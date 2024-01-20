Что такое НПО: деструктивная или конструктивная сила?

Кадровая реформа внутри этих политических НПО никогда не велась, не начиналась даже.

В Кыргызстане, момента обретения государственной независимости, появилась новое явление - НПО “неправительственная организация”.

География финанстрования кыргызских НПО очень внушительная.

Деньги, в виде грантовой помощи на построение “открытого демократического общества”, стекаются на счета местных НПО от стран западной Европы и США.

Привлечение фондов международной донорской помощи никто не осуждает.

Также как и мандат кыргызских местечковых НПО, которые работают исключительно в области социального, образовательного и гуманитарного секторов…

Другое дело - политизированные НПО. Руководители оных под прикрытием защиты прав человека и его свобод ведут настоящую системную борьбу за власть, создавая целые политические партии в период выборов.

Речь идет о когорте женщин-НПО, в лице: Риты Карасартовой, Динары Ошурахуновой, Чолпон Джакуповой, Азизы Абдирасуловой, Бурул Макенбаевой, Клары Сооронкуловой, Гульнары Джураевой, Гульгакы Мамасалиевой, Асии Сасыкбаевой и др.

Медиа-НПО леди тоже вовлечены в политику, на повестке деятельности которых также значится дискредитация власти, государственных институтов на постоянной системной основе…

Указанные выше лица создали самый настоящее семейно-клановое управление внутри своих организаций. Дети, мужья, родственники которых составляют штат НПО каждой из них. Критикуя каждого из кыргызских президентов в создании “семейственности”, клановом управлении государством, указанные выше женщины-лидеры смогли сколотить так называемое “Сообщество кланово-семейных НПО” в период эпохи “дикой постсоветской независимости”…

Хитрые уловки “демократок кыргызского разлива”, которые с одной стороны получали потоки донорской помощи, а с другой открыто заигрывали с прежними президентами Кыргызстана, политиками наконец быстро раскусили и жестоко осудили простые люди, широкая общественность страны.

Когорта кыргызских НПО-женщин на сегодняшний день полностью дискредитирована. Их умыслы играть на “два фронта - строить демократию и торговаться с прежними автократами-президентами за “хлебные должности во власти” в массн своей народ Кыргызстана жестоко осудил и готов на сегодня с позором “выгнать из страны”.

И вообще, за все годы независимости в Кыргызстане сменилось 6 президентов! 30 с лишним руководителей правительства, а когорта “узко-семейных НПО” никогда не меняется.

Кадровая реформа внутри этих политических НПО никогда не велась, не начиналась даже.

Кыргызстан при этом понимает важность сотрудничества с международными донорскими инстутами и ценит их вклад в развитие общества и страны в целом.

Вопрос в другом. В том, что отдельные “НПО бенефициары их добрых посылов сейчас имеют плохую репутацию. Многие НПО получатели донорского финанстрования стали изгоями.

Так почему бы и в этом направлении не сделать реформы? Почему бы международному донорскому сообществу не присмотреться внимательно с какими “утонченными аферистками от НПО” им приходится иметь дело?

Как их, мировых доноров просто, извините, дурят?

И сколько еще эти “крикливые дамы” продолжат губить и уничтожать репутацию весомых доноров, многолетних партнеров Кыргызстана? А вместе с тем толкать страну в пропасть хаоса и разрухи… И все это для того, чтобы зарабатывать деньги в больших потоках и в долларовом и евро эквивалентах?