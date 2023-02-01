Рождение генерала Ташиева

Но у этой победы, кроме президента, есть еще один автор – генерал Камчыбек Ташиев.

Более чем положительное решение кыргызско-узбекского вопроса, по словам президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и политологов – как отечественных, так и зарубежных, - явилось итогом проявления политической воли Садыра Жапарова. Но у этой победы, кроме президента, есть еще один автор – генерал Камчыбек Ташиев.

Вспомним, как начиналось и разворачивалось "кемпир-абадское дело". Кто был главным переговорщиком с узбекской стороной и главным разъяснителем ситуации для кыргызстанцев. В кого, фигурально выражаясь, летели все камни, брошенные истеричной "оппозицией". Впервые в истории Кыргызстана Госкомитетом национальной безопасности руководит человек, имеющий, как и Жапаров, волю и возможность обеспечить эту самую безопасность – и внутри страны, и за ее пределами.

Генералом Камчыбек Ташиев стал, будучи главой МЧС. Генерал МЧС – звание не боевое. И когда он впервые появился в генеральском мундире, но уже как главный чекист Кыргызстана, его не все восприняли всерьез. А генерал Ташиев за очень короткий срок доказал, что погоны ему – в самый раз.

По-генеральски четко, конкретно и прямолинейно он начал наводить порядок в правоохранительных органах. По-генеральски беспощадно берется со всеми проявлениями коррупции. И при этом по-генеральски смело отвечает на самые неудобные вопросы и готов брать на себя ответственность за самые судьбоносные решения.

Благодаря генералу Ташиеву наметились подвижки в решении извечного вопроса границ не только с Узбекистаном, но и с Таджикистаном. "Если раньше мы не могли договориться, - говорит Камчыбек Кыдыршаевич, - то сейчас начали находить общий язык, показывать друг другу пути решения, идти на уступки. Мы подписали протокол, теперь будем проводить государственные согласования. После одобрения депутатов соглашения подпишут президенты, и проблема между двумя странами будет решена".

Его предшественников эта проблема, видимо, особо не тревожила. Как и многие другие проблемы. Что мы знали о периодически сменявшихся председателях ГКНБ? Только то, что они есть. Камчыбек Ташиев – всегда на виду. И не просто на виду, а на самых сложных и беспокойных участках. Там, где и положено находиться боевому генералу.

Впрочем, "родился" генерал Ташиев не с приходом к власти Садыра Жапарова. Случилось это гораздо раньше, только мало кто об этом помнит.

Именно Ташиев сыграл решающую роль в урегулировании межэтнического конфликта на юге страны летом 2010 года. Сам Ташиев рассказывал об этом так: "14 июня, чтобы около 20 тысяч кыргызов не вошли в село Сузак, чтобы воевать с узбеками, я встал между ними и был готов отдать свою жизнь…"

Именно он в 2011 году, комментируя свой отказ от митингов после несправедливых президентских выборов, сказал: "Стабильность и порядок в Кыргызстане для меня дороже, чем должность президента". И сейчас никто про него не скажет, что он одержим стремлением к власти. Для него по-прежнему на первом месте – закон, стабильность и порядок.





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