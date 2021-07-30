Садыр Жапаров поручил Кабмину использовать программу ВСП для поддержки отечественных предпринимателей на государственном уровне

Бишкек, "Саясат. kg". В соответствии с данной программой, развивающимся странам разрешено беспошлинно экспортировать до 5000 наименований товаров в Соединенные Штаты Америки.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поручил Председателю Кабинета Министров Улукбеку Марипову использовать программу США «Всеобщая система преференций» (ВСП) для укрепления двусторонних отношений между Кыргызстаном и США, а также для поддержки кыргызстанских предпринимателей на государственном уровне.

В соответствии с данной программой, развивающимся странам разрешено беспошлинно экспортировать до 5000 наименований товаров в Соединенные Штаты Америки. Эта программа позволяет экспортировать в США редкую высококачественную сельскохозяйственную продукцию, произведенную в Кыргызстане (кыргызский горный мед, облепиха, сливы, арахис, яки и другие животные, форель и др.)

В настоящее время ведется работа с соответствующими государственными органами по созданию на государственном уровне всех условий для того, чтобы кыргызстанские предприниматели могли в полной мере воспользоваться этой американской программой.