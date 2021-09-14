Андрей Красников: Налоговый кодекс будет и должен меняться

Прежде всего, на ваш взгляд, насколько целесообразна инициатива менять НК?

Сегодня идёт активное обсуждение новой редакции Налогового Кодекса, вынесенного на общественное обсуждение в начале месяце. Прокомментировать основные нововведения мы попросили эксперта, юриста и налогового консультанта - Андрея Красникова.

Прежде всего, на ваш взгляд, насколько целесообразна инициатива менять НК?

- Безусловно, это целесообразно. Наша жизнь меняется очень быстро, и многие нормы закона устарели. Другие, наоборот, не отражают новых реалий. В частности, связанные с введением цифровых технологий. Здорово, что идет обсуждение, что есть замечания, для этого проект и выносится на общественные обсуждения. Конечно есть некоторые шероховатости, которые будут учтены и исправлены. Но в целом по новой редакции НК должен отметить, что в ней заложены механизмы, которые позволят налоговой системе Кыргызстана шагнуть вперёд.

Многие пункты заимствованы из успешных мировых практик, и уже доказали свою эффективность. К сожалению, в Кыргызстане пока не сформировались налоговые традиции, и это нужно менять. Как уже неоднократно подчеркивалось, времени на раскачку нет. В любом развитом государстве налоговая культура очень высока, люди понимают, что от налогов напрямую зависит уровень их жизни.

Насколько в правовом плане обоснован пункт об ограничении выезда граждан КР за рубеж, имеющих налоговую задолженность?

- Это уже международная норма, когда долги не только по налогам, но и по другим финансовым обязательствам являются препятствием для выезда за пределы страны. Она абсолютно обоснована и эффективно работает, что подтверждает международный опыт ряда стран (например, России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Израиля), в которых не только долги по налогам, но также наличие других финансовых долгов ограничивает возможность перемещаться за пределы государства. Например, в России запрет на выезд за границу возможен в случае, если совокупная сумма задолженности превышает тридцать тысяч рублей. Сюда могут быть включены различные штрафы по налоговым сборам, иным обязательным платежам, долги за коммуналку и прочее. В Белоруссии граница на замке будет в том случае, если гражданин не заплатил налоги, имеет долг по алиментам, не исполняет без уважительных причин имущественные или другие обязательства перед государством. В Казахстане в ближнее и дальнее зарубежье не выпустят должников по налогам, алиментам, штрафам, коммунальным услугам, кредитам, микрозаймам, или при наличии задолженности перед физическими лицами. В Узбекистане также ввели ограничения на выезд для должников, при этом учитываются все виды задолженности, а в Израиле запрет на выезд может быть наложен, если есть основания полагать, что должник планирует выезд из страны, не погасив присуждённый долг или не обеспечив его погашение.

В Кыргызстане ограничение на выезд предлагается применять не по желанию сотрудника налоговой службы, а на основании имеющихся фактов, которые отражаются в системе учёта уплаты налогов. При этом каждый налогоплательщик имеет право получить информацию о наличии таких долгов. Поэтому добросовестный руководитель организации, то есть тот, кто следит за долгами по налогам и своевременно их исполняет, никак не пострадает, тогда как недобросовестный будет вынужден всё-таки задуматься о том, что налоги надо платить своевременно. В ситуации, когда имеется долг, который признан (!) налогоплательщиком, вопрос "соразмерности" мер погашения такого признанного долга, наверное, не уместен.

Нам нужно учиться, привыкать, что своевременность уплаты налогов является частью налоговой культуры, которую развитые страны формируют многие десятилетия. У Кыргызстана, повторюсь, нет времени, чтобы ждать, когда в обществе налоговая культура сформируется сама собой. Мы стремимся стать развитым государством, и уплата налогов должна стать обязанностью, которую следует исполнять в первоочередном порядке.

Поэтому, конечно же, это ограничение на выезд подтолкнёт общество изменить свой подход к уплате налогов.

Другой момент – увеличение ставки по упрощенной системе налогообложения (единый налог) с 3 до 5 процентов. Ведь декларировалось, что повышения налогов не будет.

- Проектом Налогового кодекса, на самом деле, предлагается революционным образом изменить налоговую систему Кыргызстана. По новому НК регистрационный порог по НДС увеличивается почти в 4(!) раза - до 30 миллионов сомов. При этом единый налог даёт возможность для малого и среднего бизнеса вместо нескольких налогов - НДС, налога на прибыль и налога с продаж, уплачивать один - Единый налог. Во-первых, это значительно упрощает налоговый учёт, сокращает затраты на налоговое администрирование и почву для коррупции. В целом для предпринимателя налоговое бремя снижается. Это, конечно же, существенное удобство и выгода для бизнеса. Что касается интересов государства, то, как показывают расчёты, ставка Единого налога в размере 5% позволяет сохранить государственные доходы даже в том случае, если все субъекты малого и среднего бизнеса, уплачивающие НДС, перейдут на Единый налог. При этом нужно понимать, что проект НК КР сохраняет для бизнеса право выбора: перейти на Единый налог или сохранить общий налоговый режим. То есть выбрать, что ему более выгодно.

Объясните, пожалуйста, пункт, который подразумевает увеличение ставки налога с продаж для сотовых операторов и интернет провайдеров.

- В результате жесточайшего финансового кризиса, вызванного пандемией, как экономика Кыргызстана, как и государственный бюджет находятся в крайне тяжёлой ситуации. Поэтому при разработке проекта НК КР в первую очередь рассматривались сбалансированные решения, направленные, с одной стороны, на развитие экономики, а, с другой стороны, на сохранение финансовой безопасности Кыргызстана. Поэтому, принимая во внимание сложившуюся ситуацию и необходимость развития международных услуг связи, принято решение освободить услуги роуминга, межсетевого соединения (интерконнекта) от НДС в соответствии с международной практикой. Однако, учитывая значительные выпадения государственного бюджета от такого освобождения, в качестве компенсационной меры предложено повысить ставку налога с продаж. Представляется, что такое решение является вполне разумным, принимая во внимание пониженную налоговую нагрузку Кыргызстана по сравнению с другими странами.

Некоторые юристы высказали недовольство нормой о том, что Жогорку Кенеш получит право принимать решения по противоречиям в Налоговом кодексе и других законах и нормативных актах.

- Это очень нужная и своевременная норма, введенная в первую очередь в интересах бизнеса. До сих пор у судебных органов при возникновении разночтений была возможность выбирать – какое прочтение считать верным. И, как правило, такие решения выносились не в пользу налогоплательщика.

Нынешнее Предложение внесено с целью практической реализации принципа Налогового кодекса, согласно которому при наличии противоречия налоговые и судебные органы обязаны принимать решение в пользу налогоплательщика.

Другой действительно немного странный пункт о том, что арендодатель может быть привлечен к ответственности в случае отсутствия у арендатора торговой площади контрольно-кассового аппарата…

- Странный и непривычный, но, опять же, для нашей республики. Во многих международных налоговых и контролирующих практиках есть более жесткие нормы. Например, в некоторых странах Европы покупатель, не взявший у продавца чек, считается соучастником налогового преступления, и на него накладывается штраф. Причем весьма ощутимый. Ответственность должна быть у всех участников торговых отношений – арендатора, арендодателя, покупателя, работников. Только так, еще раз хочу отметить, мы создадим налоговую культуру и у нас подобные предложения уже не будут вызывать удивления.

Ну а что касается конкретно этого пункта, все же прекрасно понимают, что ресурсы государства по осуществлению налогового администрирования, т.е. по контролю за соблюдением налоговых режимов в Кыргызстане ограничены. Поэтому в налоговой системе Кыргызстана появилось, например, понятие "налоговый агент", когда работодатель обязан исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог за своего работника. Вопрос применения ККМ важен не менее, чем уплата налогов. Поэтому данный вопрос поднимается как в развитых странах, так и на площадках ЕАЭС. И для того, чтобы завершить формирование процесса контроля всех потоков товаров и услуг, в Кыргызстане необходимо в первую очередь навести порядок с учётом товарных потоков у арендаторов, через которые обслуживают большую часть населения в Кыргызской Республике. Именно поэтому, по мнению разработчиков проекта, участниками данного процесса должны стать все: и предприниматели, и непосредственно сами потребители, для чего предлагается ряд новых механизмов (например, механизм КЭШБЭК, который позволяет стимулировать население приобретать товары, работы и услуги только у предпринимателей, применяющих ККМ).

Арендодатели также не должны остаться в стороне, поскольку именно они имеют возможность осуществлять непосредственный контроль за деятельностью арендаторов, что позволит снизить затраты на налоговое администрирование и повысить эффективность налоговой системы Кыргызстана.

У правозащитников и независимых юристов вызывает опасение пункт о передаче сотрудникам налоговой службы функций дознания и следствия.

- До недавнего времени, напомню, досудебным производством уголовных дел, связанных с нарушением налогового законодательства, занималась ГСБЭП при ПКР (Финполиция). Этот орган был ликвидирован, и до сих пор вопрос о том, к ведению какого органа будут относиться преступления в сфере налогового законодательства, остаётся открытым. При этом, естественно, что если законодательством предусмотрена уголовная ответственность за неуплату налогов, должен быть орган, квалифицированный в данном вопросе.

Объясню, почему на данный момент лучший вариант, если этот функционал будет у Налоговой службы:

1) Ранее, чтобы убедиться в наличии или отсутствии преступных деяний по налогам, правоохранительные органы сначала возбуждали уголовное дело, а уже после материалы направлялись для проведения налоговой проверки. И проверка эта проводилась исключительно Налоговой службой. В настоящее время НК КР запрещает рассматривать жалобы налогоплательщиков, в отношении которых возбуждено уголовное дело. А вот в предлагаемом НК КР прежде, чем возбудить уголовное дело по факту налогового правонарушения, необходимо поочерёдно провести целый спектр процедур. Такой подход, ожидается, кардинально изменит ситуацию с возбуждением уголовных дел.

2) Налоговое законодательство очень специфично, поэтому в новой редакции предлагается, чтобы досудебное производство в части налоговых правонарушений осуществлялось специалистами, которые имеют глубокие знания налогового законодательства и способные объективно оценить ситуацию. Орган дознания и следствия внутри системы налоговых органов позволяет именно так вести работу с налоговыми проблемами.

3) Еще один немаловажный момент. Согласно налоговому законодательству, налоговая тайна предоставляется правоохранительным органам только после возбуждения уголовного дела по факту налогового правонарушения. При этом создание органа дознания и следствия внутри системы налоговых органов позволяет ещё больше защитить налоговую информацию налогоплательщиков.

Так что, полагаю, опасения по поводу этого новшества совершенно напрасны.

Как вы относитесь к предложению разработчиков НК об установлении 10% подоходного налога работникам Парка высоких технологий?

- Действительно, при разработке проекта НК КР было предложено установить для работников резидента Парка высоких технологий подоходный налог в размере 10%, а не 5%, как это определено действующим законодательством. Однако в ходе общественных обсуждений принято решение сохранить действующую ставку подоходного налога в ПВТ – 5%.

При этом должен отметить, что решение о пониженной ставке подоходного налога зависит от эффективности налоговой льготы, а режим ПВТ, по мнению разработчиков проекта новой редакции, имеет большой потенциал и будет способствовать развитию экономики на ожидаемом уровне. Поэтому по итогам общественных обсуждений и предложено все-таки сохранить для ПВТ не только льготы по таким налогам как налог на прибыль, НДС и налог с продаж, но также и ставку подоходного на доходы физических лиц на уровне – 5%.

Андрей, последний вопрос. Что лично вы ждете от этой редакции Налогового кодекса? Это очередной документ "в ящик" или, все же, действительно что-то новое?

- В текущих условиях ожидать, что Налоговый кодекс будет оставаться прежним, не стоит. Он будет и должен меняться, чтобы отвечать сегодняшним реалиям. Но главное в этой редакции, по моему мнению – возможность по новому взглянуть на налоги. Поэтому для меня предлагаемый Налоговый кодекс представляется очередным и вполне логичным шагом на пути развития налоговой системы Кыргызстана. Только тогда, когда каждый из нас осознает, что уплачивая налоги он участвует в управлении государством, мы сможем добиться кардинальных изменений к лучшему.





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