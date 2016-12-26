Пусть никогда не прольется даже капля крови невиновного человека, никогда!

И тогда, за что погибли 7 апреля молодые ребята? Ответ на это только один – чтоб в стране имело место развитие и рост, а во власти непреклонно заняла свое место и воцарилась справедливость!



Памятник, установленный в самом центре столицы, с западной стороны площади Ала-Тоо, стоит в печальном безмолвии. Но для внимательного человека его идейное разрешение вызывает бесконечно тяжелые мысли. Он изображает, как чистые светлые силы сокрушают черные силы. Этот памятник-монумент, установленный в честь мужества более 90 героев, погибших от пуль диктаторской власти в кровавых событиях 2010 года, для понимающего человека означает мужество, героизм в жизни кыргызского народа в начале 21 века, цена которых стоит выше жизни. Низкий поклон этим героям, безгранично любившим родину, пожертвовавшим самым дорогим - своими жизнями ради будущего благородной страны, ее роста и развития, ради честного, справедливого, чистого управления во власти! Этот памятник в принципе превратился в символ свободы, он должен превратиться в святое место, где каждый человек почтительно склонит голову. Усиление такой идеологии, прежде всего, является делом человеческой совести знатоков с 7 этажа Белого дома, расположенного возле памятника, (которые сегодня распоряжаются по своему желанию кадровыми вопросами государства).

И тогда, за что погибли 7 апреля молодые ребята? Ответ на это только один – чтоб в стране имело место развитие и рост, а во власти непреклонно заняла свое место и воцарилась справедливость!

Но сегодня, с того 2010 года, какие только выходки не происходят? Споры за власть и богатство. Конца таким спорам не предвидится в скором времени. Напротив, усиливаются с каждым днем. Хотя в нашем Основном законе написано «хозяин власти - народ», но сегодня народ сам по себе. Сами преодолевают проблемы. Самое огорчительное в том, что до сего дня вопрос «достигла ли своей цели победа, пришедшая на пролитой крови молодых джигитов?» не может найти убедительного ответа в груди всего народа. У кыргызов есть сильное выражение «кровь не отпускает». Не забыть бы глубокий смысл этих слов вольничающим на почетном месте сегодняшней власти!

Обычно к приходу Нового года высказываются хорошие пожелания. Нам бы хотелось пожелать, взглянув еще раз на фотографию памятника, чтобы отныне и никогда не пролилось ни капли крови безвинного человека. Хотелось бы пожелать, хоть бы не строились подобные памятники-монументы…

Кенжебек АРЫКБАЕВ

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №45 от 23.12.2016/стр.2

http://www.gezitter.org/politic/56336/