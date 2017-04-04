Операция "Преемник". Блуждания в темной комнате в поисках черной кошки

Глава государства в очередной раз повторил, что после президентских выборов в ноябре 2017 года оставит свой пост

Находящиеся на низком старте кандидаты в президенты после сделанных накануне заявлений нынешнего главы государства наверняка опять погрузились в глубокие раздумья. Между строк в выступлении Атамбаева 3 апреля на Национальном совете по устойчивому развитию можно прочитать, что он не приветствует приход к власти местных олигархов и не принимает реверансы со стороны тех, кто готов оказать ему определенные услуги после его ухода с должности.



"Открыто скажу: я боюсь только Бога. Видит Бог, я чист перед своим народом. Мне не нужен преемник, который будет меня защищать и оберегать! Каждый гражданин Кыргызстана, который защищает кыргызский народ, защищает кыргызский язык, кыргызский дух, кыргызскую историю, кыргызскую культуру, защищает суверенный Кыргызстан – мой преемник! Каждый гражданин Кыргызстана!" – сказал президент.



После таких заявлений Темир Сариев, Бакыт Торобаев, Адахан Мадумаров, да и тот же Ахматбек Келдибеков, которые рвутся занять высшую государственную должность, подозрительно притихли, так как, скорее всего, понятия не имеют, как им действовать в такой ситуации. Партии у этих претендентов откровенно слабые, электоральная поддержка минимальна, рассчитывать на подкуп избирателей слишком наивно. Стратегия политической борьбы претерпевает серьезные изменения, и когда нужно побеждать на выборах честно, никто из кандидатов не понимает, как это сделать.



Избирательные карусели больше не вертятся, вбросы бюллетеней в урны невозможны. Один и тот же человек благодаря биометрии не сможет голосовать на разных участках, следовательно, открепительные талоны тоже теряют свою актуальность. Из доступных методов борьбы, которым владеют известные всем претенденты, остается только "черный пиар". Но и грязные технологии вполне могут дать сбой, когда пару-тройку СМИ привлекут к ответственности за распространение клеветы и провокационных материалов, направленных на дестабилизацию обстановки в стране. И не стоит обольщаться по поводу того, что некоторые масс-медиа прекратят накачивать общество негативом и подрывать доверие к институтам власти.



Когда белое превращается в черное, мародеры и мошенники становятся жертвами политических репрессий. Организаторы и зачинщики массовых беспорядков превращаются в пострадавших от милицейского произвола. Так что никакой свободы слова и демократии в прозападных средствах массовой информации никогда не было, нет и не будет. Просто так сотни тысяч долларов на содержание сайтов, газет и радиостанций никто выделять не будет. Тем более в грантовых программах всегда существуют особые условия, деньги выделяются на конкретные цели и проекты. Так что рассуждения о свободе прессы - это не более чем разговоры в пользу бедных.



Однако вернемся к нашим кандидатам на пост государства. Теперь, когда старые технологии обработки электората и получения голосов не работают, их мечты о триумфальном восхождении на политический олимп под большим вопросом. Тем более что в своем выступлении на заседании Национального совета по устойчивому развитию президент Атамбаев дал понять, что ни на какие закулисные переговоры с претендентами на пост главы государства он ни в коем случае не пойдет.



"Сегодня здесь сидят достаточно много джигитов, которые намереваются стать президентами. Всем желаем успеха! Пусть Всевышний вас поддержит! Но не забывайте: источник власти – народ!" – подчеркнул Алмазбек Атамбаев.



Глава государства в очередной раз повторил, что после президентских выборов в ноябре 2017 года оставит свой пост. То есть политики, претендующие на эту должность, вновь получили четкий сигнал. Боритесь, представляйте программы развития государства, разговаривайте с народом о перспективах развития и будущем Кыргызстана. Дорога к победе на президентских выборах лежит только через завоевание симпатий избирателей и честные выборы. Других вариантов прихода к власти теперь не существует.



А сам президент начал работу над программой развития Кыргызстана до 2040 года. Этот документ будет представлен общественности уже к лету. И если кандидаты в президенты и дальше будут отсиживаться в окопах, не представят гражданам собственные проекты, то их шансы не только на победу, но и на продолжение политической карьеры будут минимальны.

Кирилл Степанюк

URL: http://www.vb.kg/357797