Почему колонизаторы учат деколонизации нас – туземцев из Центральной Азии!

Может потому, что на проведение акций, гранты на их организаторов сыплются как из рога изобилия.

Теперь мы стали потребителями этого назойливого термина "деколонизация" благодаря всевозможным площадкам коммуникаций, происходящих то тут, то там, для обсуждения данного термина и его применения. Возникает вопрос почему этот термин стал актуальным сейчас для определённых сообществ и его стало просто много. Некоторые с воодушевлением стали писать об этом и ставить акцент, как это "приятно и хорошо обсуждается с молодежью".

Может потому, что на проведение акций, гранты на их организаторов сыплются как из рога изобилия. Известно, что проведение мероприятия с участием определённого количества участников зависит от наличия финансов. Например, как указано ниже, по информации, взятой из сайта в отношении "Первой региональной конференции по деколонизации":

Мероприятие было организовано Институтом по освещению войны и мира (IWPR) вместе с региональной аналитической, информационной и образовательной платформойCentral Asian Bureau for Analytical Reporting (CABAR.asia). Часть сессий на конференции в люксовом отеле Алматы проходила по правилам Чатем-Хауса – Chatham House Rule. Это означает, что нельзя указывать авторство тех или иных высказываний без разрешения спикеров.

Страны Центральной Азии стали подопытными кроликами для стран Запада после развала СССР в 1991 году. Сначала, решили взяться за реорганизацию нашей экономики. Мы не забыли, как приватизировала заводы, фабрики и другую госсобственность наша чиновничья рать. Как уничтожали совхозы и колхозы по программам подписанных правительством Кыргызстана и ЕС в 1991 г., как "Техническая помощь Содружеству Независимых Государств" (ТАСИС) и США 1994 г. "Проект приватизации и кредит на корректировку сектора предприятий" (PESAC), разрушили в пух и прах весь имевшийся экономический потенциал страны. Кыргызстан, имевший мощную индустриальную промышленность и агропромышленный комплекс, оказалась в огромных долгах перед международными финансовыми организациями и с миллионами мигрантов, выезжающих на заработки за неимением работы на родине.

Страна с момента получения независимости пережила три госпереворота, первопричиной которых явилось тяжелое экономическое положение населения, убитая экономика и охлократия власти.

Однако, за это время в стране появились и действуют десятки тысяч НПО, которые "просвещают граждан", обучая демократии и защите прав личности. Они, как ни крути, работают над переформатированием сознания и внесением чуждых неясных парадигм, видимо, считая нас неполноценными, потому что мы близки с Россией и говорим по-русски. Если говорили на английском и продвигали интересы англосаксов, то уже было бы совсем другое. Несмотря на все посулы, гранты и прочее, народ Кыргызстана остаётся при своем мнении, никакие посулы не помогли изменить отношение к России. Об этом подтверждают данные ежегодных опросов Gallup (Американский институт общественного мнения), около 79% кыргызстанцев позитивно относятся в России. Теперь же взялись за переформатирование сознания через другие тренды, как "деколонизация". Нас приближают к опасной черте раскола внутри нашего сообщества из-за вмешательства таких международных организаций подобно IMPR, которые работают против интересов Кыргызстана и его граждан, вмешиваясь в духовную сферу. Что крайне недопустимо! После "промывки мозгов" участников через такие конференции они становятся радикальными.

Почему же положение в Кыргызстане обсуждают на площадке в Казахстане и в таком менторском тоне свысока. Рассуждая, что "Кыргызстан находится во власти российских СМИ", осуждая при этом мнение целого народа. Отсюда напрашивается вопрос, почему их точка зрения правильнее, чем народа! Извините, господа - разве это не неоколониализм? Насильно привносить утверждение, которые не приемлет наш народ. Может быть теперь мы в ответ должны также обсуждать и учить казахстанцев? Мы дружественные родственные народы с общим прошлым и сталкивать нас недопустимо!

Говоря о якобы колониальном прошлом под Россией, идёт умышленное навязанное Западом подмена понятий. Кыргызский народ добровольно вошёл в состав Российской империи, чтобы сохранить себя. В составе СССР вначале стала самостоятельной союзной республикой, что в последствии после развала СССР позволило стать независимым государством. За годы независимости наша страна продолжает получать экономическую поддержку России, и которая обеспечивает нашу безопасность.

Наши противники должны понять, что благодаря нашим соотечественникам, которые находятся вынужденно на заработках в России, а их почти 20 процентов населения Кыргызстана, создаётся положительное общественное мнение в отношении России. Исторической родиной кыргызов является Сибирь, а всевозможные вмешательства могут привести только разногласиям внутри общества. Такое уже происходит в разных уголках мира из-за вмешательства стран Запада.

Власти Кыргызстана для самосохранения должны иметь собственную точку зрения и контролировать деятельность подобных организаций, ведь мы же не сможем проводить такие же мероприятия в странах Запада по "деколонизации США". Наша страна связана с Россией через ОДКБ и ЕАЭС. Россия союзник страны как в военном, так и в экономическом плане, а тогда почему же страны из другого политического союза проводят подобные мероприятия у нас и учат как нам жить!?

"Ничто не является в такое мере выражением нашей свободной воли, как привязанность и дружба", – сказал бы Мишель де Монтень про отношение кыргызстанцев к России.

Россия нам дружественна, туда можем поехать, когда захотим, без всякой там визы. Попробуй попасть в Британию или США, тогда нужно пройти тысячи различных проволочек с визой, ожиданиями и еще не пустят без объяснений. Где тут дружба и доброжелательность к нам, это больше похоже на лицемерие.

Автор: Эрназарова Калдан Спабековна, директор ОФ "Институт развития общественных отношений стран ЦА"



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