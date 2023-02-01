Президенты наводят мосты дружбы. Жапаров и Мирзиеев раздвигают границы в ЦА

Реальность такова, что те несколько десятилетий, пока мы смотрели друг на друга через колючую проволоку, бесследно не прошли.



Визит президента Узбекистана в Кыргызстан формализовал процесс создания принципиально новых отношений в Центральной Азии. Точка в вопросах пограничного размежевания, поставленная президентами Жапаровым и Мирзиёевым, подвергла сомнению закрепившийся в сознании многих стереотип о том, что на границе обязательно нужно копать окопы и насыщать их вооружением.

Как считают эксперты, философия этого подхода заключается в том, что народы, которые бок о бок на протяжении многих веков жили по соседству, не должны быть разделены колючей проволокой. Она появилась на границах всего пару десятилетий назад - разделив горы, реки, пастбища и поля, которые по историческим меркам еще совсем недавно умели делить и использовать вместе. Таким видят политологи посыл на перспективу, они считают, что народы Центральной Азии обречены на взаимовыгодную интеграцию.

Летом минувшего года на саммите в Чолпон-Ате лидеры Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана подписали договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. «Уверен, что этот важный документ окажет положительное влияние на процессы дальнейшего сближения стран нашего региона и консолидацию совместных усилий в преодолении возникающих вызовов и угроз современности. Это исторический момент и, надеюсь, что данный договор станут надежной основой для всеобщего процветания на пространстве Центральной Азии», - заявил тогда Садыр Жапаров.

Действительно, Таджикистан и Туркменистан договор тогда не подписали, сославшись на то, что внутригосударственные процедуры требуют, чтобы документ прошел согласование с другими ветвями власти. Но межгосударственные инфраструктурные проекты, такие как договоренность Бишкека, Ташкента и Астаны о возведении ГЭС «Камбар-Ата – 1» и строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, наверняка подтолкнут Душанбе и Ашхабад на полезные размышления: как ускорить внутригосударственные процедуры для присоединения к договору о взаимовыгодном региональном сотрудничестве как в экономической сфере, так и в вопросах глобальной безопасности.

Реальность такова, что те несколько десятилетий, пока мы смотрели друг на друга через колючую проволоку, бесследно не прошли. Работают пограничники и таможенники, осуществляется контроль товаров и лиц, следующих из одной страны в другую. На границе Кыргызстана и Таджикистана сохраняются точки напряженности, где происходили вооруженные столкновения с человеческими жертвами.

По мнению экспертов, все это — результат ошибочных установок и стереотипов. На переговорах в Бишкеке Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев продемонстрировали единственно верный подход к развитию и укреплению отношений в Центральной Азии: мы — соседи и хотим жить в мире, только так мы создадим условия для экономического развития, роста благосостояния народов и процветания. Таковым был лейтмотив недавней встречи президентов Кыргызстана и Узбекистана.

Как отмечают политологи, постепенно элиты в странах Центральной Азии осознают, что, накапливая войска на внутренних границах, мы создает угрозы, прежде всего, для самих себя. Вместо этого лучше обратить внимание на обеспечение безопасности на внешнем периметре, а между собой нужно научиться вести цивилизованный диалог так, как это продемонстрировали лидеры Кыргызстана и Узбекистана.

Кирилл Степанюк, Кабар