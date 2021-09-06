Денис Бердаков: Увеличение размера социальных пособий – важный шаг для власти

Бишкек, "Саясат. kg". В кабмине понимают, что пенсионеры у нас получают ниже прожиточного минимума.

— У нас полтора года была колоссальная инфляция, и это все понимают. Жизненный уровень населения серьезно просел, и во многом из-за закупки большого объема продовольствия за рубежом, а также по не зависящим от правительства Кыргызстана обстоятельствам, роста курса доллара. Соответственно, поддержка пенсионеров, которых у нас 715 тысяч, — это значимый элемент социальной политики. Очень важно, что в преддверии Дня независимости глава государства озвучил эту проблему.

В кабмине понимают, что пенсионеры у нас получают ниже прожиточного минимума. Денег всегда не хватает. И здесь была проявлена политическая воля. На следующий год взыскано более 815 миллионов сомов на повышение пенсий. Если раскладывать схему, то те, кто получает 4 700 сомов, получат надбавку не менее 200 сомов, а те, кто получает больше, получат 500 сомов надбавки. Конечно, это не повысит колоссально жизненный уровень населения, но в регионах это несколько килограммов муки и пара десятков буханок хлеба. В принципе это та помощь, которую государство посильно может оказывать.

Причем мы должны помнить, что в конце прошлого года страна была на грани финансового провала именно республиканского бюджета. Денег не было. К середине года удалось выправить ситуацию. И вот на девятый месяц удалось изыскать средства, причем в размерах республики. Мне кажется, это важный шаг, чтобы хоть как-то поддержать пенсионеров, а главное, реалистичный.

Сегодня в стране 106 тысяч получателей социальных пособий. Они у нас много лет не росли, по сути. Сейчас их размер составляет от 2 тысяч сомов. Дети с инвалидностью, больные ВИЧ и с ДЦП получают по 4 тысячи сомов. Понятно, что это смешные деньги. С 2010 года была всего лишь одна индексация. Эти дети – социально уязвимая группа, которая нуждается в серьезном лечении. Хорошо, что им сейчас повышают пособие на 50%, а со следующего года — на 100%. На это потребуются миллиарды сомов. Около 4,5 миллиарда сомов потребуется ежегодно в совокупности, учитывая пособие по потере кормильца. Это тоже значимые деньги, напрямую идущие с республиканского бюджета.

Понятно, что здесь нет политического мотива, потому что эти люди не голосующие. Им просто нужна серьезная государственная поддержка. Если они начнут получать 4 тысяч — 8 тысяч сомов, это уже хорошо, им хотя бы хватит на еду. Родители могут их на это содержать, кормить или лечить. Не сказать, что это серьезный исторический шаг, но это значимое повышение. В современной истории Кыргызстана принимается впервые, и это стоить отметить.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org