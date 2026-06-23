           
Чемпионат мира по футболу FIFA 2026
Просмотров: 62

Турнирная таблица и результаты игр ЧМ по футболу 2026

FIFA 2026

 Группа А

Команда

И

В

Н

П

Мячи

Разн.

О

1

Мексика

2

2

0

0

3:0

3

6

2

Южная Корея

2

1

0

1

2:2

0

3

3

Чехия

2

0

1

1

2:3

-1

1

4

ЮАР

2

0

1

1

1:3

-2

1

Игры:

11.06   Мексика — ЮАР     2 : 0

12.06   Корея — Чехия         2 : 1

18.06   Чехия — ЮАР          1 : 1

19.06   Мексика — Корея    1 : 0

25.06   Чехия — Мексика    - : -

25.06   ЮАР — Корея           - : -

 

Группа В 

Команда

И

В

Н

П

Мячи

Разн.

О

1

Канада

2

1

1

0

7:1

6

4

2

Швейцария

2

1

1

0

5:2

3

4

3

Босния и Герцеговина

2

0

1

1

2:5

-3

1

4

Катар

2

0

1

1

1:7

-6

1

 Игры:

12.06   Канада — Босния и Герцеговина               1 : 1

13.06   Катар — Швейцария                                   1 : 1

18.06   Швейцария — Босния и Герцеговина       4 : 1

19.06   Канада — Катар                                          6 : 0

24.06   Швейцария — Канада                                 - : -

24.06   Босния и Герцеговина — Катар                 - : -

 

Группа С 

Команда

И

В

Н

П

Мячи

Разн.

О

1

Бразилия

2

1

1

0

4:1

3

4

2

Марокко

2

1

1

0

2:1

1

4

3

Шотландия

2

1

0

1

1:1

0

3

4

Гаити

2

0

0

2

0:4

-4

0

 Игры:

14.06   Бразилия - Марокко             1 : 1

14.06   Гаити - Шотландия              0 : 1

20.06   Шотландия - Марокко         0 : 1

20.06   Бразилия - Гаити                  3 : 0

25.06   Шотландия - Бразилия        - : -

25.06   Марокко - Гаити                  - : -

 

Группа D 

Команда

И

В

Н

П

Мячи

Разн.

О

1

США

2

2

0

0

6:1

5

6

2

Австралия

2

1

0

1

2:2

0

3

3

Парагвай

2

1

0

1

2:4

-2

3

4

Турция

2

0

0

2

0:3

-3

0

 Игры:

13.06   США — Парагвай                4 : 1

14.06   Австралия — Турция           2 : 0

19.06   США — Австралия              2 : 0

20.06   Турция — Парагвай             0 : 1

26.06   Парагвай — Австралия       - : -

26.06   Турция — США                    - : -

 

Группа Е 

Команда

И

В

Н

П

Мячи

Разн.

О

1

Германия

2

2

0

0

9:2

7

6

2

Кот-д'Ивуар

2

1

0

1

2:2

0

3

3

Эквадор

2

0

1

1

0:1

-1

1

4

Кюрасао

2

0

1

1

1:7

-6

1

 Игры:

14.06   Германия — Кюрасао          7 : 1

15.06   Кот-д`Ивуар — Эквадор      1 : 0

20.06   Германия — Кот-д`Ивуар   2 : 1

21.06   Эквадор — Кюрасао             0 : 0

25.06   Кюрасао — Кот-д`Ивуар     - : -

25.06   Эквадор — Германия          - : -

 

Группа F 

Команда

И

В

Н

П

Мячи

Разн.

О

1

Япония

2

1

1

0

6:2

4

4

2

Нидерланды

2

1

1

0

7:3

4

4

3

Швеция

2

1

0

1

6:6

0

3

4

Тунис

2

0

0

2

1:9

-8

0

 Игры:

14.06   Нидерланды — Япония       2 : 2

15.06   Швеция — Тунис                 5 : 1

20.06   Нидерланды — Швеция      5 : 1

21.06   Тунис — Япония                  0 : 4

26.06   Япония — Швеция               - : -

26.06   Тунис — Нидерланды          - : -

 

Группа G 

Команда

И

В

Н

П

Мячи

Разн.

О

1

Египет

2

1

1

0

4:2

2

4

2

Иран

2

0

2

0

2:2

0

2

3

Бельгия

2

0

2

0

1:1

0

2

4

Новая Зеландия

2

0

1

1

3:5

-2

1

 Игры:

15.06   Бельгия — Египет                1 : 1

16.06   Иран - Новая Зеландия        2 : 2

21.06   Бельгия — Иран                   0 : 0

22.06   Новая Зеландия - Египет     1 : 3

27.06   Египет — Иран                     - : -

27.06   Новая Зеландия - Бельгия   - : -

 

Группа H 

Команда

И

В

Н

П

Мячи

Разн.

О

1

Испания

2

1

1

0

4:0

4

4

2

Уругвай

2

0

2

0

3:3

0

2

3

Кабо-Верде

2

0

2

0

2:2

0

2

4

Саудовская Аравия

2

0

1

1

1:5

-4

1

 Игры:

15.06   Испания - Кабо-Верде                      0 : 0

16.06   Саудовская Аравия — Уругвай      1 : 1

21.06   Испания - Саудовская Аравия        4 : 0

22.06   Уругвай - Кабо-Верде                      2 : 2

27.06   Кабо-Верде - Саудовская Аравия   - : -

27.06   Уругвай - Испания                           - : -

 

Группа I 

Команда

И

В

Н

П

Мячи

Разн.

О

1

Франция

2

2

0

0

6:1

5

6

2

Норвегия

2

2

0

0

7:2

5

6

3

Сенегал

2

0

0

2

2:6

-4

0

4

Ирак

2

0

0

2

1:7

-6

0

 Игры:

16.06   Франция - Сенегал               3 : 1

17.06   Ирак - Норвегия                   1 : 4

23.06   Франция — Ирак                 3 : 0

23.06   Норвегия - Сенегал              3 : 2

26.06   Норвегия - Франция             - : -

26.06   Сенегал - Ирак                     - : -

 

Группа J

Команда

И

В

Н

П

Мячи

Разн.

О

1

Аргентина

2

2

0

0

5:0

5

6

2

Австрия

2

1

0

1

3:3

0

3

3

Иордания

1

0

0

1

1:3

-2

0

4

Алжир

1

0

0

1

0:3

-3

0

 Игры:

17.06   Аргентина — Алжир             3 : 0

17.06   Австрия — Иордания          3 : 1

22.06   Аргентина — Австрия         2 : 0

23.06   Иордания — Алжир             - : -

28.06   Алжир — Австрия                - : -

28.06   Иордания — Аргентина       - : -

 

Группа К 

Команда

И

В

Н

П

Мячи

Разн.

О

1

Колумбия

1

1

0

0

3:1

2

3

2

Португалия

1

0

1

0

1:1

0

1

3

ДР Конго

1

0

1

0

1:1

0

1

4

Узбекистан

1

0

0

1

1:3

-2

0

 Игры:

17.06   Португалия - ДР Конго        1 : 1

18.06   Узбекистан - Колумбия        1 : 3

23.06   Португалия - Узбекистан    - : -

24.06   Колумбия — ДР Конго         - : -

28.06   Колумбия — Португалия    - : -

28.06   ДР Конго — Узбекистан      - : -

 

Группа L 

Команда

И

В

Н

П

Мячи

Разн.

О

1

Англия

1

1

0

0

4:2

2

3

2

Гана

1

1

0

0

1:0

1

3

3

Панама

1

0

0

1

0:1

-1

0

4

Хорватия

1

0

0

1

2:4

-2

0

 Игры:

17.06   Англия - Хорватия   4 : 2

18.06   Гана - Панама           1 : 0

23.06   Англия — Гана         - : -

24.06   Панама - Хорватия   - : -

28.06   Хорватия - Гана       - : -

28.06   Панама — Англия    - : -

           