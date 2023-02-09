Январские ротации в Киргизии: тандем Жапаров – Ташиев по-прежнему работает, - Н.Акматов

Тандем Жапаров - Ташиев обеспечивает устойчивость власти.

Январские кадровые перестановки в #Киргизии были связаны с уголовными делами о коррупции, расследуемыми #ГКНБ. Власти страны проводят активную "чистку" силового сектора, а должности в экономических секторах получают сторонники нынешнего президента.

Внешние связи: с кем дружит Киргизия?

12 января Эркинбек Осоев, до осени 2022 года занимавший пост министра транспорта, возглавил посольство Киргизии в Японии. Ранее эту должность занимал Мирлан Арстанбаев. В Японии новый глава дипмиссии окажется не в первый раз - с 2007 по 2009 год Осоев учился в университете Иокогама.

В этот же день Айбек Айдарбеков стал генеральным консулом Киргизии в Новосибирске, сменив на этом посту Калдарали Маматалиева. Известно, что при прошлом президенте Сооронбае Жээнбекове Айдарбеков был завотделом международного сотрудничества при кабмине, а также представителем Киргизии в ЕАЭС.

МВД и прокуратура: власть "взялась" за силовиков?

11 января Марлис Асанов назначен руководителем УВД Оша, ранее он занимал аналогичную должность в УВД Таласской области. Его преемником в Таласе стал экс-глава Октябрьского района Бишкека Азамат Токтоналиев. Экс-глава Ошского УВД был назначен начальником управления государственной защиты при МВД. Известно, что в 2018 году Асанов был уволен с поста замначальника ГУВД Чуйской области после резонансного убийства девушки, произошедшего прямо в отделении милиции.

16 января ушел в отставку первый замгенпрокурора Киргизии Абай Молдокматов. Его место занял Улукбек Султанов. 19 января новым заместителем генпрокурора стала Умуткан Конкубаева. Ее предшественник Турусбек Ишеналиев подал в отставку.

Напомним, в конце декабря прошлого года сотрудники ГКНБ задержали работников Сузакского райотдела милиции, покрывавших преступников за взятку. В январе в администрации президента была организована рабочая группа, предложившая освободить от работы первого заместителя генерального прокурора, а также ряд областных руководителей прокуратуры.

Ротации исполнителей и новые дела о коррупции

Ряд перестановок в правительстве также оказался связан с делами о коррупции. При этом сам темп ротаций остается высоким: некоторые чиновники проработали на своих должностях не больше полугода. В январе в кабмине появились новые кадры из президентской администрации - президент Садыр Жапаров уделил большое внимание назначениям в АП.

23 января Адилета Джанузакова сняли с поста главы ситуационного центра администрации президента (подразделение создано Жапаровым в октябре 2021 года). Его сменил Жолдошбек Мамбеталиев.

24 января Уланбек Усеков был назначен первым замминистра образования Киргизии. Ранее он занимал должности в администрации президента. Предшественник Усекова Талантбек Бекташов проработал на посту замминистра около 5 месяцев - с сентября 2022 года.

26 января снят с должности руководитель Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нуртазин Джетыбаев. В январе также стало известно о расследовании ГКНБ хищений бюджета в Госстрое, а 24 января Джетыбаев заявил, что 47 сотрудников ведомства были уволены за коррупцию.

Новым руководителем Госстроя стал Мырзабек Жыпаркулов. В 2021 году он лишился должности главы аппарата мэрии Бишкека спустя 12 дней работы. В 2004–2007 годах работал генеральным представителем ОАО НАП "Кыргызстан аба жолдору" в Москве. Известно также, что он окончил курсы Дипломатической академии МИД РФ и Пенсильванского университета в США.

31 января Бообек Салимжанов стал первым замуправделами президента, сменив на этом посту Эмиля Шерматова. Известно, что в 2017–2019 годах он служил генеральным консулом Киргизии в Екатеринбурге.

Инфраструктура: сподвижники Жапарова и бывшие силовики получили новые посты

Кадровые перестановки прошли в мэрии Бишкека. По мнению градоначальника Эмилбека Абдыкадырова, частые ротации помогают бороться с кумовством и коррупцией. Между тем ряд назначений, включая нового главу ТЭЦ Бишкека, вызывают вопросы. Например, новые посты получили выходцы из силовых структур и сторонники действующего президента.

9 января стало известно, что мэр Бишкека уволил директора муниципального предприятия "Тазалык" Нурлана Касымова и назначил на эту должность Рамиза Алиева. Ранее Алиев возглавлял управление ремонта и водоснабжения ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

Накануне Нового года Бишкек вновь столкнулся с проблемой вывоза мусора: горожане жаловались на переполненные контейнеры и плохую работу "Тазалыка". В прошлом году на забастовку выходили работники предприятия, недовольные частой сменой руководителей и задержкой зарплаты. Чтобы улучшить работу служб, мэрия предложила повысить тариф на вывоз мусора для населения (с 22,5 до 41 сома в месяц с человека) и для предприятий.

13 января стало известно, что новым директором бишкекской ТЭЦ стал Нурлан Омуркул уулу. Фактически назначение прошло месяцем ранее, однако официально о нем не сообщалось. Ранее Нурлан Омуркул уулу уже руководил ТЭЦ Бишкека - в феврале 2018 года он был уволен после крупной аварии. После аварии на станции было возбуждено уголовное дело: суд приговорил экс-директора к штрафу в 300 тысяч сомов. После февраля 2018 года ТЭЦ Бишкека возглавил Андрей Воропаев - именно его Омуркул уулу вновь сменил на посту месяц назад.

17 января гендиректор свободной экономической зоны "Бишкек" Кудрет Тайчабаров написал заявление об отставке. Вскоре новым главой СЭЗ стал Алмамбет Шыкмаматов. Известно, что в 2021 году он возглавлял предвыборный штаб Жапарова в Нарынской области, а до 2019 года был функционером партии "Ата Мекен".

20 января правление горнодобывающего ОАО "Кыргызалтын" возглавил Кубат Абдраимов, ранее занимавший пост в совете директоров компании. Он сменил Элдияра Калдарбекова, который в 2018–2021 годах возглавлял прокуратуру Оша.

Таким образом, в Киргизии происходит серьезная кадровая чехарда на всех уровнях - от муниципального управления в Бишкеке до заместителей в кабинете министров. Ряд наблюдателей пытаются увидеть здесь признаки раскола между президентом Садыром Жапаровым и главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Что происходит на самом деле? О чем свидетельствует высокий темп перестановок в Киргизии в самом начале 2023 года? Об этом Ia-centr.ru рассказал независимый политолог из Киргизии Марс Сариев.

По его мнению, тандем Жапаров - Ташиев обеспечивает устойчивость власти - за главой ГКНБ стоят южные кланы, а президент родом с Иссык-Куля, с севера. Тандем дает главе государства поддержку "севера" и "юга".

"Действительно, существуют силы, заинтересованные в расколе тандема Жапарова и Ташиева. Раскол ослабил бы обе эти фигуры. В предыдущих переворотах большую роль играл региональный фактор - и если бы раскол между Жапаровым и Ташиевым реально произошел, это привело бы к новым политическим играм по линии "север - юг".

Политолог считает, что январские перестановки в масштабе районов, министерств, в силовых структурах связаны "с коррупцией и некомпетентностью чиновников, которые становятся достоянием общественности и быстро доходят до руководства".

"В Киргизии по-прежнему наблюдается большой дефицит специалистов. Люди не стремятся попасть на государственную службу, они скорее уйдут в бизнес, в том числе в теневой (до 60% экономики страны остается в тени). Госслужащие получают небольшую зарплату, а те, кто хочет получать коррумпированные деньги, попадаются. Власти хотят повысить престиж государственной службы, повышают зарплаты. Но такие перестановки еще больше вымывают профессионалов и расшатывают экономику. Все это - специфические трудности транзита, переходного периода", - подчеркнул аналитик.

Говоря о ротациях в правоохранительных органах, эксперт отметил, что "во всех странах СНГ, в том числе и в России, структура силовых органов строится так, чтобы они конкурировали, - спецслужбы с МВД и так далее".

"Это нужно и для того, чтобы пресекать коррупционные сговоры. Аресты в Сузакской области - это совместная операция МВД и ГКНБ против коррумпированных милиционеров. Подобными мерами власть стремится "очистить" силовые структуры, вернуть к ним доверие.

Но я не думаю, что президент среди силовиков ставит именно Ташиева в приоритетное положение. Руководство МВД тоже пользуется высоким доверием - не ниже, чем ГКНБ. Но сам Ташиев очень харизматичен, активен в политике, о нем часто пишут СМИ. Это приводит к разговорам, что Ташиев якобы стремится к власти. Но это спекуляции. Просто руководители МВД работают менее публично. Не нужно искать черную кошку в темной комнате".

Нурбек Акматов



Источник - ia-centr.ru