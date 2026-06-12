Экстремальная жара, допросы игроков и колоссальные траты для болельщиков

8 причин, почему чемпионат мира по футболу 2026 - катастрофа

Вчера в столице Мексики состоялся первый матч чемпионата мира по футболу, вокруг которого с самого начала 2026 года множество скандалов — в последние дни перед мундиалем их число только увеличилось. Игроков сборных допрашивают часами на границе, а звезд футбола подвергают усиленным досмотрам. Лучшего арбитра Африки не допустили в страну — несмотря на то, что он должен был судить матчи.

Кроме этого, эксперты, болельщики, футболисты и власти городов жалуются на целый комплекс проблем. Вопросы вызывают и расписание, и транспортная инфраструктура США, не готовая к наплыву туристов, и жара, и колоссальные траты болельщиков на этом турнире.

«Новая-Европа» рассказывает, что известно о главном спортивном событии 2026 года, и перечисляет причины, по которым оно может стать катастрофой.

Траты болельщиков

Этот чемпионат мира станет самым дорогим для болельщиков. Большие деньги придется выложить не только за оформление виз, перелеты и отели в странах, которые принимают турнир, но и за сами билеты.

Международная федерация футбола (ФИФА) за весну дважды повысила цены на большинство матчей.

В мае стоимость билетов первой категории (самые лучшие места) на финальный матч в Нью-Джерси начиналась от $10 тысяч. В начале 2026 года такие билеты продавались по $8,7 тысячи, а на старте продаж — $6,4 тысячи.

После второго подорожания стоимость билетов на лучшие места достигла $33 тысяч. На официальном сайте для перепродажи билетов цена доходит до $11 млн.

К примеру, билеты той же категории на финал чемпионата мира в России стоили чуть более тысячи долларов, а на финал в Катаре — $1,6 тысячи.

Отчасти повышение цен связано с динамической системой ценообразования, которую ФИФА впервые применила на чемпионате мира. Чем больше желающих посмотреть конкретную игру, тем выше стоимость билета.

На фоне динамической системы матчи с участием сборных Португалии и Аргентины, за которые выступают такие легенды футбола, как Криштиану Роналду и Леонель Месси, стали рекордсменами по росту цен на билеты. На первичном рынке билетов на матчи Португалии группового этапа не осталось, а на вторичном их можно приобрести от $700. Ситуация с матчами группового этапа Аргентины еще хуже. На вторичном рынке продаются только билеты на игру с Австрией — стоимостью от $2,2 тысячи.

Самые дешевые же билеты можно приобрести на матчи Туниса и Японии, а также ЮАР и Кореи — это единственные игры турнира, стоимость посещения которых обойдется менее $200.

Футбольные фанаты и спортивные журналисты критикуют ценовую политику ФИФА и ее президента Джованни Инфантино, который еще год назад заявлял, что задача федерации в том, чтобы сделать спорт более доступным для всех, особенно для «малоимущих слоев населения». Кроме этого, Ассоциация европейских футбольных фанатов назвала цены ФИФА завышенными и подала официальную жалобу в Европейскую комиссию. Американские демократы тоже недовольны ценообразованием федерации. В марте 2026 года группа сенаторов направила в ФИФА письмо с требованием снизить цены. Дошло даже до того, что недовольство ценами на билеты высказал Дональд Трамп. В интервью New York Post он заявил, что не стал бы платить тысячу долларов за билет на матч США — Парагвай, добавив, что такие цены могут отсечь простых болельщиков.

ФИФА также будет продавать не только билеты на матчи, но и на парковку возле арен. В Нью-Йорке, например, она будет стоить от $150 в день, а в дни матчей плей-офф достигать $300.

Выросли также цены и на официальный мерч турнира. В 2022 году футболки обходились болельщикам в $90, то сейчас — от $120.

Кроме этого, в США будут взимать плату за вход в фан-зоны — это первый подобный случай в истории турнира.

Готовность городов и транспортной системы

Болельщикам придется потратиться не только на билеты и мерч, но и на городской транспорт — там, где он есть. Например, в Нью-Йорке, Бостоне и ряде других городов ЧМ в США в несколько раз повысили цены на билеты. Стоимость электрички из центра Нью-Йорка до арены финала ЧМ поднялась с $12 до $150. А цена поездки на автобусе — с $8 до $80.

Местные власти объяснили это тем, что общественный транспорт во многих штатах дотационный, а ФИФА отказалась от финансирования маршрутов. Однако позднее ФИФА вместе с властями объявила о запуске шаттлов. После этой новости стоимость билетов из центра Нью-Йорка до стадиона и обратно опустилась с $80 до $20. Однако в других городах цена осталась прежней.

При этом дойти пешком до стадионов в США не получится — там просто нет тротуаров, безопасных переходов и нормальных путей для пересечения развязок.

Незадолго до чемпионата мира в американских медиа были опубликованы десятки статей о том, что транспортная инфраструктура не готова принять такое количество болельщиков. Американское общество инженеров-строителей поставило инфраструктуре США общую оценку «C». А общественному транспорту — «D», худшую из возможных. Эксперты опасаются, что приезд почти пяти миллионов болельщиков может вызвать транспортный коллапс в США.

Только два из 11 американских городов — хозяев чемпионата, Сиэтл и Сан-Франциско, имеют прямое сообщение с районом стадиона.

Самая плачевная ситуация в Канзас-Сити.

Транспортная система города способна перевозить лишь 80 человек в час в каждом направлении между тремя ключевыми точками — аэропортом, центром и стадионом, вместимость которого достигает 76 тысяч человек.

Безопасность турнира

За несколько дней до открытия турнира у тренировочной базы сборной Англии в Канзас-Сити произошла стрельба, в результате которой ранения получили девять человек. Сама сборная Англии на тот момент заканчивала сборы во Флориде и официально от комментариев отказалась.

Однако это запустило новую волну обсуждений о безопасности турнира, который проходит сразу в трех странах.

В конце февраля города США, которые принимают мундиаль, пожаловались, что у них почти не осталось времени на подготовку. Причина — задержка федерального финансирования в $625 млн — эти деньги выделяли для обеспечения безопасности и подготовки инфраструктуры.

Местные власти много раз сообщали, что без этих денег не смогут подготовить необходимые меры безопасности, такие как подготовка полиции и служб реагирования, а также закупку дополнительного оборудования.

Эта задержка может стать слабым местом в безопасности, так как крупные спортивные мероприятия на протяжении всей современной истории привлекали и крупные террористические группировки, и внутренних экстремистов. Например,теракт на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, когда палестинские боевики убили девятерых израильских спортсменов. Атака ИГИЛ на «Стад де Франс» в 2015 году во время матча Франция — Германия. Или же американец Эрик Рудольф, который взорвал бомбу на Олимпиаде в Атланте в 1996 году в знак протеста против политики США в отношении абортов.

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) пишет, что наиболее вероятная угроза для нынешнего ЧМ исходит от одиночек или малых групп. Однако, по данным центра, нельзя исключать угрозу, которая исходит от Ирана — «одного из наиболее активных спонсоров терроризма». Тегеран, по их мнению, может стремиться к мести за уничтожение США и Израилем более 250 иранских руководителей.

CSIS отмечает, что в последние годы в США резко усилился антиправительственный и партийный экстремизм — атаки, мотивированные ненавистью к ЛГБТК+-сообществу или, например, исламофобией и антисемитизмом. Именно они могут совершить атаку по так называемым мягким целям вокруг матчей. К таким CSIS относит фан-зоны, очереди у стадионов, транспортную инфраструктуру и ресторанные кварталы.

Однако есть и хорошие новости, пишет CSIS. Большинство внутренних нападавших не имеют оперативной подготовки — а значит, их атаки либо проваливаются, либо уносят меньше жизней, чем было задумано.

Правда, есть и другая проблема — безопасность матчей в Мексике. Там пройдет лишь 13 матчей из 104. Помимо столицы страны Мехико, игры пройдут еще в двух городах: Гвадалахаре в штате Халиско и Монтеррее в штате Нуэво-Леон.

Мундиаль под прицелом

Мексика примет Чемпионат мира по футболу на фоне нарковойн. Удастся ли властям обеспечить безопасность и какой ценой?

В феврале в Мексике ликвидировали Немесио Рубен Осегера Сервантеса — лидера «Картеля нового поколения Халиско». После его гибели по стране прокатилась волна столкновений и беспорядков — с применением стрелкового оружия и даже дронов. А в апреле в археологической зоне Теотиуакан вооруженный мужчина открыл беспорядочную стрельбу по туристам — погибли 15 человек.

После стрельбы мексиканские власти объявили «План Кукулькан» — масштабную операцию для обеспечения безопасности во время ЧМ-2026. Она задействует почти 100 тысяч силовиков — военных и полицейских. Почти половина силовиков будет охранять Мехико, около 17 тысяч — Гвадалахару и еще 15 тысяч — Монтеррей. Они организуют «кольца безопасности» вокруг стадионов.

Мексиканские эксперты отмечают, что картели вряд ли будут атаковать турнир. Причин на это две. Во-первых, такая атака вызовет незамедлительную реакцию и Мехико, и Вашингтона. А во-вторых, они сами заинтересованы в спокойном проведении турнира.

Проблемы с въездом на турнир — и для игроков, и для болельщиков

Миграционная политика властей США и действия местных силовиков тоже вызывают множество вопросов в преддверии мундиаля. И вот лишь несколько примеров.

В Нью-Йорке на стадионе им. Карла Айкана игроков сборной Узбекистана подвергли усиленному досмотру перед товарищеским матчем с Нидерландами. Их проверяли с помощью металлодетекторов, а их вещи обследовали служебные собаки.

Незадолго до этого в аэропорту Сан-Антонио в Техасе членов сборной Сенегала дополнительно проверяли прямо на летном поле. А форварда сборной Ирака Аймена Хуссейна допрашивали в аэропорту Чикаго на протяжении семи часов, прежде чем впустить в США. Фотографу команды отказали во въезде. Кроме этого, власти США не впустили в страну арбитра из Сомали Омара Артана, который должен был судить матчи мундиаля.

В конце 2025 года администрация Трампа ввела значительные ограничения на въезд для граждан ряда стран. Она делает исключение для участников крупных спортивных мероприятий, включая чемпионат мира 2026 года и Олимпиаду-2028. Однако это не касается болельщиков, журналистов и спонсоров.

Кроме этого, США обязали болельщиков и футболистов из Алжира, Кабо-Верде, Сенегала, Кот-д’Ивуара и Туниса вносить залог в размере $15 тысяч, чтобы получить визу для въезда в страну на турнир. Для обычных болельщиков из стран, где средняя заработная плата едва превышает $500, это равнозначно отказу во въезде.

В Би-би-си посчитали, что болельщики из приблизительно четверти стран-участников получали отказы в туристических визах и не смогли приехать на турнир.

А фанаты сборных Гаити, Ирана и Конго вообще не смогут попасть на турнир в США — из-за запрета на выдачу любых виз для граждан этих стран.

В визах отказали вице-президенту и шести сотрудникам Сенегальской футбольной федерации, а также 147 из 150 членов фан-клуба сборной Ганы.

Из-за войны на Ближнем Востоке участие сборной Ирана было под вопросом. Однако США все-таки выдали визы футболистам и тренерам из Ирана — с условием, которое значительно усложнит жизнь игрокам. Все три игры группового этапа Иран проведет в Лос-Анджелесе, но команда сможет въезжать в США только перед матчем и покидать страну сразу после игры.

ФИФА же дистанцировалась от всех скандалов, связанных с ЧМ и миграционной политикой США. И все это происходит на фоне шуток вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что власти будут высылать болельщиков, которые задержатся после турнира.

Экстремальная жара и сезон штормов

Еще один большой пункт, который повлияет на проведение чемпионата мира, — погода. Во-первых, турнир пройдет в первые недели официального сезона ураганов Атлантики. Директор департамента управления чрезвычайными ситуациями округа Майами-Дейд Пит Гомес говорит, что его ведомство «очень обеспокоено» ситуацией, так как туристы не знакомы с ураганами и тем, как себя вести во время них.

«Мы очень обеспокоены, — сказал директор департамента управления чрезвычайными ситуациями округа Майами-Дейд Пит Гомес журналистам во вторник. — Это новая аудитория, и мы хотим убедиться, что вы донесете до нее нужную информацию... Люди приедут со всего мира и понятия не имеют, что такое ураган».

По данным центра НОАА, первый сильный шторм обычно формируется в начале — середине июня, первый ураган — в конце июня, первый крупный ураган — в середине июля. Все матчи Майами укладываются в этот временной диапазон.

Однако есть две хороших новости. Даже если шторм и сформируется, это не значит, что он обязательно ударит по Флориде. Вторая хорошая новость — пик сезонов штормов приходится на август и сентябрь, тогда как турнир завершится 19 июля. Однако это не гарантия безопасности — Берил в июле 2024 года нанес серьезный ущерб Техасу — одному из регионов-хозяев ЧМ. Спасает и то, что в Атлантике формируется Эль-Ниньо — он частично подавляет активность ветров, но приносит жару.

По данным Национальной метеорологической службы, средние температуры во многих городах чемпионата могут превышать отметки 27–37 градусов по Цельсию. В некоторых из них — Далласе, Хьюстоне, Атланте и Майами — на жару накладывается и повышенная влажность.

В январе 2025 года Королевский университет Белфаста предупредил о потенциальных рисках перегрева в большинстве городов-организаторов и призвал ФИФА переносить начало матчей на более позднее время дня или вечер. Там отметили, что температура будет превышать показатели чемпионата мира в Катаре.

Такие погодные условия создают огромный риск для болельщиков. Экстремальная жара — главная причина смерти среди всех погодных явлений, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний. Риски еще больше вырастут для тех болельщиков, что будут употреблять алкоголь, — ведь он обезвоживает организм.

Еще одна угроза для игр чемпионата — грозы. В США действует строгий протокол безопасности, из-за которого спортивное мероприятие обязательно останавливают, если в радиусе 13 километров от стадиона фиксируют молнию. На Клубном ЧМ 2025 года, который выполнял роль репетиции, зафиксировали шесть задержек матчей по погодным причинам.

Колоссальная нагрузка на игроков и возможные травмы

Футболисты и эксперты предупреждают, что этот Чемпионат мира могут омрачить травмы игроков. Повреждения во время матчей — нормальная часть футбола, однако на этом турнире их число может сильно вырасти. 39 дней, 104 матчей и 48 сборных — все они будут тренироваться, играть и перемещаться между городами, при погодных условиях, которые медики считают опасными для здоровья.

Профессиональные футболисты подписали открытое письмо к ФИФА с требованием усилить меры защиты от экстремальных температур во время ЧМ. В письме они отметили, что жара может провоцировать головокружение, усталость, мышечные судороги и более тяжелые последствия.

ФИФА ответила тем, что ввела трехминутные перерывы для питья воды в каждом тайме во всех матчах чемпионата. Командам также разрешили проводить дополнительную шестую замену — но в дополнительное время, а также отдельную замену в случае сотрясения мозга.

Отдельной критики заслуживает финальный матч, который пройдет в 15:00 по местному времени под открытым небом на стадионе MetLife в Нью-Джерси. Игрокам придется провести на поле не менее 90 минут в середине лета — решение со стороны ФИФА, мягко говоря, сомнительное.

Однако влиять на возможные травмы игроков будет не только жара, но и накопившаяся усталость. Более того, этот фактор станет одним из определяющих в следующем сезоне клубного футбола. Большинство национальных первенств завершились в конце мая, а некоторые вынуждены играть и в международных турнирах. Многим футболистам топ-сборных пришлось отыграть более 45 матчей за сезон без учета игр сборных — это колоссальная и ранее небывалая нагрузка.

К тому же некоторые игроки топ-клубов остаются без нормального отдыха уже третий год подряд из-за летних международных турниров — чемпионат Европы, клубный ЧМ, а теперь и классический мундиаль.

Данные говорят о том же. За последний сезон в профессиональном футболе уже зафиксировали больше значимых разрывов передней крестообразной связки среди игроков уровня чемпионата мира, чем за любое аналогичное предтурнирное окно за последние два десятилетия. Разрыв «крестов» — одна из самых страшных и серьезных травм для любого спортсмена, особенно для футболистов.

ФИФПРО, европейские лиги и многие игроки открыто говорят, что расширение турниров ставит коммерческие интересы выше здоровья спортсменов. Совместно они подают юридические жалобы, публикуют доклады со статистикой травм и требуют реформ. ФИФПРО даже угрожала забастовкой игроков в 2024 году, но впоследствии отказалась от этой идеи.

Сама же ФИФА настаивает на том, что календарь согласован со всеми сторонами, включая ФИФПРО, а доходы от расширения турниров распределяются по всем 211 федерациям-членам. Некоторые игроки поддерживают расширение ЧМ и клубного ЧМ — ведь это дает возможность сыграть на главном турнире тем, у кого раньше такой возможности не было. Федерации развивающихся стран в основном тоже поддерживают расширение, поскольку получают больше мест и финансирования.

К перегруженности игроков и жаре добавляется еще один немаловажный фактор, который может сыграть на чемпионате мира против здоровья футболистов. Качество полей. Восемь из шестнадцати стадионов ЧМ-2026 — это американские арены НФЛ, спроектированные под искусственный газон. Некоторые из них — с крышами, которые ограничивают солнечный свет. Чтобы выполнить требование ФИФА об обязательном натуральном газоне на всех матчах, организаторы буквально переизобрели поле после клубного ЧМ. Они уложили живую траву поверх синтетической основы, которую убрать нельзя.

Однако опыт клубного ЧМ прошлого года, который проходил на тех же аренах годом ранее, оптимизма не добавил. Тогда тоже укладывали натуральный газон поверх синтетики, но слой был тоньше. Футболисты отзывались о полях не очень позитивно. Теперь ФИФА настаивает на том, что извлекла уроки и поля будут лучше.

Тем не менее вопросы к нагрузке на поля остаются. 104 матча за 39 дней — это беспрецедентная интенсивность для газонов, большинство из которых не предназначены для частого использования в принципе.

Махинации ФИФА

У болельщиков есть претензии к федерации не только из-за повышения цен, но и из-за странных махинаций с местами. В марте ФИФА перераспределила билеты нескольких секторах. И некоторые болельщики обнаружили, что теперь у них билеты второй категории вместо первой.

ФИФА попыталась оправдаться, что на их сайте была предоставлена «ориентировочная схема категорий, которая поможет болельщикам понять, где могут располагаться их места на стадионе».

В итоге Генпрокуроры штатов Нью-Йорка, Нью-Джерси и Калифорнии открыли расследование в отношении федерации.

Кроме этого, на сайте федерации есть раздел перепродажи билетов. Комиссия ФИФА с каждой продажи составляет 15%, а все транзакции идут через счета федерации. Однако владельцы билетов жалуются, что выплаты за проданные ими билеты задерживаются — иногда их приходится ждать более месяца.

Это не единственные претензии к ФИФА. В 2025 году федерация опубликовала исследование, в котором утверждалось, что ЧМ принесет США около $30,5 млрд совокупной экономической активности и около $17,2 млрд добавленной стоимости для ВВП.

Однако пока ситуация выглядит обратной. Менее чем за месяц заполнено были менее четверти отелей в городах, которые принимают ЧМ.

Ситуация в Мексике чуть лучше.

Американская ассоциация отелей считает, что такой спрос связан со стоимостью посещения турнира и сложностями при получении визы. Кроме этого, в ассоциации предполагают, что информация о пяти миллионах проданных билетов может быть недостоверной.

Время матчей и доступность

Этот мундиаль охватывает четыре часовых пояса Северной Америки — от восточного до тихоокеанского. И это стало огромной проблемой для большей части мирового зрителя. ФИФА утвердила 13 различных временных слотов начала матчей — это, кстати, рекордный показатель для одного турнира. И если для болельщиков в США и Канаде это означает удобные вечерние слоты, то для остального мира — либо сбитый режим сна, либо возможность смотреть только «хайлайты» большинства игр.

Матчи группового этапа стартуют в Европе в четырех основных временны́х слотах: 21:00, полночь, 02:00 и 04:00 — 06:00 по центральноевропейскому летнему времени (CEST).

В Великобритании самые ранние матчи начинаются в полночь. Однако значительная часть — в час, три и пять утра. Из 72 матчей группового этапа около 35 — почти половина — приходятся в Британии на промежуток с полуночи до пяти утра. Ночные слоты сохраняются и в части матчей плей-офф. Лишь полуфиналы и финал ФИФА запланировала на 21:00 по центральноевропейскому времени — единственный безусловно удобный момент для европейской аудитории за весь турнир.

Для кыргызстанских зрителей ситуация еще хуже. Разница с восточным побережьем США составляет десять часов, с западным — 12. Разброс матчей с 01:00 до 09:00 утра по Бишкеку. Открывающий матч турнира в Мехико пришелся на 01:00 по московскому времени — один из наиболее щадящих вариантов.

Когда в 2018 году чемпионат мира проходил в России, он удобно вписывался в прайм-тайм всей Европы. Турнир в Катаре в 2022 году устраивал одновременно Европу, Азию и Африку.

Однако в этот раз ФИФА приоритизировала местную аудиторию и телевизионные доходы от американского рынка. Дневные и вечерние слоты по восточному времени — это прайм-тайм для NBC, Fox и испаноязычных каналов США. Именно под них и выстроено расписание.

Сколько миллионов зрителей в итоге предпочтут досмотреть нарезку голов утром вместо прямого эфира в три ночи — вопрос риторический.

Новая газета