Камчыбек Ташиев: Пришло время возвращаться мигрантам на родину

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В Нарынской области ведется строительство 127 объектов, на которые в этом году было выделено 15 млрд сомов.

На торжественном мероприятии по передаче спецтехники 11 августа в Нарыне заместитель председателя кабинета министров - глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что пришло время мигрантам возвращаться на родину.

По его словам, только в Нарынской области ведется строительство 127 объектов, на которые в этом году было выделено 15 млрд сомов.

"Для того, чтобы освоить эти средства и завершить строительство, необходимы техника и большое количество рабочих, нужны руки. Наши граждане уезжают на заработки, становятся мигрантами в чужой стране. Они должны вернуться. В одной из своих речей президент говорил, что мигрантов мы будем возвращать. И время пришло. Мигранты могут работать на стройках, управлять спецтехникой и служить народу. Работы, которую могут выполнять наши граждане, очень много. Рабочих не хватает", - отметил Ташиев.

Садыр Жапаров, только вступая на должность президента страны, на церемонии инаугурации говорил: «Я считаю своим долгом вернуть тысячи моих соотечественников-мигрантов».

Об этом глава государства говорил и позже на курултае, и на других площадках.

Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов в Фейсбуке на своей странице опубликовал обращение к трудовым мигрантам и призвал кыргызстанцев, работающих за рубежом, возвращаться на родину.

«Наши сестры, работающие в швейной отрасли в России, братья, работающие в строительной отрасли, я приглашаю вас приехать и работать на родине – в Кыргызстане. В настоящее время в Кыргызстане ощущается нехватка рабочей силы как в швейной отрасли, так и в строительстве. Конечно, зарплаты будут такими же как то, что вы зарабатываете в России. Самое главное, лучше же работать на родине, рядом со своей семьей. Приезжайте, работайте на своей земле», – написал тогда пресс-секретарь президента.

По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции, количество вакантных рабочих мест, заявленных в службе занятости на 1 августа 2025 года, составило 17 577 единиц. При этом, в их числе преобладает спрос на рабочие специальности. Но эти данные не могут отразить точного количества востребованных в республике рабочих рук, так как многие компании не предоставляют данные о вакантных местах, говорят в ведомстве.

«Согласно данным исследований международной организации по миграции, за последние три года число кыргызстанцев, возвращающихся на родину, все же увеличилось. С 2022 года число мигрантов, возвращающихся в Кыргызстан, стабильно растет. В 2022 году вернулись 29 тысяч человек, в 2023 году – 33 тысячи, а по состоянию на октябрь 2024 года – уже 48 тысяч кыргызстанцев», - отмечает кандидат политических наук Алина Молдобекова.

Несмотря на то, что число кыргызстанцев, находящихся в трудовой миграции в России, уменьшается, объем денежных переводов остается на прежнем уровне.

«Согласно мнению экспертов, иностранные мигранты начинают зарабатывать больше, чем граждане России. По данным платформы «Мигрант Сервис», средний доход мигрантов в 2024 году достиг 150 тысяч рублей. В России наблюдается нехватка рабочей силы. Поэтому они вынуждены повышать заработную плату мигрантам, хотят они этого или нет», - подчеркивает Алина Молдобекова.

В то же время, как отмечает эксперт, в самом Кыргызстане стали привлекать иностранную рабочую силу. Пакистанцы- курьеры, граждане Бангладеш, работающие на стройках и в швейных цехах, узбекистанцы, возводящие частные дома и пекущие лепешки, стали для Бишкека обыденностью.

“Ежегодно в Кыргызстане швейной отрасли выделяется около 4 тысяч квот на привлечение иностранной рабочей силы, но отток граждан в страны ближнего зарубежья с более высоким окладом приводит к постоянно растущему дефициту трудовых ресурсов. Соответственно, приходится искать иностранных работников.

По данным Минтруда, большинство привлекаемых иностранных специалистов осуществляют трудовую деятельность в сфере промышленности, строительства, энергетики, геологоразведки, горнорудной и газовой промышленности, а также в сфере торговли и общепита», - приводит данные Алина Молдобекова.

Рассуждая о теме миграции, эксперт акцентировала внимание и на ее психологический аспект – сопутствующий фактор, который может усилить желание уехать подальше от родины.

“Кроме высокой зарплаты желающих уехать за границу привлекает ряд таких причин, как возможность самостоятельной жизни вдали от родных, возможность реализации своего потенциала. Звучит, конечно, очень вдохновляюще, но для большинства уезжающих это актуально, так как многие из них это выходцы их отдаленных регионов страны, где очень сильный традиционный уклад жизни, большое психологическое давление со стороны старших, требования соблюдения норм и обычаев”,- говорит Алина Молдобекова.

Кандидат экономических наук, доцент Кенешбек Алимбеков говорит, что в словах Камчыбека Ташиева есть объяснение. Сейчас в Кыргызстане наступила самое благоприятное время для возвращения домой трудовых мигрантов. Конечно, всех и сразу принять и обеспечить работой будет невозможно. Но сделать это можно поэтапно. Для этого власть должна предусмотреть и принять соответствующие меры.

“В настоящее время экономика Кыргызстана растёт и развивается. В связи с этим значительно выросла и заработная плата. Появился спрос на рабочуую силу, поэтому и растет число трудовых мигрантов из-за рубежа. Например: пакистанцы и бангладешцы строят дороги, граждане из соседнего Узбекистана приезжают наниматься на сезонные полевые работы, строят дома граждан Кыргызстана,”- говорит Кенешбек Алимбеков.

В интервью агентству “Кабар” посол КР в РФ Кубанычбек Боконтаев отметил, что на сегодня наблюдается уменьшение наших соотечественников в России.

“В Кыргызстане наблюдается большой рывок, экономический рост. Страна стемительно развивается, и здесь мы должны понимать, что наша страна нуждается в рабочей силе.

Кыргызстан сегодня показывает очень динамичное развитие. Политика, проводимая главой государства, сегодня дает свои плоды. Страна развивается быстрыми темпами, это видят и наши граждане”, - подчеркнул посол.

