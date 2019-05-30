Ирина Карамушкина, как зеркало кыргызского парламента

Ирина Карамушкина опять создала инфошум.

Вначале она разместила пост в Фейсбуке, где потребовала «экспроприации богатства семей Матраимовых-Жээнбековых». И посетовала, что сама – «третий созыв депутат, родилась и живу в Сокулукском районе, но кроме 5 соток земли (без сада и огорода), живу в доме, где живут и две семьи моих детей? И никогда лишней сотки не смогла купить или захватить, как это сделали многие прибывающие?». И далее, Ирина Юрьевна потребовала: « Покажите теперь своё имущество Жээнбековы, Матраимовы, Абулгазиевы ( по не уточнённым пока данным он имеет 2 коттеджа на Иссык куле -400т$)! И эти люди будут учить меня как надо правильно и честно жить, работая на народ и страну???»

(стилистика и орфография автора без изменений).

На эту истерику в социальных сетях Ирина Карамушкина, по ее же признанию Kaktus.media, решилась после приговора экс-телохранителю Атамбаева и экс-руководителю 9-ой службы ГКНБ Дамиру Мусакееву.





«Дело Мусакеева вела Военная прокуратура, дали статус секретности. На суде была военизированная охрана, был огромный коридор милиции, то есть Мусакеева вели как террориста. Все эти приемчики мне напомнили методы бакиевской власти, когда быстро могли состряпать дело, провести суд и закрыть человека на много лет. Это было последней каплей для партии и для меня лично, и мы теперь переходим в жесткую оппозицию. Если власти считают, что арест Мусакеева — это правильно, то пусть также проверят имущество других людей, которые, годами работая на госслужбе, сколотили огромное состояние. Пусть также честно и открыто покажут все богатства Асылбека Жээнбекова и других братьев Жээнбековых, братьев Матраимовых, Абылгазиева.»

Вот такое «правдорубство» депутата Карамушкиной. И можно было бы даже поддержать Ирину Юрьевну в ее праведном гневе и желании посмотреть на жилье Райыма Матраимова. Мне вот, например, тоже очень любопытно, как и где живут таможенники, пусть и бывшие. Но есть в этом «крике души» депутата от СДПК несколько НО. Таких значительных НО, которые ну никак не позволяют мне, как Homo sapiens или человеку разумному, встать на сторону Карамушкиной.

Во-первых, понимает ли Ирина Юрьевна смысл термина «экспроприация». В толковых словарях иностранных слов в русском языке, этому слову дается следующая трактовка: Экспроприация – от латинского ex – вне и proprius – составляющий собственность. 1. Отчуждение законным путем или по приговору суда собственности у лица, которому она принадлежала. Если отчуждение происходит ради общественной пользы, то владелец получает вознаграждение. 2. Открытый грабеж общественного и частного достояния.

И какую из этих двух опций предлагает Ирина Юрьевна, требуя, как она сама выражается, экспроприации имущества Жээнбековых и других? Поскольку решения судебных органов об отчуждении имущества в отношении Жээнбековых, Матраимовых, Абылгазиевых и т.д. нет, депутат Карамушкина, получается предлагает начать грабить. И статус Ирины Юрьевны в этой ситуации необходимо подчеркнуть особо. Она уже давно не утюжница и не сестра-хозяйка в пансионате на Иссык -Куле. При все уважении к профессии, ее представители могут себе позволить особо выражений не выбирать и о последствиях сказанного не задумываться. Ирина Юрьевна – человек государственный. Депутат парламента. А это не просто депутатские привилегии, но и большая ответственность. Ведь каждое слово, сказанное народным избранником имеет последствия.





Понятно желание Карамушкиной высказаться в поддержку своего сопартийца Дамира Мусакеева. Но и тут лукавит Ирина Юрьевна. Мусакеев попал под суд вовсе не из-за своего имущества, пусть и не поражающего воображение, судя по тем фотографиям, которые растиражировали СМИ, но все-таки, приобретенного в период нахождения Атамбаева. Дамира Мусакеева осудили за злоупотребление должностным положением при распределении служебного жилья среди сотрудников 9-ой службы ГКНБ. Процесс был да, закрытым, потому что среди свидетелей были сотрудники спецслужб, по понятным всем, возможно кроме, Карамушкиной, причинам, не желающим светиться перед фото – и телекамерами. Генеральная прокуратура дала достаточно информации по делу Мусакеева. Служебные квартиры от Мусакеева получали далеко не первоочередники.

Например, Н.С. получал жилье дважды, хотя стоял в очереди под №135, Т.С. и Р.Т. получили служебные квартиры, хотя никакого отношения к 9-ой службе не имели. В.В.- был в очереди под № 294, а И.А. – под №253.

И так далее и тому подобное. Все по Грибоедову: ну как не порадеть родному человечку. И вот теперь пусть Ирина Карамушкина встретится с 18-ю сотрудниками «девятки», написавшими заявление в прокуратуру на Мусакеева, стоявшими первыми в очереди служебные квартиры, но, не получившими их. Ирина Юрьевна могла бы рассказать им, про «хорошего парня» Дамира и про то, что его осудили только за то, что он не предал Атамбаева.

То, как выводили Мусакеева из зала суда через милицейский коридор, напомнило Карамушкиной «методы Бакиева», ведь Дамира Мусакеева выводили как «террориста». Я не помню, в отличие от Ирины Карамушкиной, чтобы нечто подобное было при Бакиеве, но зато хорошо помню, что было при Атамбаеве. Именно при Атамбаеве, например, как террориста задерживали в аэропорту Текебаева. Там был не просто коридор. Там были автобусы спецназа. И тогда это Ирину Юрьевну почему-то не смущало и в защиту своих коллег она не выступала.

И, наконец, главное. Мы мечтаем о переходе к полноценной парламентской республике. При всех минусах, возможно именно такое устройство государства решит многие проблемы, а главное, станет основой для избавления от семейно-кланового устройства политики и экономики. Но возникает вопрос — каким будет качество депутатского корпуса? Наши депутаты часто справедливо подвергаются критике за популизм, непродуманные идеи, да и просто часто низкий образовательный уровень. А ведь по отдельным депутатам судят обо всем парламенте в целом. И готовых рецептов тут нет. Есть только уверенность, что мы заслуживаем лучшее, а не то, что имеем.

P/S Вообще, обида – это особенность поведения Карамушкиной. То она обижается на парламент, что ее не так, как депутата Иманалиева поздравили с юбилеем. То ей обидно, что у нее только 5 соток земли, уточняя, что без «сада и огорода». Состояние обиды в психологии характеризуется в том числе и исключительно субъективной оценкой ситуации из-за блокировки сознания, злостью и раздражением. И к сожалению, состояние постоянной обиды вредно для здоровья.



Алмаз Баратов — специально для Elgezit.kg

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