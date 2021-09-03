Садыр Жапаров поручил снизить тарифы страховых взносов для малого и среднего бизнеса

Президент Садыр Жапаров подписал указы "Об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" и "О создании Стабилизационного фонда Кыргызской Республики".



По данным пресс-службы главы государства, для дальнейшей поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и вывода их из ненаблюдаемого сектора экономики кабинету министров в двухмесячный срок поручается:

- снизить тарифы страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства с 27,25% до 22% и 14% в зависимости от количества работников и начисляемой заработной платы сроком на три года с 2022 по 2024 год;

внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации указа.

- Для обеспечения стабильного социально-экономического развития страны, финансирования неотложных мероприятий и снижения зависимости экономики от воздействия неблагоприятных внешних факторов кабмину поручается:

- создать Стабилизационный фонд, предусматривающий в том числе накопление резерва на покрытие двухмесячной потребности в финансировании защищенных статей расходов республиканского бюджета республики;

- внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации настоящего указа.



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