“Детские шалости” экс. президента Алмазбека Атамбаева, в возрасте “пророка Мухаммеда”

Бишкек, “Саясат. kg”. Само слово “штаб” термин военного значения и его создание означает действия, по охране и защите чего то или кого то, с применением военной тактики и стратегии, вплоть до вооруженных конфликтов.

Можно, представить те колоссальные, грубые нарушения и посягательства на Конституцию и Законов КР, будучи главой государства Алмазбеком Атамбаевым. Если, даже после лишения депутатами ЖК КР статуса экс. президента КР, став обычным гражданином Кыргызстана, позволяет себе создание “Кой-Ташской автономной республики”, народного штаба по защите самого себя, с яростным сопротивлением и категорическом невыполнением основных, фундаментальных основ Конституции и Законов КР.

Само слово “штаб” термин военного значения и его создание означает действия, по охране и защите чего то или кого то, с применением военной тактики и стратегии, вплоть до вооруженных конфликтов. “Тщательные” приготовления по обороне и защиты “Бай-манапского” логова беззакония и узурпатора прежней власти-привоз и разгрузка большегрузными автомобилями булыжников и камней из поймы реки Арашан, привоз и установка железо-бетонных плит, смазывание “солидолом” нагрудного оружия. Это “детские” шалости простого пожилого жителя предгорья горной вершины, которые могут перерасти в нешуточные “взрослые” игры в “войнушки” и в противостояние между “горцами” и “долинщиками”. Многие граждане прекрасно помнят, когда руководители групп “белокепочников” 24 марта 2005 года, привозили и разгружали большегрузными машинами булыжники и камни, из поймы реки Арашан, по периметру здания “Белого” дома и центральной площади “Ала-Тоо”, при помощи которых желали и хотели защитить узурпированную власть Акаева. Случилось, совсем наоборот, когда митингующие использовали булыжники и камни, против “армии белокепочников”.

Экс. глава КР К. Бакиев обещал охранять и защищать президентский, семейный “дворец”, от собственного народа наградным оружием- боевым автоматом. 7 апреля 2010 г. экс. президент выполнил “клятву” и “обещания” и расстреливал мирных митингующих из автоматов, из снайперских винтовок, из ручных гранатометов и даже из крупнокалиберных пулеметов. И это не помогло К.Бакиеву удержать и защитить семейно-клановое правление. Многие граждане, прекрасно помнят, когда при режиме А.Атамбаева, государством управляли завхоз, личный водитель, секретарша, “кайнага” от второго брака и “кайни” от первого брака, а также дети от двух жен.

Экс. президент КР А.Атамбаев, в возрасте пророка “Мухаммеда”, должен и обязан остепенится и “прийти в себя”. Ведь, он был министром промышленности и внешней торговли, дважды был премьер-министром и 6 лет “правил” государством. И напоследок, “назначил” своего приемника и “досум” президентом КР.

Неужели, не насытился “жаждой” государственной власти. При чем тут, простой кыргызский народ, когда нынешний не “слушает” прежнего. Значит, “промахнулся” и не воплотился в реальность план “продолжение власти управления” Действующая власть, все-таки должна быть более решительна и обязана действовать в рамках Конституции и Законов КР. “Промедление, смерти подобно”.

Экс. глава КР А.Атамбаев проведет референдум в “Кой-Ташской автономной республики”, о присоединении “нового” государства к одной из соседних стран. Тогда нависнет угроза, потери кыргызской государственности.

Если, главный надзорный орган и спец. службы будут “тянуть, кота за хвост”, то наверное, активное гражданское общество, само разберется с “шизиком”, “бунтарем”, “мачо”с револьвером на боку и самое главное с “посягателем”, на мирную жизнь кыргызстанцев, с определенными тяготами в повседневной и в не простой жизнедеятельности обычных граждан Кыргызстана.

Общественный деятель Р. Умбеталиев.