Каким будет «Уотергейт» Жээнбекова?

Каким будет «Уотергейт» Жээнбекова?

Ночь. Охранник гостиничного комплекса во время рутинного обхода, замечает неплотно закрытую дверь в офис демократов. Бдительный охранник решает проверить помещение и видит, что язычок замка двери заклеен скотчем, что, естественно, вызывает у него подозрение. Он звонит в полицию. Полицейские входят в помещение и видят там 5 человек в униформе водопроводчиков. Их задерживают и доставляют в полицейский участок. При них обнаруживают документы демократов. Кроме того, при таинственных «водопроводчиках» были обнаружены телефоны и контакты сотрудников республиканской партии. Как выяснилось, они проникли в офис демократов, чтобы починить установленную там ранее прослушивающую аппаратуру.

Так начался знаменитый «уотергейтский скандал», стоивший в последствии Ричарду Никсону президентского кресла.

«Уотергейт» по-кыргызски

Сторонники Атамбаева собрали в здании «Форум» пресс-конференцию, где обвинили власть в попытке установки прослушивающих устройств в кабинетах Алмазбека Атамбаева и Фарида Ниязова.

По словам членов команды экс-президента ГКНБ неоднократно пыталась организовать «прослушку» офиса Атамбаева. И мобильный телефон их лидера даже был «взломан» и там была установлена специальная программа по скачиванию файлов. Поэтому в «Форуме» вынуждены были принять соответствующие меры безопасности. В частности, сам Атамбаев больше не пользуется мобильной связью, а его кабинет оборудован специальными «глушилками». Попытки завербовать сотрудников «Форума» предпринимались, якобы, неоднократно, но каждый раз оказывались провальными.

Почему это несерьезно:

Провода, продемонстрированные в ходе пресс-конференции журналистам, через которые чекисты намеревались, якобы, подслушивать Атамбаева, выглядят как китайские удлинители. В сети весь скандал даже успели уже назвать «удлинительгейтом». Странно, что при всем современном спектре различных технических устройств, наша «контора» продолжает использовать такое старое оборудование, напоминающее шпионские приспособления из советских фильмов.

Представляется крайне сомнительным, что кадровые чекисты, настолько непрофессиональны, что переписываются с потенциальным агентом посредством мессенджера WhatsApp и так легко дают заснять свое лицо и автомашину на видеокамеру.

Зачем ГКНБ вербовать кого-либо из сотрудников «Форума», чтобы узнать график встреч экс-президента, когда есть различные службы наружного наблюдения, в том числе и частные структуры, которым не составит труда выяснить, с кем встречается Атамбаев.

И, главное, зачем вообще устраивать весь этот цирк с прослушкой Атамбаева и вербовкой агентов из числа его сторонников, когда экс-президента охраняют сотрудники 9 управления ГКНБ.

(https://elgezit.kg/2019/05/24/proslushkagejt-kto-i-zachem-hotel-slushat-almazbeka-atambaeva/)

Принуждение к миру

Во всем виноват Жээнбеков – рефреном звучала мысль, которую хотели вложить обществу организаторы пресс-конференции.

«Конечно, за всем этим стоит человек, который возглавляет и курирует все компетентные органы в стране, — заявил Фарид Ниязов. – Главная мишень – Алмазбек Атамбаев. Он несколько раз предлагал Сооронбаю Жээнбекову встретиться и поговорить, но последний отказывался. Отторжение идет от него. Пока не придет Сооронбаю Шариповичу осознание бессмысленности противостояния с Атамбаевым, он будет в тупике».

«Вот сегодня в чем проблема правоохранительной системы Кыргызстана? В том, что у нас в руках президента сосредоточено практически все», — подчеркнул Ниязов и добавил: «Сейчас мы видим, что реформа ГКНБ реально назрела — наличие АКС в структуре ГКНБ дискредитирует комитет».

А Кундуз Жолдубаева отметила, что у СДПК даже есть опасения за жизнь Атамбаева.

Почему это несерьезно:

На жизнь Алмазбека Атамбаева, как он сам уверял и теперь продолжают уверять его сторонники, покушались за последние двадцать лет неоднократно. Вспомним самые известные попытки покушения на политика.



Во времена правления Аскара Акаева Атамбаева неоднократно заявлял, что на его жизнь и на жизнь членов его семьи готовят покушения. Якобы высшее руководство страны предложило миллион долларов за его «голову». Почему его «голову» так и не преподнесли на блюдечке с голубой каемочкой «людоедскому» акаевскому режиму так и неизвестно. Тем более по тем мерка это была огромная сумма. В мае 2007 года, во времена премьерства Атамбаева при Бакиеве – президенте, широкое распространение получила история его отравления. Вот как описывал тогда ситуацию сам Фарид Ниязов, публиковавшийся в российской газете «Коммерсант-Ъ» под псевдонимом Бек Орозалиев: «Сначала в Бишкеке поползли слухи о якобы неизлечимой болезни премьера. Когда во время его выступления в парламенте депутаты обратили внимание на неважный внешний вид, бледное лицо и скованность движений главы правительства, Алмазбек Атамбаев сделал сенсационное признание: «Меня отравили в моем рабочем кабинете. Дали стакан воды, я выпил, после чего два дня находился без сознания. Затем в течение двух недель мне прочищали кровь, и сейчас я стою перед вами, значит, чувствую себя лучше». Отвечая на вопрос ошарашенных депутатов о том, кто может стоять за покушением на его жизнь, Алмазбек Атамбаев предположил: «У меня сейчас, по всей вероятности, много врагов. Обиженных много, видимо. Из-за моих попыток национализировать завод полупроводниковых материалов ‘Кристалл’ мне угрожают физической расправой». Он также не исключил, что к покушению мог быть причастен экс-премьер и лидер оппозиции Феликс Кулов. Медленно выговаривающий слова и неуверенно передвигающийся премьер добавил тогда: «Я теперь точно не уйду и, если останусь жив, постараюсь до конца осуществить все намеченные планы по борьбе с коррупцией».» Атамбаев не только остался жив, но и продолжил рассказывать о попытках лишить его жизни самыми разными способами. В следующий раз враги покушались на жизнь Атамбаева летом 2009 года во время президентской избирательной кампании. Тогда Атамбаев на одной из встреч с избирателями на юге страны едва держался на ногах и его речь была несвязной. После этого Исмаил Исаков и Эмиль Каптагаев собрали пресс-конференцию и заявили, что Атамбаев был отравлен нервно-паралитическим веществом, что привело помимо прочего к нарушению речевой функции. «Охота» за Атамбаевым продолжилась, по его словам, и после событий 7 апреля 2010 года.

«Меня уже давно заказали, причем цена за мою голову уже выросла с одного миллиона долларов до полутора», — сказал первый заместитель председателя Временного правительства Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопросы читателей в газете «Вечерний Бишкек» в номере от 16 июня 2010 года. Как сказал он, «столько было обещано группе Зикирбаева, его подельники уже дают показания. Но на все воля Божья».

Про Антикоррупционную службу. АКС была создана в 2012 году. И все годы нахождения Атамбаева его неоднократно обвиняли в том, что администрация президента фактически управляет всеми силовыми органами, а АКС занимается не борьбой с коррупцией, а преследованием оппозиционеров. Однако, Атамбаев АКС из ГКНБ в правительство не передал.



Противостояние с Атамбаевым – это не вина Жээнбекова. Не он начинал этот конфликт. Не Жээнбеков раздавал оскорбительные комментарии в адрес соратника по партии. Не Жээнбеков клеветал и распространял слухи, пытаясь манипулировать общественным мнением. Единственное, что сделал Жээнбеков, это отказался быть «управляемой» фигурой при Атамбаеве, который намеревался руководить страной через «своего» президента. И всем, и политическим экспертам, и простому народу, очевидно, что именно этот факт стал спусковым механизмом для постоянной агрессивной критики Атамбаевым Жээнбекова. А теперь соратники Атамбаева удивляются, что нынешний президент не хочет встречаться с бывшим, и не следует христианскому принципу — когда тебя ударили по левой щеке, подставь правую. Выглядело бы очень странно, если бы после всех оскорбительных публичных выпадов Атамбаева в свой адрес, Жээнбеков протянул ему руку для дружеского рукопожатия.



Почему «Уотергейта» в Кыргызстане сейчас не случится.

Практически у каждого президента есть свой «уотергейт». Масштабный, локальный, в разных вариантах, совсем необязательно приводящий к импичменту, но, сказывающийся на его политической судьбе. То, за что рано или поздно приходится отвечать. Но атамбаевский «удлинительгейт» — конечно, не «уотергейт» для Жээнбекова. Во-первых, Атамбаев – не та фигура, если говорить о политической репутации. Достаточно посмотреть, как отреагировал интернет на пресс-конференцию сторонников Атамбаева. Над попыткой «раскрутить» новый скандал откровенно смеются. Атамбаев и его ближний круг так много врали и манипулировали общественным мнением, что теперь общественность поверит их крикам о пожаре, только если сможет реально увидеть дым и огонь. Во-вторых, нападки Атамбаева и его сторонников на Жээнбекова поднадоели. Экс-президент и Ко пытаются апгрейтить ситуацию, но старая риторика о возвращении «темных времен», «отсутствии борьбы с коррупцией», «Раиме-миллионе» и т.д. и т.п. уже набила оскомину.

Впрочем, Жээнбекову расслабляться не стоит. Период лояльности к нему, и мы в который раз уже говорим про это, постепенно проходит. Слишком уж затянулся застой. Нет прорывных реформ, слабая кадровая политика, избирательная реакция на запросы общества. Поэтому, усиление Атамбаева происходит автоматически, по мере ослабления Жээнбекова. И, конечно, сегодняшний уход Атамбаева с поста лидера СДПК не означает, что он уходит из большой политики. Психотип Атамбаева не позволит ему сидеть на пенсии, писать мемуары и нянчить внуков.

Но все же, движения в обратном направлении нет. Если судьба Атамбаева сегодня во многом зависит от Жээнбекова, то судьба Жээнбекова не зависит от Атамбаева. И то, каким будет «уотергейт» Жээнбекова и будет ли вообще, зависит сегодня только от него самого, от его политической воли.

Аналитическая группа Elgezit.kg

Источник: Elgezit.kg