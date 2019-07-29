Путин не поддерживает Атамбаева

Бывший президент Алмазбек Атамбаев был принят 24 июля в Кремле своим бывшим коллегой Владимиром Путиным.

После встречи с Атамбаевым российский президент ответил коротким, заранее подготовленным заявлением на вопрос о ее цели и главном посыле.

Что хотел донести до Атамбаева и до нас Владимир Путин

Москва не заинтересована в политическом кризисе в Кыргызстане.

Владимир Путин Алмазбека Атамбаева не поддерживает.

Ответственный политик, думающий об интересах народа, не будет провоцировать дестабилизацию ситуации с Кыргызстане. В стране уже было две насильственных смены власти и на этом эту практику стоит прекратить. Безответственный политик в данной конкретной ситуации – Атамбаев.

Российская власть поддерживает Сооронбая Жээнбекова, как действующего кыргызского президента.

У Кремля много проектов, связанных с Кыргызстаном, но реализовывать их Кремль будет с официальной властью.

Атамбаеву следует занять более конструктивную позицию и не рассчитывать, на помощь Москвы.

Почему это важно.

Поддержка Кремля – до недавнего времени это был один из главных козырей Атамбаева и его окружения. Кыргызстан живет в российском информационном пространстве и Владимир Путин для большинства кыргызстанцев является авторитетом. Поэтому наши политики стараются строить свой имидж исходя из отношения к России. В нынешней политической обойме нет либералов, консерваторов, демократов, или социалистов в чистом виде. Кыргызские политики делятся по признакам принадлежности к кланам, группам интересов на местном уровне и на пророссийских и на не слишком пророссийских, но тоже мечтающих быть приближенными к Кремлю. Прозападных политиков у нас уже почти не осталось. Сегодня это не модно и может плохо сказаться на политической карьере. Такой результат встречи Атамбаева с Путиным в определенном смысле «развязывает» руки кыргызской власти, но, вместе с тем свидетельствует так же о том, что Сооронбай Жээнбеков менее «кровожаден», чем его предшественник. С 2010 года Кремль продолжает оставаться центром принятия больших решений по Кыргызстану и даже становится арбитром во внутриполитических спорах. Т.е. политическое влияние России на нашу республику усиливается.

Что будет дальше. Возможное развитие событий.

Атамбаев в Кыргызстан вернется, чтобы окончательно не потерять лицо. Скорее всего им и его сподвижниками будет развернута пиар-компания с главным посылом – Путин не мог открыто сообщить о своей поддержке бывшего президента. То, что он заявил после встречи с Атамбаевым – это было ожидаемо и логично. Но без вездесущей прессы определенные договоренности были достигнуты. Атамбаев не из тех, кто умеет достойно проигрывать. Однако, дестабилизирующая риторика будет снижена, народный штаб распущен и самого Атамбаева будет все меньше и меньше в публичном пространстве.



Атамбаеву придется «играть» по правилам, которые обозначит Белый Дом. Т.е. ходить на допросы, прекратить каждый день произносить свои оскорбительные спичи и т.д. В противном случае он может окончательно «разгневать» Кремль. В этой ситуации Атамбаеву стоит бояться не эмоций, а компромата, который, наверняка есть у российских спецслужб.



Атамбаев все-таки решит уехать из Кыргызстана. Теперь его уже окончательно можно считать «сбитым летчиком» и в случае отъезда ему гарантирована спокойная старость.



Атамбаев остается в стране и продолжает деструктивную деятельность, время от времени нападая уже и на российскую власть. В этой ситуации власть вынуждена будет действовать по жесткому силовому сценарию.

Аналитическая группа Elgezit.kg