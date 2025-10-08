Пять лет, изменившие страну. Кыргызстан выбрался из застоя, обретя уверенность и силу

Сравнение по принципу «было – стало» часто используется в маркетинге, когда на характерных и запоминающихся примерах можно продемонстрировать как эффективные решения быстро и качественно меняют нашу жизнь, делая ее удобнее и комфортнее. В политике и в вопросах государственного строительства процессы, как правило, имеют затяжной, эволюционный характер, и перемены к лучшему происходят не так быстро, как хотелось бы.

С этой точки зрения 5 лет, прошедшие в Кыргызстане со дня смены власти в октябре 2020, представляют собой в определенном смысле феномен, когда за короткий период времени, по историческим меркам он ничтожно мал, страну удалось не просто переформатировать, а кратно нарастить экономические возможности и вывести на путь устойчивого развития.

Вспомним, что мы имели осенью 2020 года. Политическая сфера была пронизана интригами, экономика в лучшем случае топталась на месте, в плане перспектив все было как в тумане. На внешнем периметре оставалась неопределённость на границах и прохладные отношения с соседями. Сложно даже вспомнить, куда был направлен вектор нашего развития, и был ли он вообще. В то время, из года в год, сравнение «было - стало» было просто бессмысленно, так как существенно не менялось ничего, и менять это, судя по всему, ни у кого не было ни политической воли, ни желания. Своего рода застой, как будто государство потерялось или застряло в пространстве и времени.

Это ведь позже, когда пришел к власти Садыр Жапаров, был национализирован «Кумтор», был решен вопрос строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, а с ближайшими соседями мы урегулировали территориальные разногласия и достигли договоренности о совместном строительстве крупной ГЭС «Камбар - Ата – 1». Все изменилось буквально на наших глазах.

Термин «развитие» стал самым популярным в политической среде. Мы это видим по тому, как меняется облик наших городов, как растут микрорайоны ипотечного жилья, запускаются предприятия, строятся больницы и школы, появляются парки и спортивные комплексы, обновляется дорожная инфраструктура. Не без шероховатостей, но одновременно менять старое и создавать новое, по сути, переобустраивать государство с переходом в качественно новое измерение, это не самая легкая задача. Поэтому всегда полезно посмотреть назад, и еще раз попытаться вспомнить, в каком состоянии мы находились и что имели всего 5 лет назад.

Президент Садыр Жапаров в интервью ИА «Кабар» рассказал, что события октября 2020 года стали для Кыргызстана водоразделом. Страна уже не могла жить по-старому, что и вылилось в уличные беспорядки и хаос после выборной кампании. «Если бы в 2020 году власть не сменилась, неизвестно, сохранился бы Кыргызстан как самостоятельное государство», - рассказал глава государства.

Сначала было важно сохранить страну, когда политические силы были раздроблены, народ разделен, при этом еще и оказывалось давление извне. Ключевым моментом стало то, что удалось избежать кровопролития, грозившего перерасти в гражданское противостояние. «Народ видел во мне последнюю надежду. Если бы я тоже не оправдал доверие, Кыргызстан постепенно исчез бы», - подчеркнул Садыр Жапаров.

Постепенно ситуацию удалось стабилизировать, затем начался этап перехода к новой системе государственного управления - реформа Конституции. И в тот период все еще были скептики и сомневавшиеся. Но системные преобразования дали положительные результат, страна постепенно окрепла, преодолела экономические вызовы и встала на путь развития.

Как отмечают эксперты, приход власти для Садыра Жапарова не был самоцелью. Для него было главным не занять кресло, а изменить страну, вывести ее из депрессивного состояния и объединить народ. Сейчас у Кыргызстана есть цели и планы по их достижению. А по существу, с октября 2020 года до сегодняшнего дня идет строительство нового государства, и этот процесс можно назвать революцией, получившей эволюционное продолжение. Во многом именно это и обеспечило быстрый и качественный переход развитии страны.

Доктор исторических наук, общественный и политический деятель Зайнидин Курманов подчеркивает, что действующий президент пришел к власти в очень сложный период, когда люди видели, что вокруг все деградирует и надвигается катастрофа. «Садыр Жапаров принял власть в такой период, когда ее мог хотеть только сумасшедший или желающий добить страну и ограбить. Тогда, в хаосе, ведь и речи не было о том, чтобы встать на путь развития. Сложно было думать о каком-то будущем.

Но в результате деятельности нового политического руководства мы обрели будущее, надежду на хорошее будущее. В результате реформы Конституции мы перешли к президентской форме правления. Теперь у главы государства нет крайних в лице премьера или министров, которых можно отправить в отставку и списать на них недостатки в работе. Хорошо идут дела в стране или плохо, персональную ответственность за это несет президент. Все плюсы и минусы — это его достояние.

Важно, что и у власти и в обществе появилось понимание того, что жить как раньше дальше нельзя. Если мы и дальше будем продавать голоса на выборах, решать дела за взятки и так далее, пусть пройдет 40 и или 50 лет, если ничего не изменить, то мы распадемся и развалимся. Если бы тогда власть потеряла уважение, то нас бы не спас уже никто и ничего.

Возможно, мы воспользовались последним шансом, сейчас у нас есть «окно возможностей». Теперь нам нужны люди, хорошо знающие экономику, юриспруденцию, политику, владеющие иностранными языками, получившие качественное образование, они должны побеждать на выборах. Мы ведь уже видели, чем заканчивается голосование за родственников и соплеменников, это я говорю уже в привязке к предстоящим парламентским выборам.

Мы встали на правильный путь, власть добилась хороших результатов, и общество должно это не просто созерцать, а участвовать в этих переменах, делегируя во власть самых достойных», - поделился Зайнидин Курманов.

Доктор политических наук Токон Мамытов отмечает, что за последние 5 лет Кыргызстан пережил череду политических, управленческих, экономических и общественных трансформаций. И эти года стали поворотными в истории страны. «Мы установили президентскую форму правлению, где глава государства несет ответственность за деятельность кабинета министров и положение дел в стране. Начат демонтаж системы институционализированной коррупции.

Экономические преобразования дают конкретные результаты. Правительство отказалось от практики постоянного запроса грантов у внешних доноров и перешло к мобилизации внутренних резервов. Управление внешним долгом было систематизировано, а заимствования стали осуществляться на возвратной основе в рамках коммерческих проектов.

Благодаря привлечению прямых инвестиций, реализуются крупные инфраструктурные проекты в сферах энергетики, дорожного строительства и горнодобывающей промышленности.

Проведена реформа избирательного законодательства. Система голосования автоматизирована, влияние человеческого фактора минимизировано. Создана возможность для дистанционного голосования, включая участие граждан, находящихся за рубежом.

Таким образом, за последние пять лет Кыргызстан смог преодолеть угрозу потери государственности и подтвердить свою жизнеспособность как независимое государство. Повысилась эффективность управления, страна начала переход к экономической модели, основанной на использовании внутренних ресурсов. И, пожалуй, самое важное заключается в том, что власти восстановили общественное доверие, проводят справедливую и ответственную политику», - отметил Токон Мамытов.

Эксперты обращают внимание на то, что всего за несколько лет Кыргызстан прошел серьёзный путь переформатирования и преобразований. Между «было» и «стало» разница настолько очевидна, что прогресс в государственном развитии не вызывает сомнений даже у скептиков. Страна динамично движется вперед, окрепла и обрела экономическую устойчивость.

Источник: Кабар