швейных цехов и российских заказчиков о недостатке швей, решил открыть небольшой цех в своем родном селе Кегети. Он хорошо знает данную отрасли, так как на протяжении более 10 лет он со своими младшим братом и сестрой трудится в данной отрасли со своим цехом.

«Я пошел в айыл окмоту и попросил отобрать 10 семей, которые живут в трудных условиях. Из своего цеха я выделил им 4-5 швейных машин, столько же машин приобрел в других местах. Айыл окмоту выделил давно пустовавшее помещение. 5-6 дней назад мы начали работать. За этот период времени я увидел, что в каждом селе есть много женщин с 10-15-летним стажем швейной работы. Я набрал 10 человек, из них пятеро с опытом. Мы повезли их в столичный швейных цех и проверили навыки. Сейчас они самостоятельно находят заказы. В Бишкеке швея в среднем зарабатывает 25-30 тыс. сомов, хорошие швеи — 40-45 тыс. сомов. У сельских женщин днём много свободного времени. Если рационально его использовать, будет возможность зарабатывать дома, попутно занимаясь детьми», — сказал экономист.

По его словам, цель бренда — объединение сообщества.

«Я называю это кооперативом. Каждая эже, у которой есть машинка, член кооператива, а также отдельный предприниматель. Половина стоимости швейных машин — моя помощь, остальную часть выплатят, когда заработают. На эти средства я снова закуплю машины. Есть планы открыть такие цеха в окрестных сёлах», — рассказал Абакиров.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org