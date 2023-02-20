Только на Садыре Жапарове нет крови

Есть вещи, которые ни простить, ни забыть невозможно.

Остальные пятеро кыргызских лидеров остались в памяти народа как кровавые правители, президентство которых связано с человеческими жертвами, горем и страданиями. Потому и отреагировал народ так бурно на эту примирительную тайную вечерю: есть вещи, которые ни простить, ни забыть невозможно.

Аскар Акаев. Ошские события 1990 года – митинги, беспорядки, погромы, избиения, убийства, изнасилования, сжигание домов, противостояние с правоохранительными органам. Аксыйские события - расстрел демонстрации местного населения села Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызстана 17 марта 2002 года, протестовавших против передачи части кыргызских территорий Китаю.

Курманбек Бакиев. Семейно-клановое правление. Как минимум 30 заказных убийств, рейдерские захваты. Кульминация – Апрельская революция, когда на площади были расстреляны более 80 и ранены десятки человек…

Роза Отунбаева. Ошские события 2010 года – стихийные межэтнические столкновения, подстегнутые общей государственной неразберихой, погромы, сотни убитых, сотни тысяч беженцев, оставшихся без крыши над головой и средств к существованию…

Алмазбек Атамбаев. Падение экономики, преследование несогласных. Крайняя несдержанность на язык, постоянные переходы на личности с оскорблением оппонентов (вплоть до того, что некоторые депутаты ЖК обращались в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку высказываниям президента и провести его психиатрическую экспертизу). Демарш против Казахстана, который едва не рассорил нас с соседями…

Сооронбай Жээнбеков. Конфликт на кыргызско-казахской границе, во многом спровоцированный странной международной политикой его предшественника. Уголовные дела на чиновников и сведение счетов с бывшим другом Атамбаевым. Самым эпичным оказался штурм его дома в августе 2019 года, в ходе которого пострадали гражданские лица. Мифическая "борьба с коррупцией", ограничившаяся ключевой фразой "Дайте факты!". Коронавирусная пандемия, за время которой Кыргызстан получил столько денег от международных доноров, что на них можно было построить десятки больниц, закупить тысячи кислородных концентраторов и лекарств; вместо этого кыргызстанцы выживали как могли, опираясь лишь на помощь волонтеров. Кыргызстан тогда вышел на первое место в мире по смертности от этой болезни…

Садыр Жапаров – единственный, кто не отметился прямым или косвенным участием в разного рода беспорядках, кто не борется с оппонентами путем запугивания и физического устранения и кто реально начал решать проблемы границ и восстанавливать добрые отношения с соседними государствами.

Собирая своих предшественников в Дубае, он рассчитывал примирить и их друг с другом, покончить с распрями и двигаться дальше по пути мира и спокойствия. Что на самом деле произошло во время встречи?

Из участников мероприятия развернуто прокомментировал его только академик Акаев: "Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и его команда в течение двух лет добились заметных успехов во всех сферах государственной и общественной жизни, во внутренней и внешней политике страны. В Кыргызстане сегодня сформирована ситуация, способствующая экономическому рывку и дальнейшему динамичному устойчивому росту.

В этих условиях президент Садыр Жапаров предпринял беспрецедентный шаг исторической значимости, собрав всех своих предшественников за общим дасторконом. Мне, как непосредственному участнику этой встречи, очевидно, что это осуществлено исходя из высших интересов народа и укрепления кыргызской государственности. Сделав это, усмирив свои возможные обиды на предшественников, Садыр Жапаров показал свою политическую мудрость и человеческое великодушие.

Лично я поддержал эту инициативу и призвал коллег к согласию и поддержке во имя благополучного будущего Кыргызстана и укрепления стабильности в кыргызском обществе".

Это – слова поистине мудрого аксакала, возможно, пересмотревшего свои прежние взгляды, признавшего свои ошибки и рассчитывающего сейчас только на мир и покой – как в душе, так и в далеком, но родном Кыргызстане.

Остальные участники вечери не сочли нужным выступить с какими-либо комментариями. Промолчали и нынешние лидеры оппозиции, еще раз подтвердив, что сказать-то им, в общем, нечего.

Кое-какими своими соображениями поделился Алмазбек Атамбаев. Кроме того, загадочно обещанные его сторонником Рыскелди Момбековым подробности встречи всплыли в самом неприглядном виде.

"Да, встреча эксов была. Да, я оказался на ней. Именно оказался, потому что меня не известили, что на встрече будет кто-либо из экс-президентов. Я тоже за мир и единство в стране. О чем и сказал. И я ценю добрые намерения президента Жапарова. Но в конце встречи возникла ситуация, когда я вынужден был уйти по-английски, не прощаясь ни с кем". Далее Алмазбек Атамбаев рассуждает о том, что слишком многое не должно быть забыто, что виновные должны ответить… Короче говоря, это не философское рассуждение академика Акаева, а нечто прямо противоположное, демонстрирующее весьма воинственный настрой вчерашнего сидельца.

По данным российского политолога Аркадия Дубнова, за несколько недель до встречи Жапарову "удалось добиться определенной степени примирения между четвертым и пятым президентами, Атамбаевым и Жээнбековым. Это сделало возможной саму встречу шестерки".

Что тут можно сказать, обращаясь к Алмазбеку Атамбаеву? Только булгаковскую фразу: "Поздравляю вас, гражданин, соврамши!" Сначала при всем честном народе, встречавшем его из колонии, объявил, что срочно отбывает на лечение в Испанию. И вдруг оказывается на президентской сходке в Дубае. Потом, отметившись на сходке и отказавшись мириться и дружиться, заявил, что оказался на ней случайно. Если б, дескать, знал, КТО там будет, - не поехал бы (кто этому поверит?).

И в довершение – еще одна маленькая, но весьма пикантная ложь: прервал застольные посиделки в неприятной ему компании, ушел в туалет… И не вернулся.

Последняя выходка уж совсем недостойна серьезного политика. Не школьник же он в конце концов, чтобы, отпросившись в туалет, сбегать с урока!

За один короткий вечер – столько вранья… И как же верить теперь человеку, который обещает: I"ll be back - и собирается вернуться, чтобы с новыми силами бузить и раскачивать общественно-политическую ситуацию?!

Президентская встреча, кроме прочего, показала, что реальных соперников у действующего президента нет. Кроме, пожалуй, Алмазбека Атамбаева. Который не оставил надежды вернуться на президентский трон и готов сделать для этого все возможное. Кто пойдет за ним? Те, кто принципиально против стабильности и предпочитает жить как на вулкане, в постоянном ожидании, какой еще политический фортель выкинет лидер государства и чем это для государства в итоге обернется.

За Садыром Жапаровым (и это тоже, как ни странно, показало неприемлемое с народной точки зрения мероприятие) – устойчивость и развитие. А главное – нет за ним кровавого шлейфа.

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