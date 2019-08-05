Сделка со следствием – инструмент политического давления или эффективный способ раскрытия преступлений?

В Кыргызстане с введением нового уголовного и уголовно-процессуального законодательства, похоже, появилась своя царица доказательств. Народное название – сделка со следствием.

Царица доказательств

Генеральный прокурор СССР Андрей Вышинский в своем время вывел свою юридическую формулу царицы доказательств для следствия и суда – признание своей вины. Признания подсудимого было достаточно для того, чтобы суд отправил его на расстрел либо в долгий «поход» в лагеря ГУЛАГа.

В Кыргызстане с введением нового уголовного и уголовно-процессуального законодательства, похоже, появилась своя царица доказательств. Народное название – сделка со следствием.

Юридически это называется — процессуальное соглашение о сотрудничестве.

Суть его заключается в том, что обвиняемый заключает сделку со следствием, рассказывает детали преступления, «сдает» подельников и соучастников, а в ответ получает всевозможные поблажки – от домашнего ареста вплоть до освобождения от реального тюремного срока.

По так называемому «делу Батукаева» следствие активно применило эту норму права, вследствие чего по показаниям одних задержанных экс-чиновников на скамью подсудимых отправился целый ряд других высокопоставленных лиц.

Что породило в обществе массу разговоров и толкований данной нормы права.

Но об этом позже. Сначала рассмотрим, что же с собой представляет сделка со следствием и каковы ее плюсы и минусы.

Что такое сделка со следствием?

Согласно новому уголовно-процессуальному кодексу, процессуальное соглашение о сотрудничестве – это соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны определяют условия сотрудничества и последствия такого сотрудничества.

По каким преступлениям может заключаться соглашение о сотрудничестве?

В законе четко прописывается в случае совершения каких преступлений может быть заключено соглашение о сотрудничестве:



Статья 171. Торговля людьми

Статья 202. Разбой

Статья 203. Вымогательство

Статья 239. Акт терроризма

Статья 240. Финансирование террористической деятельности

Статья 241. Содействие террористической деятельности

Статья 243. Участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки

Статья 244. Захват заложников

Статья 248. Создание организованной группы или участие в ней

Статья 249. Создание преступной организации или участие в ней

Статья 250. Создание незаконного вооруженного формирования или участие в нем

Статья 267. Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта

Статья 270. Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Кыргызской Республики

Статья 307. Государственная измена

Статья 308. Шпионаж

Статья 314. Создание экстремистской организации

Статья 319. Коррупция

Статья 326. Вымогательство взятки

Что должен рассказать обвиняемый / подсудимый на следствие и в суде?

Чтобы доказать свою «профпригодность» в деле и «заслужить» сделку со следствием, обвиняемый должен способствовать раскрытию и расследования преступления и рассказать:

1) Сведения, которые помогут изобличить в уголовном преследовании других соучастников преступления;

2) Данные, которые помогут найти имущества, добытые в результате преступления.

Кем, когда и как заключается соглашение о сотрудничестве?

1) Подозреваемый вправе обратиться к прокурору с ходатайством о заключении соглашения о сотрудничестве с момента уведомления о подозрении, до утверждения прокурором обвинительного акта. Это очень важный пункт, потому что нередки случаи, когда подозреваемый заявляет ходатайство о соглашении о сотрудничестве.

В то же время он активно помогает следствию, дает показания на соучастников и т. п. А спустя какое-то время получает отказ прокурора от заключения соглашения, поскольку никаких новых сведений он сообщить не может, а все возможные факты к тому моменту задокументированы.

Поэтому адвокат сказал бы, что важно ценить свою информацию и не делиться ею до момента подписания соглашения.

2) Ходатайство о заключении соглашения о сотрудничестве должно быть подписано подозреваемым и его защитником. В ходатайстве подозреваемый указывает, какие действия он обязуется совершить в целях содействия досудебному производству.

3) Ходатайство подается прокурору через следователя.

4) Прокурор, рассмотрев ходатайство, может или удовлетворить его, или отказать. В случае отказа подозреваемый может обжаловать его у вышестоящего прокурора.

5) Если прокурор удовлетворяет ходатайство, то он составляет соглашение о сотрудничестве, которое потом подписывает сам прокурор, следователь, подозреваемый и его защитник.

6) После чего соглашение должно быть утверждено следственным судьей.

7) Если следственный судья утверждает соглашение, то он выносит постановление об утверждении соглашения о сотрудничестве, которое направляется следователю для приобщения к уголовному делу.

8) Досудебное производство по уголовному делу в отношении подозреваемого, с которым заключено соглашение о сотрудничестве, подлежит выделению в отдельное производство, которое проводится в общем порядке.

9) Если следственный судья не утверждает соглашение, то он выносит постановление об отказе в утверждении соглашения о сотрудничестве, которое не подлежит обжалованию.

В каких случаях соглашение о сотрудничестве нельзя заключить?

1) Соглашение не может быть заключено с несовершеннолетними и лицами, совершившими запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости или заболевшими после совершения преступления психическим расстройством.

2) Если подозреваемый сообщил лишь сведения о его собственном участии в преступной деятельности, не «закладывая» других.

Есть ли гарантии безопасности для человека, заключившего сделку со следствием?

Конечно! Закон обязывает орган, в производстве которого находится дело, принять все меры государственной защиты и обеспечить безопасность подозреваемого, обвиняемого либо осужденного, с которым заключено процессуальное соглашение о сотрудничестве, его близких родственников, супруга (супруги) с согласия указанных лиц.

Какие «льготы и скидки» получает подсудимый при сделке со следствием?

1) Следственный судья может изменить меру пресечения и вместо заключения под стражу отпустить под домашний арест, подписку о невыезде и т. п.

2) При вынесении приговора суд может назначить наказание, не связанное с лишением свободы (штраф, лишение права занимать определенные должности и т. п.). Если санкция в статье предусматривает только лишение свободы, тогда судья выбирает наказание на одну категорию ниже. Например, если в части 3 статьи «Разбой» предусматривается лишение свободы IV категории (от 7,5 до 10 лет тюремного заключения), то судья может снизить до III категории (от 5 до 7,5 лет).

Что будет, если подсудимый дал ложные показания или оговорил других лиц, чтобы избежать ответственности?

Если обнаружится, что обвиняемый умышленно сообщил ложные сведения, то приговор в отношении него подлежит пересмотру. Мало того, что подсудимому дадут максимальный срок по ранее совершенному преступлению, так еще и могут возбудить новое уголовное дело по даче заведомо ложных показаний.

Откуда взялся этот правовой механизм?

Еще в средневековой Британии существовало такое понятие как «апелляция раскаявшегося» — преступник избегал казни, если рассказывал судьям о преступлениях, совершенных другими лицами. Позже эту практику отменили, так как суды заполонили доносы, многие из которых оказывались ложными. В конце 19 века эта практика появилась в США и успешно используется по сей день.

Благодаря голливудским фильмам многие из нас знают, что ФБР и полиция с помощью сделки со следствием зачастую вербуют матерых преступников для того, чтобы раскрывать преступления. Степень раскрытия преступлений с помощью этого механизма в США очень высока. Также эта норма права прописана в законодательствах Канады, Великобритании, Франции и других государств, и также используется там очень успешно.

Плюсы сделкок со следствием

Формально сделка со следствием – процесс взаимовыгодный. Фигурант дела избегает тюремного заключения, либо получает наименьший срок в обмен на показания против соучастников преступления. Плюсов же государству еще больше.

Во-первых, экономятся время, силы и средства следственно-оперативных подразделений, которые можно будет направить на раскрытие других преступлений.

Во-вторых, это способствует ускорению судебного разбирательства и, следовательно, уменьшению загруженности судей. Учитывая, что наши суды переполнены уголовными делами, это способствует быстрому рассмотрению других дел.

В-третьих, сделка со следствием может повлиять на сокращение количества лиц, осужденных к лишению свободы (облегчение нагрузки на пенитенциарные учреждения и уменьшение государственных расходов на содержание заключенных), путем применения к ним альтернативных видов наказаний (штраф, исправительные работы и т. д.), в том числе условного осуждения.

В-четвертых, повышаются шансы выявления таких опасных форм, как организованная группа, преступное сообщество, а также возврата в казну средств, добытых незаконным путем.

Минусы сделок со следствием

Во всем мире подобная практика считается справедливой и прогрессивной, а у нас уже вызывает критику. Дело не в самой норме права, а в методах ее применения следственными органами. Как мы уже отмечали, сделку со следствием правоохранительные органы активно внедрили в расследовании дела Батукаева, в котором ряд должностных лиц обвиняются в коррупции:

1) Задержанная экс-министр здравоохранения Дамира Сагинбаева идет на сделку со следствием и дает показания против бывшего вице-премьера Шамиля Атаханова. Сагинбаева отпущена под домашний арест, Атаханов водворен в ИВС;

2) В свою очередь Шамиль Атаханов заключает соглашение со следствием и дает показания против бывшего президента Алмазбека Атамбаева и отпускается под домашний арест;

3) Бывший спецпрокурор Майрамбек Акматалиев идет на сделку со следствием и дает показания против экс-генпрокурора Аиды Саляновой. Акматалиев на свободе, Салянова помещена в СИЗО;

4) Бывший заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манасбек Арабаев, которого негласно называли «куратором судей», отпущен под домашний арест после того, как дал показания на супругу бывшего президента Раису Атамбаеву.

Подобный ряд юридических «коловращений» дал повод усомниться в чистом применении правового аспекта этой нормы. Ряд экспертов выступили с заявлением, что соглашение используется в качестве политического инструмента, с целью надавить на оппонентов и расправиться с неугодными лицами. Особо стоит вопрос в правдивости показаний тех, кто дал якобы «нужные» следствию показания.

Так, бывший генпрокурор Байтемир Ибраев в интервью «Азаттыку» заявил, что создаются предпосылки для возникновения подозрений о том, что практику сотрудничества со следствием используют в политических целях:

— У нас стала процветать практика — отпускать тех, кто дал показания. Поневоле начнешь так думать, глядя на все это. На деле эта норма была скопирована с законодательства других стран. Но как она работает там — дают показания против кого-то и выходят на свободу? Или же все-таки цель — вернуть в казну те средства, что были выведены коррупционными путями? Нужно ответить на эти вопросы.

Вторым минусом является большой риск того, что лицо, согласившись на сделку, может оговорить других подозреваемых, чтобы самому избежать уголовной ответственности.

Следствие и суд должны очень тщательно изучить все обстоятельства дела, чтобы не вернулись те времена, когда людей могли арестовывать и сажать лишь по оговору других лиц.

Выводы

1) Сам по себе правовой механизм под названием сделка со следствием очень эффективно зарекомендовала себя в мировой практике. С его помощью можно добиться высокого роста раскрытия преступлений, профилактики образования организованной преступности и террористических ячеек, пополнить казну за счет возвращения добытых незаконным путем имущества.

2) Очень важно использовать эту норму лишь по правовому предназначению и не превратить ее в политический инструмент для сведения счетов с инакомыслящими и оппонентами. А также не превратить ее в механизм для формального повышения раскрываемости преступлений за счет ложных показаний человека, который идет на сделку со следствием.

Семетей АМАНБЕКОВ

Источник: http://www.center.kg