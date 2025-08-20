Институты власти в Кыргызстане: кризис зрелости, кадровый вопрос и путь к эффективному управлению

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кыргызстан стоит на пороге важного институционального перехода. Отдельные фигуры уже показали, как можно работать эффективно.

В Кыргызстане президент и председатель Государственного комитета национальной безопасности рассматриваются как символы государственности, особенно в контексте обеспечения безопасности и стабильности. Глава государства, являясь верховным главнокомандующим, олицетворяет единство и суверенитет страны. Председатель ГКНБ, в свою очередь, отвечает за безопасность государства, борьбу с терроризмом, экстремизмом и другими угрозами, что также является важным аспектом государственности.

Президент в Кыргызстане, как и в большинстве стран, является главой государства и олицетворяет единство нации. Его роль включает в себя представление страны на международной арене, обеспечение соблюдения конституции и законов, а также определение основных направлений внутренней и внешней политики.

Так должно быть на практике и в жизни государства. Все это четко расписано в Конституции.

Но в свете последних событий, связанных с задержанием проворовавшихся чиновников и проверкой работы нерадивых муниципальных работников, создается впечатление, что только президент и глава ГКНБ радеют за страну и наводят порядок в ней.

Такое положение дел может породить ложное мнение, что эти два высших руководителя страны забрали себе все полномочия и решают все проблемы в стране. Причина сложившейся такой ситуации кроется в 30- летней новейшей истории республики. Именно за это время, начиная с первого президента независимого Кыргызстана, который распустил мешавший ему “легендарный парламент,” в системе госуправления негласно устанавилась единоличная власть, без ведома которой в стране ничего не делалось. Этому примеру последовали и следующие руководители страны, избегавшие назначать на высшие должности инициативных, честных и компетентных людей.

Нынешняя же власть, наоборот, уверена, что в развитии страны сыграют свою созидательную роль лишь честные и компетентные управленцы с креативным мышлением. Яркий тому пример – назначение мэром южной столицы Женишбека Токторбаева, полушившего карт-бланш от президента. Сегодня о его бурной и плодотворной деятельности знает вся страна. Это наглядно свидетельствует о том, что власть заинтересована и нуждается в таких управленцах. Садыр Жапаров не раз призывал чиновников работать честно, во благо народа, во благо страны. На примере мэра Оша, можно сказать, прецендент создан. Стремление власти создать эффективную систему государственного управления налицо, несмотря на то, что это сложный и многогранный процесс, который требует постоянного совершенствования и адаптации к изменяющимся условиям. Успешная реализация этой задачи важна для обеспечения благополучия государства и его граждан.

А пока на все, что болезненное происходит в стране, первым реагировать приходится и президенту и главе ГКНБ.

О системе управления государством, об институтах власти, органах, которые должны обеспечивать полноценное функционирование государства, об эффективных мерах по улучшению госуправления рассказал в интервью агентству «Кабар» директор Института государства и права Национальной академии наук Токон Мамытов.

А где же остальные институты власти, как судебная система, МВД, прокуратура, органы местного самоуправления и гражданское общество? Почему их функции вынуждены выполнять президент и председатель ГКНБ?

Современная ситуация в Кыргызстане демонстрирует очевидный перекос в функционировании государственных институтов. Хотя Конституция предусматривает чёткое разделение властей — исполнительной, законодательной и судебной, — на практике главная нагрузка по обеспечению законности, порядка и решения острых общественных проблем ложится на плечи двух фигур: президента Кыргызской Республики и председателя Государственного комитета национальной безопасности.

Причины этого перекоса кроются в нескольких взаимосвязанных факторах:

Институциональная незрелость других ветвей власти и органов местного самоуправления. Коррупционная устойчивость и безответственность на местах. Люди сталкиваются с имитацией деятельности, а не с реальным решением проблем. Обесценивание авторитета местной власти: граждане не ожидают помощи от акиматов, айыл окмоту или других местных органов , и предпочитают обращаться напрямую в центр. Вертикальная культура управления, сложившаяся за десятилетия, в которой реальной властью считается только та, что находится в Бишкеке и только – это президент КР и председатель ГКНБ.

В чем же причина инертности институтов власти? Какие факторы влияют на успешное функционирование государственной системы, хотя определенное влияние двух фигур может иметь место.

Инертность — это не просто слабая активность или отсутствие инициативы. Это результат долговременных деформаций государственного механизма.

Основные причины:

Проблемы с профессионализацией кадров. Нередко люди попадают на ответственные должности не по заслугам, а по связям. Отсюда — низкая компетентность и бездействие. Слабость механизмов подотчётности. Институты контроля либо не работают, либо игнорируются. Ожидание «команды сверху». Лишь мэры г. Ош и г. Бишкек демонстрируют политическую волю, тогда как остальные пассивны. Саботаж реформ внутри системы. Страх потерять привилегии, привычки бездействия и бюрократическое мышление тормозят даже самые здравые преобразования.

Граждане Кыргызстана зачастую обращаются прямо к президенту страны, и во многих случаях слезно умоляют его вмешаться в их ситуацию. Тогда президент дает задание председателю ГКНБ разобраться. И он разбирается справедливо и порой жестко. Почему граждане Кыргызстана обращаются напрямую к президенту и главе ГКНБ?

Это тревожный симптом институционального недоверия.

Обращения людей в местные органы власти часто не приносят результатов. Президент и глава ГКНБ стали символами справедливости. Психологическая привычка: менталитет «высший начальник — последняя надежда» глубоко укоренился в общественном сознании. Развитие соцсетей дало гражданам возможность обратиться напрямую к главе государства и председателю ГКНБ, минуя бюрократическую цепочку.

Еще Сталин подчеркивал важность подготовки, воспитания и правильного использования кадров для достижения успеха в любой сфере. Кадровый вопрос в Кыргызстане всегда был болезненным почти при всех властях. Что делать для появления хороших кадров во всех сферах?

Как гласит известная фраза: «Кадры решают всё». Без компетентных, честных и мотивированных людей невозможно построить эффективную систему управления.

Необходимые шаги:

Реформировать систему отбора кадров:

- Ввести открытые конкурсы;

- Оценивать компетенции кадров с учетом их личных и деловых качеств;

- Исключить клановые и родственные назначения.

Создать эффективную систему подготовки:

- Восстановить институт государственного кадрового резерва;

- Учредить президентские школы управления;

- Заимствовать и адаптировать международные модели.

Обеспечить общественный контроль:

- Развивать общественные советы при госорганах;

- Внедрить публичную оценку эффективности работы чиновников.

Яркие примеры эффективных руководителей — К. Ташиев, А. Шыкмаматов, Ж. Токторбаев, А. Джунушалиев — показывают, что при наличии политической воли можно вырастить команду сильных управленцев.

Власть подразумевает управление своим народом и создание благоприятных условий для его проживания. Эту задачу нынешняя власть успешно претворяет в жизнь. Но сегодня нельзя сводить причину инертности и медлительности других ветвей власти к активности только президента и главы ГКНБ. Что ещё нужно сделать, чтобы заработали все институты власти?

Как бы то не было, сильная личная вовлечённость президента и главы ГКНБ не может заменить полноценную систему управления. Кыргызстану необходимо выстраивать институциональную устойчивость.

Ключевые шаги:

Разделение полномочий и подотчётность. Профессионализация местной власти. Цифровизация управления. Реформа надзорных органов (прокуратура, суды, Счётная палата). Развитие гражданского общества. Повышение правовой и политической культуры. Постепенный отказ от «ручного управления» и переход к системности.

Сегодня такие управленцы, как Ташиев, Токторбаев, Джунушалиев и Шыкмаматов, демонстрируют результативность в условиях переходного периода. Однако важно помнить: ручное управление — это временная мера. Государственная машина должна работать стабильно, независимо от воли конкретных лиц.

Кыргызстан стоит на пороге важного институционального перехода. Отдельные фигуры уже показали, как можно работать эффективно. Теперь задача — масштабировать эти подходы на всю систему, создать устойчивую политическую систему, при которой соответствующие госорганы эффективно будут решать возникающие проблемы.

