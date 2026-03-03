Айпери Медет кызы — лучшая женщина-борец мира в феврале

Объединенный мир борьбы (UWW) подвел итоги рейтингового турнира в Албании.

Турнир прошел с 25 февраля по 1 марта в городе Тирана.

Для Айпери Медет кызы этот старт стал первым в новом году.

Она выступала в своей весовой категории до 76 кг и выиграла золотую медаль.

Кыргызстанка одержала три досрочные победы над спортсменками из Казахстана, Болгарии, Турции и вышла в финал.

В схватке за золотую медаль Медет кызы ждала действующая чемпионка мира из Эквадора Генесис Реаско Валдез.

Менее полугода назад спортсменки встречались в финале чемпионата мира в Хорватии. Тогда Валдез победила и не позволила кыргызстанке стать чемпионкой мира.

В Тиране Медет кызы смогла взять реванш и победила со счетом 5:4.

Объединенный мир борьбы признан Медет кызы лучшей женщиной-борцом в феврале.

Также лучшими были признаны Суджит Калкал из Индии (вольная борьба) и Кото Гоми из Японии (греко-римская борьба).

Sport АКИpress