От пакистанцев в бюджет поступил 1 млн долларов

Бакыт Шаршеев сообщил, что в Кыргызстан из Пакистана прилетели на 65 чартерных рейсах более 12 тысяч пакистанцев.

В настоящее время в социальных сетях кыргызстанцы выражают беспокойство увеличением количества пакистанцев в Бишкеке и на Иссык-Куле. Из-за такого мнения общественности милиция даже провела с теми разъяснительные работы, говоря, что без необходимости не выходили на улицу. Более того, только что начавшие работу депутаты ЖК вызвали в парламент руководителей соответствующих министерств, «допросили» о пакистанцах.

На собрании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству генеральный директор международного аэропорта «Манас» Бакыт Шаршеев сообщил, что в Кыргызстан из Пакистана прилетели на 65 чартерных рейсах более 12 тысяч пакистанцев. С его слов, в Кыргызстан прибыло 65 чартерных рейсов из городов Исламабад, Лахор и Сиалкот. Сообщил: все пассажиры прибыли по туристической визе.

По его сообщению, авиакомпания «Авиа Траффик» совершила 29 рейсов, Serene Air – 24, Пакистанские международные воздушные линии – 12 рейсов. Этими рейсами прилетели около 12 тысяч человек.

В общей сложности в течение трех летних месяцев этого года в нашу страну приехали 850 тысяч 60 иностранных туристов, 829 тысяч 811 выехали. Привлечение к инвестициям иностранных туристов является одной из приоритетных целей внешней политики Кыргызстана, а насколько готово наше общество к их принятию?

Вследствие этого Министерство иностранных дел сообщало, что граждане Пакистана приехали в Кыргызстан транзитом, после 15-дневного карантина уедут на работу в Саудовскую Аравию или ОАЭ, а также с прошлой недели прекращена выдача электронных виз гражданам Пакистана и Индии.

В том министерском сообщении сказано: каждый пакистанский гражданин, выезжающий через Кыргызстан в третью страну, сразу после пересечения границы платит по 50 долларов. От них всего поступило около 1 млн долларов.

Также в июле — августе 2021 года при оказании консульских услуг за выдачу туристической визы гражданам Пакистана поступило около 370 тысяч долларов.

Кроме того, они платят за транспорт, проживания в квартирах, покупают продукты питания в магазинах. Некоторые едут и отдыхают на Иссык-Куле, так как туристический сезон. Следовательно, перелет пакистанцев через Кыргызстан в другую страну выгоден или опасен?

Источник: газета «Жаны ордо» №25 от 10.09.2021/стр.2, gezitter.org