То, что в Кыргызстане есть “серый таможенный олигархат” мы все хорошо знали

Бишкек, "Саясат.kg". То, что он орудует в тесном тандеме с “черным миром” тоже знали. И в низах, и в верхах…

Одно дело - знать, видеть и быть в доле с этими “серо-черным миллиардерами”.

Одобрительно принимая в резиденциях носителей “толстых портфелей”, забитых долларами каждый четверг в полвторого, а то и каждый день))

С разгромом преступного тандема, потоки “серых”, не учтенных денег поменяли направление.

Поступавшие в карманы б.президентов “левые”миллионные потоки теперь оседают в госбюджете.

Этот момент хорошо чувствуют представители официального банковско-экономического блока.

Сухая статистика, ползучая ранее корреляция цифр, резко взлетела вверх. Сборы сильно увеличились, составив 100 млрд сом в текущем году))

И если в эпоху “таможенных беспредельщиков” были созданы самые благоприятные условия для коррупции и криминализации околотаможенного бизнеса, то демонтаж “преступных схем” уже дают совершенно другие показатели.

Статистика - вещь упрямая!

Не дадут соврать эксперты по таможне, фиктивная произвольная цена не отражают положение дел.

Как то: условия производителей, стоимости сырья, энергоресурсов, позиционирование торговых марок и технических характеристик товара.

А главное - эта цена не привязана к контрактам, к условиям поставки, оплаты, к количеству поставляемого товара и т. д.

Некоторые критерии рисков вообще ошибочны. Самый наглядный пример:

ноутбуки не могут измеряться в килограммах! Ведь чем они легче и "напичканнее", тем дороже. А на нашей таможне - измеряются 🤦‍♀️

При прямых поставках из Китая, товары премиум-класса выдались за эконом-класс. И таможенные органы закрывают на это глаза.

Не буду вдаваться в скучные подробности, но с массовым задержанием преступных околотаможенных группировок, наглядная ситуация показана на картинке ниже👇👇👇

Осталось дело за автоматизацией, внедрением электронной системы контроля, с максимальным исключением пресловутого человеческого фактора…

Практика показывает, что политическая воля для окончательной нейтрализиции “черных таможенников” есть.

А качество исполнения данной “воли” не подкачало и, надеюсь, не подкачает впредь!

Гульмира Тыналиева.