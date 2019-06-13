В Кыргызстане все как обычно? Или об информационном самотеке от власти

Какое-то повсеместное действо происходит в общественно-политической жизни страны в последнее время, активизация всего и всех – и чиновники, и оппозиционеры, и те, кого мы называем «органы», и журналисты.

Только президента и премьера маловато во всем этом действе. И это все как раз к началу важнейших международных мероприятий в Бишкеке, где ожидаются несколько самых весомых мировых лидеров. Нужно, чтобы власти страны не посчитали все кроме необходимости встретить на уровне высоких гостей неважным, и не пустили все на самотек. Недоглядеть чуть-чуть, недобдить маленько, и скоро будет поздновато. Впрочем, как обычно.

Алло, вас не слышно!

Целая череда событий в информационном поле страны пробежала в последние пару недель, обнажив весомый недостаток нынешней власти – управлять информационным полем касательно своей деятельности. Каждый раз власти приходилось лишь отбиваться, вразнобой, вместо того, чтобы задавать тон и направленность инфопотокам и создавать общественное мнение. Так случилось с урановым скандалом, так было с делом по паспортному тендеру, так же было и с КТ-Мобайл и «бажа-гейтом». А последним таким событием, разыгранным собственно одним чиновником, была весьма нелицеприятная история уже бывшего полпреда Абдраимова – этот случай стал самым наглядным примером того, как наши чиновники хромают в работе с коммуникацией. Увольнение полпреда премьер-министром, возможно, было редким лаконичным и эффектным ходом с его стороны в последнее время.

История с полпредом отвлекла внимание общества от другой – вокруг расследования журналистами «Азаттык» касательно весьма внушительных и таинственных потоков денег, в основном, из Кыргызстана. 700 миллионов долларов, вместе взятые – это примерно 10% всей экономики Кыргызстана, все же. Проигнорировав всех названных людей, компании, направления и пункты назначения переводов, соответствующие органы следствия пока поспешили свести весь материал на нет, предложив думать, что это вполне законные денежные потоки вокруг рынков Кыргызстана. Без предоставления каких-либо обоснований, и в удивительно краткие сроки. А тем временем, явно не беспристрастные люди хором поспешили со всех сторон перевести стрелы на Али Токтакунова – то он ничего нового не сказал, то нет доказательств, то у него проплаченный материал… Чистая диверсия, не иначе.

Пока такие единичные истории всколыхнули народное внимание волнами, в более длительном и размеренном темпе набирала свои обороты тема освобождения Батукаева. Под стражу попала внушительная группа весомых людей из бывших в ту пору во власти, остался чуть ли не последний возможный фигурант в деле – экс-президент Атамбаев. Про него, однако, чуть позже. В истории по батукаевскому делу интересен один момент, который, очевидно, применяется и в нескольких других (по Историческому музею, в частности): это то, что некоторые привлеченные подозреваемые начинают «сотрудничать со следствием», и их сие сотрудничество выливается в арест новых подозреваемых. В частности, такой сценарий, очевидно, имел место в случае ареста Аиды Саляновой. Такое «сотрудничество со следствием», или «plea bargain» в англо-саксонской практике, не есть новшество, конечно. Однако, в том состоянии правосудия и произволе в следственных процессах страны, которые у нас общеизвестно существуют, такой прием вызывает серьезные опасения о возможности самых разных перекосов и злоупотреблений. Тем более, что и на западе, институт следственных торгов – plea bargains – является проблемным и часто критикуемым.

«Наивный», «пушистый» и злой

Под конец данной череды событий, «триумфальным» выходом к микрофону отметился экс-президент. Атамбаев, как обычно в своем стиле, не стал стеснять свой язык – и наговорил цитат и афоризмов на три короба. Если отодвинуть его «красноречие» в сторону, то можно выделить несколько примечательных моментов в его выступлении. Самый первый момент: что он вообще делал под лозунгом «настоящей борьбы с коррупцией»? Неужели настолько коротка память людей, что забыли, что происходило в стране всего лишь два года назад при его президентстве? Как бы ни было с народной памятью, данное явление – перевоплощение политиков Кыргызстана из демонов в ангелов – плохо тем, что ведет к росту глубокого пессимизма, недоверия, и цинизма среди народа к власти и ее представителям.

Второй момент, помимо вдруг-беленького-чистенького Атамбаева: то, что он вдруг стал наивным, всем доверявшим, власть под себя не подминавшим, парламент карманным не сделавшим, всем вокруг – и особенно Жээнбековым – все решать позволявшим президентом. То есть, президентом он был слабеньким и добреньким, почти как японский монарх. И надо же нестыковочке случиться, что вот такой ни над кем не довлевший президент запланировал было какой власти в Кыргызстане после него быть: какой премьер и как должен был править, какой парламент и как должен был его поддерживать, и где президент новенький должен был стоять на этой сцене.

Третий момент в речи Атамбаева: его открытый и громкий вызов. Если в предыдущих нескольких выступлениях он всегда оставлял хотя бы маленькое окно для переговоров, то в этой речи, он не оставил ничего подобного, использовав почти все свои авторские «термины». На месте Президента Жээнбекова, Атамбаев сто раз оскорбился бы своей речью и отсудил бы у себя немалые миллионы. Возможно, при складывающейся ситуации, он посчитал, что теперь лучшая стратегия – принять образ праведного, гневного борца за справедливость, и пойти громкой публичной тропой, нежели надеяться на примирение.

Эти и другие события могут казаться эфемерными явлениями, которые улетучатся вмиг, как обычно. Но это не так. Это все прямо сказывается на доверии к власти, на уровне ее легитимности, и соответственно, на ее способности управлять государством. Можно применить знакомый прием – отправить премьера и правительство в отставку, сформировать новое правительство, и тем самым как бы освежить рутину, снять напряжение. Опять как обычно. Но это не решает ничего на самом деле. Управленческая команда не должна без конца меняться, иначе она не будет управлять. Но от того, что команда держится долго, способность управлять сама собой тоже не приходит. И в этом критическом составляющем – управлении – в последнее время ощущается дефицит.

Народ должен видеть четкие цели и задачи власти

Президенту и премьеру нужно серьезно подумать – как они и их команда управляют государством и всеми его процессами? Управление можно вести топорным путем – отдать все «силовикам»: ГКНБ, прокуратуре, и им подобным, не требуя у них соблюдать базовые принципы справедливости и законности. Но таким путем долго управлять не получится, топорная сила кыргызского государства несколько раз доказывала свою ограниченность. Требуется более сложный, умный и демократический – да, и демократический – подход к управлению.

Не затрагивая другие, более сложные, критерии, подчеркнуть можно коммуникацию и информирование как ключевую и вполне реализуемую задачу на пути к качеству управления. Пока власть не возьмется за эту задачу, ситуация будет и дальше усугубляться. Всякий безответственный чиновник будет создавать скандалы, всякий популист сможет пожинать плоды молчания правительства, любое действие власти может трактоваться как бессмысленное, коррупционное и неправильное, и вообще, народ не будет замечать от власти ничего кроме громких задержаний и заключений в тюрьму, скандалов в судебных процессах и всякой несправедливости. И в этой картине, фигура Атамбаева-спасителя будет все больше переходить из сюрреалистичной в реальную. Завертится обычный и печальный цикл жизни Кыргызстана.

Правительство должно четко, оперативно и эффективно вести информационную работу по всем направлениям, событиям, инициативам, вопросам и скандалам; посвящать общество в то, чем правительство занимается, что и о чем руководители думают, как они могут объяснить свои действия, куда они предлагают двигаться. Руководство, которого не видно и не слышно подолгу, и особенно когда в обществе бушуют страсти – очевидно слабое руководство. Заинтересовать и привлечь общество к новым идеям и делам, очерчивать перед обществом ясные и убедительные цели, показывать обществу наличие компетенции и сил двигаться к этим целям, и при этом не попирать на базовые права и свободы общества. Это сложно, умно, и демократично. И это было бы, наконец, не как обычно в Кыргызстане.

Эмиль ЖУРАЕВ – специально для Elgezit.kg