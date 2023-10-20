Связан ли Бабанов с кольбаевскими?

Вопрос интересный. Особенно учитывая начавшуюся полномасштабную зачистку страны от криминала, организованную президентом и главой ГКНБ.

Среди тех, кого сегодня не безосновательно подозревают в связи с организованной преступностью (и конкретно – с вором в законе Камчы Кольбаевым и его командой), - крупные бизнесмены и политики.

Удивляться не приходится: давно уже любому слепоглухонемому ясно, что большие деньги и успешная политическая карьера в Кыргызстане слишком часто имеют криминальное происхождение. И как бы ни бил себя в грудь тот или иной деятель, доказывая, что все, что он имеет, нажито честным непосильным трудом, - ему мало кто верит. И на поверку действительно оказывается, что "непосильный труд" заключался в налаживании отношений с лидерами криминального мира, предоставившими деятелю свою защиту и покровительство.

Омурбек Бабанов сейчас в тени. Не лезет ни на амбразуры, ни на трибуны, не хвастается ни своими доходами, ни своей кристальной честностью, ни своей удивительной скромностью. Кажется, слегка поумерил революционный пыл и президентские амбиции. Что случилось? Постарел? Нашел себя в каком-то более спокойном деле? Или затаился, чувствуя, что находится, образно говоря, под прицелом?

Что мы о нем знаем? Бизнесмен, ворвавшийся в политику (добрался до должности премьер-министра, метил в президенты, но промахнулся); весьма одиозная фигура, вокруг которой постоянно было замечено какое-то нездоровое шевеление. Постоянные скандалы, разоблачения, обвинения и подозрения – и при этом Омурбеку Токтогуловичу регулярно удавалось выйти сухим из любой мутной воды.

Еще в 2011 году российская пресса (РИФ ПРЕСС из Москвы) писала: "В кругах высоких милицейских чинов Казахстана, Кыргызстана и России говорят о том, что именно Камчы Кольбаев и его люди разбирались с бизнес-конкурентами Омурбека Бабанова".

15 ноября 2009 года в дежурную часть Свердловского РУВД Бишкека обратился некто Бактыбек Сыдыков – тогдашний президент международного аэропорта "Манас" (а по совместительству – сын бывшего госсекретаря КР Усена Сыдыкова). Рассказал, что на него напали и чуть не убили трое неизвестных кавказской наружности. Угрожая ножом, вывезли за город, отобрали деньги, документы и мобильник, угнали машину.

При чем здесь Омурбек Бабанов? Может, и ни при чем. Однако в той же статье читаем: "Схемы "первого демократического олигарха Кыргызстана", как сам любит себя называть Омурбек Бабанов, просты и списаны с бакиевских методов работы. Есть информация, что именно люди Камчы Кольбаева под заказ Бабанова чуть не убили сына "серого кардинала" бишкекской политэлиты Усена Сыдыкова. Бакыт Сыдыков всего лишь попытался сдвинуть с доходных коррупционных схем топливного бизнеса Омурбека Бабанова. И тот факт, что никто не оказался за решеткой, говорит о том, что в данном преступлении были замешаны именно "черные", покровителями которых выступали люди политики и больших денег, крайне подлые, готовые даже в собственном кругу уничтожать тех, кто помог им в свое время вскарабкаться на пьедестал".

А вот и еще одна история покалеченного человека, перешедшего дорогу Омурбеку Бабанову (и его тогдашнему "партнеру" Максиму Бакиеву).

Бизнесмен Валерий Хон обвинял Бабанова в отъеме нефтяной базы, принадлежавшей ОсОО "ВОССТ". По словам Хона, Омурбек Токтогулович как бы купил предприятие в июле 2008 года, однако денег бывшим владельцам так и не заплатил. Жаловался Хон и на запугивания со стороны людей Бабанова, а после дело дошло и до физических нападений (их было по крайней мере два). В результате последнего бизнесмен оказался в больнице в тяжелом состоянии: его избили арматурой и несколько раз пырнули ножом.

Оба нападения Хон связывал с Бабановым. Бабанов, само собой, от них открещивался и даже собирался судиться с покалеченным бизнесменом…

"Сегодня телекомпанию НТС, которой в Бишкеке владеет Бабанов, - эти слова российских журналистов в 2012 году перепечатывали кыргызские информагентства, - называют "криминальным телевидением". Каждый день в новостной программе телекомпании осужденные и находящиеся под следствием за тяжкие и особо тяжкие преступления личности прямо из следственного изолятора вещают о своих "подвигах". Бабанов не скрывает, что его поддерживают люди из параллельного мира, так называемые "черные".

С этой телекомпанией, кстати, в свое время случился казус, который многие, кто в теме и в курсе, восприняли как бумеранг. Бабанов, ранее сам отказывавшийся признавать себя хозяином НТС, вдруг рассекретился и стал жаловаться на рейдерский захват: власти, дескать, незаконно захватили частный бизнес, отобрали у меня собственность… И это при том, что самого Омурбека Токтогуловича предприниматели частенько обвиняли в рейдерстве.

Методы "работы" бизнесмена-политика Бабанова совершенно не вязались с его имиджем. Дыма без огня, как говорится, не бывает. И если человек, не поделивший бизнес с Бабановым, вскоре оказывается на больничной койке, будучи избит до полусмерти крепкими, спортивными ребятами, - это что-то да значит. Очень уж это похоже на способы наказания неугодных, принятые в бандитской среде.

Так что – возможно, не зря Омурбек Токтогулович притих и с замиранием сердца наблюдает за происходящими в Кыргызстане событиями, цель которых – выявить всех, кто сросся и сроднился с опэгэшниками и на их горбу когда-то въехал в экономически-политический рай.