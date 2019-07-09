Казнить нельзя помиловать. Опять к Атамбаеву

Атамбаеву принесли первую повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля. Он должен явиться в Следственное управление МВД 9 июня.

По какому конкретно делу следователи хотят получить свидетельские показания бывшего президента, точно неизвестно. Но, можно предположить, что его намереваются допросить по делу об освобождении Азиза Батукаева. Ведь именно дело о незаконном освобождении криминального авторитета расследует СУ МВД.

Сам Атамбаев на повестку отреагировал ожидаемо. Заявил, что никуда идти не собирается, «власть вышла из правового поля» и живет «по понятиям, придуманным Жээнбековыми и Матраимовыми».

«Они нарушают Конституцию. Если есть какие-то вопросы, то их можно напрямую Слесареву Сергею Михайловичу задать. Сам я никаких бумаг даже в руки брать не буду. Сегодня это уже не власть. Они считают, что Кыргызстан их частная лавочка. И подыгрывать этому цирку я не собираюсь» — заявил Атамбаев, комментируя журналистам вызов на допрос.

Что дальше

Атамбаева вызвали пока в качестве свидетеля. По закону в случае неявки свидетеля без уважительных причин он может быть подвергнут принудительному приводу. Как это будет выглядеть, остается только предполагать.

Напомним, что Атамбаев обещал «отстреливаться» если к нему попытаются применить силу. Сейчас в его резиденции в Кой -Таше нет скопления людей. Хотя, вероятность, что народ опять соберется, остается. Но это не должно стать препятствием для действий власти в рамках законодательства в отношении кого-бы то ни было. Атамбаев претендует на некую исключительность, но никаких оснований для этого больше нет, потому что у него нет больше неприкосновенности. А все его рассуждения о том, что власть «вышла из правового поля» и он «в этом шоу» участия принимать не намерен, не более чем слова. Почему бывший президент выбрал именно такой сценарий, вынужденно толкающий власть к более решительным действиям в отношении него, сказать трудно. Никаких репутационных и иных дивидендов он ему не принесет. Если проанализировать реакцию социальных сетей на последние события вокруг Атамбаева, то она, преимущественно, не в его пользу. «Будь мужиком!» и «если чист перед законом, то иди и доказывай в суде!» — основные посылы бывшему президенту от пользователей. Напоминают они ему так же и о том правовом беспределе, который творился в бытность его президентства.

Прогнозы

Есть несколько вариантов развития событий.

Атамбаев одумается и выберет путь доказывания собственной правды через суд. Он будет исправно ходить на все допросы, являться по первому требованию следственных органов, раскошелится на хороших адвокатов и будет активно «раскачивать» в СМИ тему политического преследования. Во время всех допросов и судов его будет сопровождать солидная группа поддержки.



Атамбаев будет упорствовать, отказываясь покидать резиденцию в Кой-Таше, чтобы участвовать в следственных действиях. Власть подыграет ему. Следователи будут приезжать к нему в особняк, пытаться взять показания и в итоге, все-таки вынуждены будут прибегнуть к принудительному приводу. В Кой-Таше будут собираться любопытствующие и сочувствующие. Но, критичной для власти массовости, не будет. Группа сторонников будет пытаться активизировать поддержку через СМИ и социальные сети. Однако, успеха акции поддержки Атамбаева в медиа и, тем более, в реальности, иметь не будут. Если он будет задержан, то очень скоро о нем будут сообщать в том же режиме, как сообщают сейчас о Сапаре Исакове.



Атамбаев продолжит игнорировать следствие и возможно начнет опять собирать народ. Власть применит силовой вариант и Атамбаев раньше, чем мог бы, окажется за решеткой. Первое время – это будет главной темой в СМИ, сторонники будут митинговать и протестовать. Но, протесты будут локальными и малочисленными. Постепенно инфошум спадет и останется закономерный интерес в формате обычных новостей, когда будет повод.



При любом сценарии тема Атамбаева будет актуальной у нас до того момента пока не возникнет новый информационный повод. Им может быть что угодно, например, от объявления конституционной реформы, до отставки правительства. Что касается пространства за пределами Кыргызстана, то там Атамбаев уже давно интереса не вызывает, так что «топить» за него никто не будет. Атамбаев далеко не первый из бывших президентов на пространстве СНГ, подвергающийся уголовному преследованию.

Аналитическая группа редакции Elgezit.kg