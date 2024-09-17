Арест Бекназарова. Тайна банковских ячеек 14 лет спустя может быть раскрыта

Политика Азимбека Бекназарова заключили в СИЗО до ноября по уголовному делу о хищении и растрате денег, изъятых из банковских ячеек и Дома правительства в ходе апрельских событий 2010 года.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов в крупном размере» УК КР.

Редакция решила напомнить, о каких банковских ячейках и суммах идет речь.

Напомним, из банковских ячеек временное правительство изъяло $21 миллион, якобы награбленный семьей Бакиева и его приближенными.

Тогда Азимбек Бекназаров был одним из вице-премьеров и занимал должность генерального прокурора. Первый скандал с миллионами, выведенными из банковских ячеек, грянул, когда в интернет выложили аудиозапись разговора Азимбека Бекназарова и Темира Сариева. Речь между собеседниками шла об $1 миллионе. Оба тотчас поспешили откреститься, что участвовали в распиле изъятого из ячеек.

В пресс-службе временного правительства тогда заявили, что $1 миллион был запрошен силовыми структурами и выделен официально оформленным решением ВП в целях обеспечения безопасности и правопорядка во время политических акций деструктивных сил 12-14 мая 2010 года. По данным правоохранительных органов, указанные деньги израсходовали на проведение спецоперации, транспортные расходы по переброске дополнительных сил в зону конфликта и поддержку движения народных дружин.

Куда делись 317 миллионов сомов?

Перед парламентскими выборами в 2010 году общественность пыталась вновь поднять эту тему. Правозащитник Куван Бектемиров заявил, что в ячейках хранилось 317 миллионов сомов. Он отметил, что первое движение денег зафиксировали еще 10 апреля 2010 года. «Тогда изъяли 11 миллионов сомов из кассы управляющего делами президента. А 23 апреля начали изымать деньги из закрытых ячеек трех банков, аффилированных с семьей Курманбека Бакиева. Куда пошли эти суммы, неизвестно», — заявил он.

По его словам, новые власти не имели юридического права распоряжаться этими деньгами, поскольку они проходят по ряду экономических дел как вещественные доказательства.

«Только в конце мая широкой общественности представили телефонный разговор Темира Сариева, Алмазбека Атамбаева и Азимбека Бекназарова о распиле миллиона долларов, вынутого из закрытой ячейки АУБа («АзияУниверсалБанка». — Прим. 24.kg). Но господа министры слукавили. Не миллион был изъят, а как минимум 20 миллионов. А на что пошли эти средства, до сих пор не известно», — говорил Куван Бектемиров.

На это отреагировала партия «Ар-Намыс». Ее представитель Акылбек Жапаров обвинил новые власти: «Только суд вправе экспроприировать чужую собственность. Итак, они фактически увели деньги из банка, и сколько этих денег было на самом деле, никому неизвестно. Второй раз они совершили противоправное действие, когда должным образом не оприходовали изъятое. В третий раз — когда без утверждения госбюджета по доходам и расходам стали тратить их на непонятные цели».

Генеральная прокуратура возбуждала уголовное дело по факту нарушений, выявленных в связи со вскрытием ячеек, изъятия и распределения найденных в них средств. «Это уголовное дело не понравилось руководству страны, — заявил бывший генеральный прокурор Кубатбек Байболов. — Деньги выдавали кому попало. Финансисты скажут, что так распределять деньги нельзя, — отмечал он. — Большая часть денег осела в карманах и направлялась на выборные кампании партий».

Что сейчас?

Спустя 14 лет после вывода денег ГКНБ Кыргызстана возбудило дело в отношении пока только одного члена временного правительства по факту хищения и растраты денег.

В Госкомитете нацбезопасности отмечают, на средства, полученные преступным путем, Азимбек Бекназаров приобрел дорогостоящие объекты недвижимости на Иссык-Куле, в Бишкеке, Чуйской и Джалал-Абадской областях и оформил их на подставных людей.

Между тем сын Азимбека Бекназарова Руслан негодует, что его отца после допроса заключили в СИЗО по этому делу, а Темир Сариев, также допрошенный по этому делу, участвует в праздновании 60-летнего юбилея главы кабмина Акылбека Жапарова.

«Выборочная политика. Если подчиняешься — друг, если нет — враг», — написал Руслан Бекназаров.

Общественность и гражданские активисты несколько лет просили временное правительство Кыргызстана и президента переходного периода Розу Отунбаеву отчитаться перед народом, куда они дели миллионы, изъятые из закрытых банковских ячеек. Но добиться результата так и не удалось.

Источник - 24.kg