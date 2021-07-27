Эмилбек Каптагаев: Посягательство на резервы Нацбанка чревато тяжелыми последствиями

Бишкек, "Саясат. kg". Посягательство на резервы Нацбанка чревато тяжелыми последствиями.

Такое мнение выразил общественный деятель Эмильбек Каптагаев.

— Независимость Национального банка — главная гарантия стабильности национальной экономики. Думаю, что если другие не понимают, какими тяжелыми последствиями чревато посягательство на резервы Национального банка, то Акылбек Жапаров уж точно понимает очень хорошо. И здесь совершенно не подходит «кыргызчылык» в духе «сейчас возьмем, а позже пополним».

Находящиеся в компетенции Нацбанка вопросы не такие вопросы, которые ставят перед обществом и решают ажиотажными выкриками. Распространяемая в последние дни вокруг Нацбанка информация вызывает опасение, не поставят ли на кон всю финансово-экономическую структуру ради временных интересов», — отмечает Каптагаев.