Новая конфигурация власти в Казахстане. Кыргызский взгляд

Интерес к выборам президента Казахстана по сравнению, например, с теми же выборами в Украине, был на очень низкой планке.

Никакой интриги, никаких сенсаций. Все предопределено. «Что там в Казахстане?»-, этот вопрос стал волновать кыргызское общество уже после самой процедуры волеизъявления у соседей. Подсчет голосов и объявление заранее известного победителя прошли на фоне новостей о задержаниях почти 500 человек в столице Казахстана и Алматы на митингах запрещенной в стране организации «Демократический выбор Казахстана». Это стало рекордом даже для неспокойного в последнее время Казахстана. Так же, как рекордным стали 16 % голосов, которые набрал Амиржан Косанов, как главный оппонент провластного кандидата на выборах за всю историю независимости Казахстана. Набранные Касымом-Жомартом Токаевым 70,74% — тоже можно считать рекордом. Нурсултан Абишович менее 80% за тридцать лет нахождения у власти никогда на выборах не получал.

Закончился ли транзит власти в Казахстане

Однозначно — нет. Транзит власти в Казахстане закончится только когда Назарбаев окончательно отойдет от управления страной и перестанет определять правила игры. А пока Елбасы полон сил, можно говорить только о переконфигурации власти под чутким контролем, и по траектории, заданной Назарбаевым. Еще в 2017 году соседи провели конституционную реформу, передав значительную часть полномочий президента правительству и парламенту. Вероятно, уже тогда Назарбаев продумывал сценарии своей отставки и реформа делалась непосредственно под будущего преемника. Единственной интригой президентских выборов было количество голосов, которое сможет набрать главный оппозиционер Амиржан Косанов. В Казахстане упорно циркулируют слухи, что Косанов согласился сыграть оппозиционного кандидата на выборах для придания им большей легитимности в обмен на гарантии создания и прохождения его партии на будущих, скорее всего, тоже досрочных, парламентских выборах. Протесты на улицах казахстанских городов и в казахстанском сегменте интернета показывают, что там сформировался определенный либеральный и национал-патриотический слой избирателей. И, по замыслу власти, проще будет пустить их представителей в парламент, чем разгонять их митинги. Сегодня многим наблюдателям за процессами в Казахстане такой сценарий кажется уже чем-то из области фантастики. Но ведь и отставка Назарбаева тоже совсем недавно выглядела абсолютно нереальной. Скорее всего, Назарбаев учел опыт Армении и Украины, и после парламентских выборов мы увидим в казахском парламенте много новых лиц. В том числе и так называемых, несистемных политиков и политиков новой формации, которые пройдут в депутаты не только от оппозиционной партии, но и от партии Нур-Отан. Не случайно же Назарбаев на недавней встрече с политсоветом пообещал лично контролировать партийные списки. Как же будет выглядеть новая конфигурация власти? Как ни шаблонно звучит, но, скорее всего, это такая конфигурация власти, при которой Дарига Назарбаева станет если не президентом, то премьер-министром. Такой сингапурский вариант с некоторой корректировкой, где сам Назарбаев – руководитель Совета безопасности с полным контролем над «силовиками», что-то вроде Ли Куан Ю, в роли министра-наставника, а Дарига Назарбаева – как и сын Ли Куан Ю, премьер-министр. При такой конфигурации президент Токаев контролирует внешнюю политику страны, премьер-министр занимается внутренней проблематикой, а сам Елбасы обеспечивает общее согласие между элитами и определяет стратегические направления развития страны. Опасения местных казахстанских и внешних экспертов, что после того, как Назарбаева не станет, Дариге будет сложно лавировать между элитами и никакая должность не станет для нее гарантией безопасности, выглядит маловероятной. Если Казахстан получит более представительный и влиятельный парламент, то Дарига будет достаточно ограничена в своих полномочиях и действиях. И такая система сдержек и противовесов, по логике, будет полностью устраивать и общественность и элиты. В Казахстане за 30 лет назарбаевского правления все ресурсы уже перераспределены, и никто не захочет рисковать своими капиталами. А это значительно повышает ее договороспособность элиты. Даже сейчас, если проанализировать поведение казахстанских СМИ, принадлежащих разным бизнес-группам, можно увидеть, что они достаточно единодушно поддерживали Токаева.

Все, кто смотрит сегодня из Кыргызстана на соседей профессиональным взглядом, задаются вопросом — а не получиться ли у них так же, как у нас. Когда преемник вышел из-под контроля патрона, и не захотел быть больше марионеткой в чужих руках. Внешне ситуации и правда, кажутся похожими. Тем более, что и слабость и несамостоятельность Токаева – не более чем миф. Хотя, конечно, на фоне харизматичного Назарбаева Токаев действительно проигрывает.

Но, он, во-первых, один из немногих казахстанских политиков старой формации, не замешанный в коррупционных скандалах и не имеющий родственников в списках Forbes, что репутационно большой плюс. Во-вторых, за время своей политической карьеры он не раз проявлял себя как настоящий государственник, для которого монополизация власти не есть самоцель.

И, несмотря на внешнюю схожесть ситуаций в наших странах, есть все-таки, значительные отличия, которые показывают, что тандем Назарбаев-Токаев намного более живуч изначально, нежели тандем Атамбаев – Жээнбеков.

В Казахстане невозможен наш сценарий, прежде всего, потому что Назарбаев – это не Атамбаев. Совсем иной психотип, совсем иной уровень политической культуры. Согласитесь, невозможно представить, что Назарбаев позволяет себе высказывания в адрес своих оппонентов в риторике Атамбаева. Кроме того, казахская элита не допустит потрясений во время транзита власти. Уже в этом году на международной бирже «Астана» ожидается выход трех крупнейших компаний: «КазМунайГаза», авиакомпании Air Astana, и «Казахтелекома». Запланирован и второй этап приватизации «Казатомпрома». Беспорядки и нестабильность в этой ситуации никому не нужны. Крупный бизнес предпочитает понятные правила игры и, как водится, любит тишину.

Но, главное, Назарбаев не собирался и не собирается делать из Токаева марионетку, только для того, чтобы иметь возможность по-прежнему оставаться у руля. Как опытнейший политик и государственный деятель, Назарбаев прямо заявил после своей отставки, что в Казахстане – один президент и никакого двоевластия не будет. А, главное, все условия неформального тандема, зоны ответственности, были распределены изначально и открыто. В том числе и для общественности. Назарбаев сразу очертил круг своих интересов, не рассказывая сказки о желании уйти окончательно из политики, нянчить внуков и играть на домбре. Для Назарбаева очень важно провести задуманную политическую реформу таким образом, чтобы минимизировать риск пересмотра впоследствии своих достижений и остаться в истории отцом-основателем независимого Казахстана.

Сере Чалканова – специально для Elgezit.kg