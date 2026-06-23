Турнирная таблица и результаты игр ЧМ по футболу 2026

Группа А
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
Разн.
|
О
|
1
|
2
|
2
|
0
|
0
|
3:0
|
3
|
6
|
2
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2:2
|
0
|
3
|
3
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2:3
|
-1
|
1
|
4
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1:3
|
-2
|
1
Игры:
11.06 Мексика — ЮАР 2 : 0
12.06 Корея — Чехия 2 : 1
18.06 Чехия — ЮАР 1 : 1
19.06 Мексика — Корея 1 : 0
25.06 Чехия — Мексика - : -
25.06 ЮАР — Корея - : -
Группа В
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
Разн.
|
О
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
7:1
|
6
|
4
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
5:2
|
3
|
4
|
3
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2:5
|
-3
|
1
|
4
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1:7
|
-6
|
1
Игры:
12.06 Канада — Босния и Герцеговина 1 : 1
13.06 Катар — Швейцария 1 : 1
18.06 Швейцария — Босния и Герцеговина 4 : 1
19.06 Канада — Катар 6 : 0
24.06 Швейцария — Канада - : -
24.06 Босния и Герцеговина — Катар - : -
Группа С
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
Разн.
|
О
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
4:1
|
3
|
4
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2:1
|
1
|
4
|
3
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1:1
|
0
|
3
|
4
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0:4
|
-4
|
0
Игры:
14.06 Бразилия - Марокко 1 : 1
14.06 Гаити - Шотландия 0 : 1
20.06 Шотландия - Марокко 0 : 1
20.06 Бразилия - Гаити 3 : 0
25.06 Шотландия - Бразилия - : -
25.06 Марокко - Гаити - : -
Группа D
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
Разн.
|
О
|
1
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6:1
|
5
|
6
|
2
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2:2
|
0
|
3
|
3
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2:4
|
-2
|
3
|
4
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0:3
|
-3
|
0
Игры:
13.06 США — Парагвай 4 : 1
14.06 Австралия — Турция 2 : 0
19.06 США — Австралия 2 : 0
20.06 Турция — Парагвай 0 : 1
26.06 Парагвай — Австралия - : -
26.06 Турция — США - : -
Группа Е
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
Разн.
|
О
|
1
|
2
|
2
|
0
|
0
|
9:2
|
7
|
6
|
2
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2:2
|
0
|
3
|
3
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0:1
|
-1
|
1
|
4
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1:7
|
-6
|
1
Игры:
14.06 Германия — Кюрасао 7 : 1
15.06 Кот-д`Ивуар — Эквадор 1 : 0
20.06 Германия — Кот-д`Ивуар 2 : 1
21.06 Эквадор — Кюрасао 0 : 0
25.06 Кюрасао — Кот-д`Ивуар - : -
25.06 Эквадор — Германия - : -
Группа F
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
Разн.
|
О
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
6:2
|
4
|
4
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
7:3
|
4
|
4
|
3
|
2
|
1
|
0
|
1
|
6:6
|
0
|
3
|
4
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1:9
|
-8
|
0
Игры:
14.06 Нидерланды — Япония 2 : 2
15.06 Швеция — Тунис 5 : 1
20.06 Нидерланды — Швеция 5 : 1
21.06 Тунис — Япония 0 : 4
26.06 Япония — Швеция - : -
26.06 Тунис — Нидерланды - : -
Группа G
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
Разн.
|
О
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
4:2
|
2
|
4
|
2
|
2
|
0
|
2
|
0
|
2:2
|
0
|
2
|
3
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1:1
|
0
|
2
|
4
|
2
|
0
|
1
|
1
|
3:5
|
-2
|
1
Игры:
15.06 Бельгия — Египет 1 : 1
16.06 Иран - Новая Зеландия 2 : 2
21.06 Бельгия — Иран 0 : 0
22.06 Новая Зеландия - Египет 1 : 3
27.06 Египет — Иран - : -
27.06 Новая Зеландия - Бельгия - : -
Группа H
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
Разн.
|
О
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
4:0
|
4
|
4
|
2
|
2
|
0
|
2
|
0
|
3:3
|
0
|
2
|
3
|
2
|
0
|
2
|
0
|
2:2
|
0
|
2
|
4
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1:5
|
-4
|
1
Игры:
15.06 Испания - Кабо-Верде 0 : 0
16.06 Саудовская Аравия — Уругвай 1 : 1
21.06 Испания - Саудовская Аравия 4 : 0
22.06 Уругвай - Кабо-Верде 2 : 2
27.06 Кабо-Верде - Саудовская Аравия - : -
27.06 Уругвай - Испания - : -
Группа I
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
Разн.
|
О
|
1
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6:1
|
5
|
6
|
2
|
2
|
2
|
0
|
0
|
7:2
|
5
|
6
|
3
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2:6
|
-4
|
0
|
4
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1:7
|
-6
|
0
Игры:
16.06 Франция - Сенегал 3 : 1
17.06 Ирак - Норвегия 1 : 4
23.06 Франция — Ирак 3 : 0
23.06 Норвегия - Сенегал 3 : 2
26.06 Норвегия - Франция - : -
26.06 Сенегал - Ирак - : -
Группа J
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
Разн.
|
О
|
1
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5:0
|
5
|
6
|
2
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3:3
|
0
|
3
|
3
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1:3
|
-2
|
0
|
4
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0:3
|
-3
|
0
Игры:
17.06 Аргентина — Алжир 3 : 0
17.06 Австрия — Иордания 3 : 1
22.06 Аргентина — Австрия 2 : 0
23.06 Иордания — Алжир - : -
28.06 Алжир — Австрия - : -
28.06 Иордания — Аргентина - : -
Группа К
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
Разн.
|
О
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3:1
|
2
|
3
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1:1
|
0
|
1
|
3
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1:1
|
0
|
1
|
4
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1:3
|
-2
|
0
Игры:
17.06 Португалия - ДР Конго 1 : 1
18.06 Узбекистан - Колумбия 1 : 3
23.06 Португалия - Узбекистан - : -
24.06 Колумбия — ДР Конго - : -
28.06 Колумбия — Португалия - : -
28.06 ДР Конго — Узбекистан - : -
Группа L
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
Разн.
|
О
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4:2
|
2
|
3
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1:0
|
1
|
3
|
3
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0:1
|
-1
|
0
|
4
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2:4
|
-2
|
0
Игры:
17.06 Англия - Хорватия 4 : 2
18.06 Гана - Панама 1 : 0
23.06 Англия — Гана - : -
24.06 Панама - Хорватия - : -
28.06 Хорватия - Гана - : -
28.06 Панама — Англия - : -