Садыр Жапаров поручил снизить тарифы страховых взносов для малого и среднего бизнеса

Президент Садыр Жапаров подписал указы "Об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" и "О создании Стабилизационного фонда Кыргызской Республики".
По данным пресс-службы главы государства, для дальнейшей поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и вывода их из ненаблюдаемого сектора экономики кабинету министров в двухмесячный срок поручается:
- снизить тарифы страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства с 27,25% до 22% и 14% в зависимости от количества работников и начисляемой заработной платы сроком на три года с 2022 по 2024 год;
внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации указа.
- Для обеспечения стабильного социально-экономического развития страны, финансирования неотложных мероприятий и снижения зависимости экономики от воздействия неблагоприятных внешних факторов кабмину поручается:
- создать Стабилизационный фонд, предусматривающий в том числе накопление резерва на покрытие двухмесячной потребности в финансировании защищенных статей расходов республиканского бюджета республики;
- внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации настоящего указа.
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