Сборная Кыргызстана пробилась в финал чемпионата Азии по волейболу

Финал состоится 30 марта.
Мужская сборная Кыргызстана пробилась в финал чемпионата Азии среди команд центральной зоны по волейболу. Об этом ИА «24.kg» сообщил генеральный секретарь федерации данного вида спорта КР, член сборной Кылычбек Сарбагишев.
По его словам, соревнования продолжаются на Мальдивских островах. Сегодня в ½ финала кыргызстанцы играли против непальцев и вновь, как днем ранее, добились победы. На сей раз наши выиграли всухую — 3:0.
Финал состоится 30 марта. Кыргызстанцам будут противостоять туркменистанцы. На групповом этапе эти команды уже играли друг с другом, и в упорной борьбе сборная Туркменистана победила. «Мы настроены на реванш. Будем биться за «золото» и сделаем для победы все возможное», — отметил Кылычбек Сарбагишев.
http://24.kg/sport/48176/
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