Эдиль Байсалов: Беспрецедентный в истории вызов требует сегодня новых и смелых решений

В рамках обсуждения новой долгосрочной стратегии развития экономики посол Кыргызстана в Великобритании Эдиль Байсалов выступил со своими предложениями мер выхода из экономического кризиса.

"Если бы кто-то в начале 1990 года сказал, что буквально через несколько лет заводы и фабрики во Фрунзе и по всей республике не просто намертво встанут, а будут распроданы на металлолом, а доценты и народные артисты будут продавать носки на базаре, бывшие же колхозники будут отдавать барана-мериноса за бутылку водки или за пачку чая - кто бы в это поверил?

1. Давайте посмотрим правде в глаза

Мне не хочется излишне драматизировать и нагнетать ситуацию. Тем более нет задачи создавать панику и пугать грядущими переменами. Давайте посмотрим правде в глаза.

Даже и без глобальной пандемии и объявления карантина, с повальным закрытием границ и обвалом цен на нефть, у нас было полно проблем.

Все последние годы Кыргызстан занимал первое место в мире по размеру вклада в национальную экономику денежных переводов трудовыми мигрантами: до 35% (по данным Всемирного банка на 2018 год. - Прим. Kaktus.media). Больше только на острове Тонга!

Вступление в ЕАЭС, которое преподносилось под шапкозакидательские обещания бума отечественного производства, обернулось пока что превращением в классический колониальный рынок сбыта не самых конкурентных чужих товаров. Причем по иронии судьбы больше всех на новую "союзную" жизнь жалуются магнаты мукомольной промышленности, возглавлявшие списки трех политических партий, проголосовавших за вступление в ЕАЭС, а теперь выбивающие себе многомиллиардные субвенции.

Базары, жившие все эти годы за счет льготных тарифов (и да, контрабанды, мда) и транзитной торговли на всю Евразию, так и не смогли преобразиться в современные логистические центры (а в начале года по прихоти тех же бандитов-контрабандистов и под улюлюкание заведенной ими толпы похоронили планы строительства центра в Ат-Баши). На исходе и золото Кумтора, дававшее на протяжении 20 лет больше 10% от ВВП. Даже и без коронавируса ситуация в экономике была более чем плачевная.

По сути национальной экономики как таковой и не было. А тут как раз подоспел тот самый идеальный шторм, слетелись сразу несколько черных лебедей.

Правы те, кто говорит, что нынешняя ситуация - самое серьезное испытание за все годы независимости. Мы должны прийти в себя и понять, что от принимаемых сегодня решений зависит - нет, не судьба нашей страны (опыт показывает, что она со всеми элитами почти уже примирилась с положением одной из самых нищих стран мира), а судьба наша с вами - конкретно нынешних поколений до конца наших лет на этой земле. Даже той ложно-комфортной среды, к которой мы привыкли за годы чужого бума, уже не будет. Мы все с вами выросли за годы перманентного "кризиса" и непрекращающихся "реформ".

Давно пора понять, что реформировать уже нечего. Нельзя постоянно пытаться перестраивать давно развалившуюся и растасканную лачугу и все удивляться, почему у нас не получается построить дворец из трех кирпичей и пары гнилых досок.

И потому меня поражает, как опять звучат со всех сторон все те же старые рецепты. Опять вся та же слепая вера вчерашних коммунистов в дикий рынок. Догматизм молодежи, прочитавшей полкнижки про Сингапур и не понимающей, что за этими миражами в наших условиях это скорейший путь в Сомали.

2. Нужно отвергнуть былые стереотипы

Поэтому второе мое предложение - после того как мы осознаем всю серьезность исторического момента, необходимо сейчас отвергнуть все былые идеологические догмы, мифы и стереотипы. Наша зашоренность и зацикленность давно уже нам мешают. Нам сейчас максимально понадобятся креативность, непредубежденность, открытость и восприимчивость.

Сейчас не время делиться на либералов, социалистов или государственников.

"Не важно, какого цвета кошка, лишь бы она мышей ловила" - помните? Максимальный прагматизм и настроенность на результат. Обратите внимание, как правящие консерваторы в Великобритании и республиканцы в США буквально за несколько дней переориентировались и пошли на беспрецедентные в истории шаги по прямой поддержке населения.

Если мы сталкиваемся впервые с небывалыми прежде событиями, то и ответ на них тоже должен быть новым и креативным.

Когда глобальная экономика находится в состоянии свободного падения - не время перелистывать старые учебники или вступать в отвлеченные дискуссии вокруг давно уже устаревших норм индустриальных экономик 1970-х годов.

3. Цель программы - благополучение народа

Третье, о результате.

Целью новой программы должно быть благополучие народа Кыргызстана, его безопасность и здоровье, свобода и возможность наиболее полной реализации жизненного потенциала каждого его гражданина.

Казалось бы, банальность и бесспорная истина. Но все-таки необходимо, к сожалению, это отдельно проговорить, и вот почему.

Система госуправления давно уже у нас запуталась. Некоторой ее части, например, кажется, что весь смысл Кыргызской Республики сводится к удовлетворению капризов миссий МВФ. Многие бывшие правительства у нас создавали видимость управления и отчаянно рулили и нажимали разные педали давно уже безнадежно сломавшегося автомобиля. Как же отчаянно они приписывали себе в заслуги рост экономики, выражаемый в ВВП, хотя, как правило, валовый доход поднимался или падал вследствие общемировой или региональной конъюнктуры или и того хуже - в результате устранения аварий на одном известном месторождении.

Надо исходить из того, что, как таковой, национальной экономики сейчас нет. Даже то, что было - кустарное, отсталое, купи-продай, - всё под угрозой. Нельзя строить расчеты по-старому. Когда весь ВВП, по большому счету, состоит из трансфертов от рабочих мигрантов и принадлежащего нам только на четверть золота Кумтора - как можно руководствоваться его показателями для измерения национального благосостояния?!

ВВП может расти завтра за счет одного богача, даже если весь остальной народ еще больше обнищает, но в совокупности власть по слепому будет рапортовать об успехах. Нам такого не надо!

На долгие годы вперед мы должны взять за ориентир показатели человеческого развития.

Инвестиции в человеческий капитал - самый надежный путь к национальному процветанию!

Вот уже двадцать пять лет вся кыргызская политика сводится к бесконечным спорам вокруг моделей правления (с момента проведения первого референдума. - Прим. Kaktus.media).

"Стоит лишь нам изменить систему на парламентскую, и тут же все расцветет" - обещали нам когда-то очень молодые, а теперь состарившиеся во всех отношениях люди. Этому бессмысленному спору, который, несомненно, для внешнего мира уже напоминает столетние войны лилипутов между остроконечниками и тупоконечниками, пытаются сейчас придать новую силу и сжечь в нем впустую молодость еще новых поколений. Достаточно!

Пусть политики впредь говорят о показателях материнской смертности, повышении качества школьного образования, спорят о рабочих местах, дерутся за чистый воздух!

4. Программа должна быть амбициозной и масштабный

Программа действий и ее масштабы должны быть амбициозными. Мы должны отказаться от текущей практики попыток склеить уже разбившееся яйцо. Нельзя руководствоваться задачей обеспечить лишь выплату в срок пенсий и пособий, а также донельзя урезанных зарплат бюджетников. Какие-то потуги собрать на это средства за счет урезания всех остальных статей расходов и привлечения донорских средств - напоминает усилия нести воду в решете. Сейчас не время экономии и полумер. Если поставить задачу - лишь бы не сдохнуть, то мы никогда не добьемся процветания. К нам и будут относиться как к нищим, если мы сами себя так ведем и подаем. Нет! Подачки нам не нужны!

Самая минимальная программа экстренных госрасходов на 2020 год должна оцениваться в 100-115 млрд сомов. Это и есть общепринятый, кстати, рекомендованный МВФ: стандарт в 10% от ВВП для того, чтобы пережить вирус, и еще 10% на то, чтобы заново стартовать.

Надо ли отдельно проговаривать то, что не надо сегодня бояться долгов? Кыргызстан сейчас спокойно и легко может получить до двух миллиардов долларов на внешнем рынке. Есть и внутренние резервы. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, как и на что их потратить.

5. Тратить средства надо на людей

Кратко о том, на что следует начать тратить средства. Прежде всего на людей. Нельзя говорить о перезапуске экономики, если у потребителей нет денег на основные расходы. Это вопрос не "гуманитарной помощи", как формулируют некоторые. Во-первых, базовая ответственность государства обеспечить население всем необходимым в период чрезвычайного положения. Во-вторых, если вам недостаточно первой причины - это впрыскивание денег в экономику.

Как предлагал депутат Жанар Акаев, для начала это могла была быть программа по 5 тысяч сомов 500 тысячам самозанятым.

Тут не до точностей списков - в нынешней ситуации нуждаются все. Раздавать продуктами - дороже и сложнее. Раздать деньгами - пусть даже через зачисление по 2 000 сомов на мобильные телефоны, с условием, что они как-то могут на них закупить в местном киоске продукты (схемы мобильных банков уже есть сейчас, а в будущем же - цифровизация обязательно должна дойти до каждого гражданина личным онлайн-кабинетом и своим цифровым счетом).

Да, необходимо открыть кредитные линии для бизнеса и предпринимателей всех уровней. Но еще лучше было бы помочь реструктуризировать уже наличную кредитную задолженность. Все население и большая часть бизнеса уже находилось на начало пандемии под большим долговым гнетом.

Правительство совместно с Нацбанком имеет достаточно механизмов для того, чтобы мотивировать банки на реальное облегчение условий, не просто механическое откладывание с марта и апреля.

Неужели сейчас все (и особенно микропредприниматели и домохозяйства) столкнутся с тем, что в мае им предъявят на оплату сразу за несколько месяцев пропущенных кредитов плюс все начисленные за это время проценты. Нельзя допустить этого любыми силами.

Государству следует подать личный пример и ввести временные налоговые каникулы по определенным категориям.

Не просто механическую отсрочку выплат по ним, а отказаться от них полностью. Это и есть прямая помощь национальному бизнесу! Лучше, эффективнее и быстрее, чем предлагать брать кредит на их выплату.

Наконец, государству сейчас нельзя сокращаться. Ему надо увеличиваться. Это то, что сейчас делают правительства всех стран. Из кризисов выходят только так, начиная от Рузвельта и Великой Депрессии. Преступно ошибаются те, кто сейчас требует увольнения госслужащих. Как же мы будем бороться с безработицей, если сами создаем это и выкидываем на улицу наших граждан? Наоборот, необходимо максимально вводить в действие программы занятости населения. Государственный аппарат у нас некуда сокращать дальше.

Мы не можем все дальше превращаться в Афганистан с миллионами маргинализированных уже не отдельных личностей, а семей и целых селений.

Безграничная вера в trickle down economics! Весь народ не может состоять из мелких лавочников и безработных. Уже который год, например, говорю о том, что необходимо немедленно ввести 500 единиц соцработников по детям.

Страна уже убедилась в том, что сокращением числа парламентских консультантов в 2015 году народ ничего не сэкономил, а потерял существенно по качеству принимаемых законов, которые уже откровенно никто не читает. Откуда мы хотим получить компетентных политиков и госуправленцев, если у нас нет базовых должностей для молодых людей учиться этой профессии и набираться опыта. Почему никто не отвергает мифы о якобы раздутости госаппарата, совершенно непонятно. Одновременно есть большой потенциал оптимизации - не будем тут называть фамилии, которые много чего напридумывали за прошлые годы. Но это разговор отдельный и долгосрочный, не будем на него отвлекаться.

В краткосрочном порядке в ближайшие месяцы разработать программу общественных работ (public works)

. Это выделение целевого финансирования для массовой занятости, начиная от очистки каналов, уборки территории, ремонта больниц и школ, строительства, сельхозработ, проведения оптоволоконных кабелей и т. д.

Например, взять ту же туристическую отрасль - к нам в этом году не приедут иностранные туристы, необходимо выделить целевое госфинансирование на программу обустройства туристических маршрутов и местных достопримечательностей. Пусть десятки местных жителей будут заняты этим летом, обустраивая горные тропы, строя мосты, туалеты.

Можно, наконец, убрать весь мусор и всякий хлам, который мешает наслаждаться первозданной красотой нашей природы. Исходя из средней платы в 500-600 сомов в день плюс одноразовое питание - с учетом 5-10-дневной занятости в месяц - нужно обеспечить занятость до 300 тысяч человек в летние месяцы (не меньше 3-5 миллионов человекодней).

Это не только снимет социальное напряжение и приведет к значительному улучшению благоустройства сел и городов, но и представляет собой прямую инвестицию в экономику страны с многократным мультипликативным эффектом.

Необходимо также открыть большие программы переквалификации населения. Пусть у нас пойдут в ПТУ не только 16-летние, государство должно выделить средства на открытие сотен краткосрочных курсов этим летом для обучения востребованным на рынке профессиям.

6. Лидерство самого государства

Ключевым изменением в изменении структуры экономики должно стать лидерство самого государства. Все мы убедились в том, что модель Российско-кыргызского фонда развития, когда просто предоставляются деньги под какие угодно проекты под самые низкие проценты, лишь бы предоставили достаточный залог - он ничего, по сути, не изменил.

Правительство должно само выверенно определять сектор экономики или территорию развития и целенаправленно привлекать туда предпринимательский талант и дополнительные деньги.

Например, выделить участок и, скажем, 30 млн долларов на обустройство парка развлечений на Иссык-Куле. При этом предоставить в случае необходимости дополнительные льготы и гарантии, под условием того, что предприниматель вложит свои 50-70 млн долларов в проект.

Та же швейная промышленность у нас никак не выйдет из цеховщины. Для привлечения больших заказов от мировых производителей нужны масштабы: для этого тоже надо выделять деньги в порядке госпрограммы, параллельно, желательно, развивая всю вертикаль от хлопкообработки до текстильных фабрик и дизайнерских студий. От точечного строительства надо переходить к градостроительству, опять же при государственно-частном партнерстве.

Например, пока не поздно, надо территорию по дороге из аэропорта "Манас" осваивать в целевом порядке, а не жалкие новостройки. Там напрашивается новая точка роста национальной экономики с современной IT-индустрией, логистическими центрами и современной городской инфраструктурой. Такие же целевые центры развития нужно запустить и в регионах.

Пора прекратить распродавать лицензии на недра страны мелким жуликам, которые потом перепродают их на международном рынке. Нужен целевой подход по освоению редкоземельных металлов - основе сегодняшней экономики. Безусловно, нам уже в этом году надо приступить к строительству железной дороги в КНР. Есть гидроэнергетические проекты.

Пришла пора осваивать Кара-Кече не парой бульдозеров, а строить там современную углеобогатительную фабрику. Период карантина показал, что именно топка ТЭЦ каракечинским неочищенным углем является главной причиной загрязнения Бишкека. Выше перечислил буквально в телеграфном режиме примеры проектов, которые могли бы быть запущены уже в этом году.

Но, самое главное, как уже было сказано, нам нельзя упускать приоритет инвестиций в человеческий капитал. Чем раньше мы начнем вкладывать в образование и крепкое здоровье своих детей - тем быстрее и надежнее они дадут результаты в стократных размерах.

Наконец, перейти от строительства школ по проектам прошлого века к изменению содержания самого школьного образования, чтобы наши дети выпускались готовыми осваивать не позавчерашний мир, а были настроены на победу в мире 2030 года. Нам надо превратить профессию учителя в самую престижную и востребованную. Для начала, кстати, опять-таки в рамках занятости населения можно было бы этим летом привлечь 5-10 тысяч недавних выпускников в школы в качестве ассистентов, чтобы они помогли школьникам нагнать программу за карантин.

Давно было пора, а теперь уже жизнь сама указала на эту острую необходимость, государству приступить к предоставлению каждому школьнику по ноутбуку. Про необходимость полного пересмотра государственного подхода к здравоохранению сказано уже достаточно.

Сравнения пандемии с войной, а медиков с армией успели набить оскомину. Но ведь точно же было сказано: "Не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую". Наш народ в совокупности уже давно тратит за сотню миллионов долларов в год на медицинский туризм в ближние и дальние страны!

Kaktus.media